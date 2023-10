Calcio, Serie D. Andrea Caverzan è il nuovo allenatore temporaneo della Sanremese (video)

Sostituisce Gabriele Giannini, esonerato dopo le due pesanti sconfitte contro Alcione Milano e Asti. Una compagine con più giovani rispetto allo scorso anno, partita a singhiozzo ma che sembrava aver trovato una sua strada dopo il successo di venti giorni fa sulla Lavagnese.

Poi, il tracollo: 0-5 interno contro la capolista e il 4-0 patito in Piemonte al cospetto di un'altra squadra di alta classifica, a ridimensionare le ambizioni di inizio anno dei biancazzurri. Che sperano di risollevarsi il prima possibile con questo cambio di rotta.

La sua è una guida "ad interim": la società, in conferenza stampa, ha espresso l'intenzione di voler prendere tempo per selezionare accuratamente il giusto profilo che può servire alla causa matuziana.

Le interviste

La società ha voluto ringraziare, attraverso le parole del presidente Alessandro Masu e del direttore sportivo Marcello Panuccio, l'ormai ex allenatore per il lavoro e i risultati di questi ultimi anni. Non c'è nessuna fretta nella selezione del nuovo profilo definitivo, per la volontà di non voler sbagliare, senza pensare al "nome" ma a un allenatore con dei concetti e delle ambizioni in linea con quelle di questo corso matuziano.

Una società che non ha affatto la coscienza sporca e che anche in questa occasione ci mette la faccia. Nemmeno nessun dramma dal punto di vista sportivo: nonostante due sconfitte altisonanti nella portata, non ci sarà nessuna preclusione a ritoccare la rosa nella prossima finestra di mercato, se sarà necessario farlo. Ieri è inoltre stato presentato in Comune il progetto per il nuovo stadio.

La società ringrazia anche il nuovo tecnico "ad interim", già nei quadri come responsabile tecnico del settore giovanile, che subentra per sistemare una situazione comunque in questo momento difficile.

La conferenza stampa