Genova: Luca Delfino in tribunale come parte civile "Non si risponde con la violenza, sono cambiato"

Prima uscita ufficiale per Luca Delfino, il genovese che nell’estate del 2007 ha ucciso la vallecrosina Antonella Multari, dopo l’ingresso nella Rems di Genova Prà, dove dovrà rimanere per 6 anni e mezzo.

Delfino è entrato in tribunale, in quanto parte civile in un processo per estorsione aggravata e lesioni, subite da due detenuti. I fatti risalgono al 2018, quando era recluso nel carcere di Pontedecimo. In tribunale, come riportato dall’Ansa ha dichiarato "Sono una persona nuova e cambiata rispetto ad anni fa e sono stanco dopo tanti anni di carcere".

Nel corso del procedimento ha raccontato aula delle intimidazioni subita dai due, che gli chiedevano soldi e lo costringevano a comprare per loro generi alimentari, vestiti e tabacco. “Non volevo essere trasferito, visto che a Pontedecimo ero vicino a mamma e papà. Non volevo reagire, perché non è giusto rispondere a violenza con violenza. Sono cambiato”.