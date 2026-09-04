Cade in un dirupo durante un'escursione ad Apricale: turista straniero soccorso e trasportato in ospedale

Un turista straniero di 62 anni è rimasto ferito questo pomeriggio ad Apricale, mentre era impegnato in un'escursione nell'entroterra. L'uomo, per cause ancora da chiarire, è caduto in un dirupo durante il percorso, rendendo necessario l'intervento dei soccorritori. L'allarme è scattato intorno alle 14.45, facendo scattare la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Liguria (CNSAS) con un mezzo di soccorso di base e i Vigili del Fuoco del comando di Imperia.

Per raggiungere l'escursionista sono stati inoltre mobilitati due elicotteri dell'elisoccorso, il Drago proveniente da Genova e il Grifo 01 dell'elisoccorso di Albenga. Le operazioni hanno richiesto particolare attenzione, vista la presenza del dirupo e la conformazione impervia della zona. I soccorritori sono riusciti a raggiungere il 62enne e a prestargli le prime cure direttamente sul posto. Dopo la valutazione sanitaria, è stato deciso il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti e trattamenti.

L'escursionista è stato quindi soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è stato preso in carico dal personale sanitario. Le informazioni disponibili al momento non consentono di precisare l'entità delle lesioni riportate nella caduta. L'intervento si è concluso con il trasferimento dell'uomo in ospedale, mentre per gli altri soccorritori impegnati nelle operazioni ad Apricale non è stato necessario procedere a ulteriori trattamenti. L'accaduto riporta l'attenzione sui rischi legati alle escursioni lungo i sentieri dell'entroterra, soprattutto nei tratti più esposti e impervi.