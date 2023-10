Gioia Bon Bon, un anno di dolci sorprese

Il negozio di dolciumi Gioia Bon Bon di via Palazzo, 65 a Sanremo, festeggia il suo primo anno di attività con un evento a tema Halloween. Per l'occasione, il negozio si trasformerà in un luogo mostruoso e divertente, dove i bambini potranno divertirsi a fare "dolcetto o scherzetto".



All'interno del negozio, i clienti potranno trovare un'ampia varietà di dolciumi per ogni gusto e occasione. Ci sono confetti Maxtris multigusti per ogni ricorrenza, caramelle sfuse gommose con oltre 70 gusti, oltre 80 gusti di incartate, cioccolatini, marmellate a km 0 e di produzione propria, chupa chups esclusivi e molto altro.



In occasione di Halloween, il negozio proporrà una speciale selezione di dolciumi a tema, tra cui zucche di gelatina, fantasmi di cioccolato, ragni di caramelle e molto altro. Inoltre, i bambini potranno divertirsi a truccarsi e scattarsi foto con gli zombie e le streghe del negozio.

Gioia Bon Bon è un negozio che si distingue per la sua attenzione alle esigenze del cliente. Il servizio è no self service, proprio per la tutela del prodotto stesso e per garantire la massima riservatezza. Inoltre, il negozio è attento alle intolleranze alimentari, offrendo una vasta scelta di prodotti senza glutine, senza lattosio e vegani.



L'evento di Halloween è un'occasione per festeggiare il primo anno di attività di Gioia Bon Bon e per trascorrere una giornata allegra e divertente in compagnia di grandi e piccini. Ma non è tutto!

Non solo Halloween

Per le feste di compleanno è possibile richiedere delle confezioni di caramelle personalizzabili, cioccolatini ed altre prelibatezze. Inoltre, Gioia Bon Bon propone una vasta scelta di bollicine e vini pregiati, come Cà del Bosco, Bellavista, Tignanello, Ornellaia, Brunello di Montalcino e Barolo.



Per un brindisi speciale

Per le feste di Natale, Gioia Bon Bon propone una vasta scelta di champagne pregiati, come Dom Perignon, Ruinart, Veuve Clicquot e tanti altri. Inoltre, è possibile acquistare cesti natalizi a richiesta, perfetti per un regalo speciale. Per la Befana, calze ripiene di ogni ben d'iddio.

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di visitare il Sito, la pagina Facebook, Instagram o chiamare ai numeri 0184 174 0178 oppure al 329 2521851.