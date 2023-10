Sasso è in lutto per la scomparsa di Teresa Ciccia, vedova Stella. E' morta, all'età di 81 anni, all'ospedale di Sanremo.

Lascia il figlio Franco, la nuora Alessandra, i nipoti, i fratelli, la sorella, le cognate, i parenti e gli amici.

Il funerale avrà luogo oggi, il 23 ottobre, alle 16 nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo a Sasso, frazione di Bordighera, ove sarà celebrata la santa messa di suffragio alla presenza della salma.