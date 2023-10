Calcio: con la sconfitta ad Asti 4 a 0, per la Sanremese una partita da dimenticare

ASTI: Brustolin, Gjura, Manes (81’ Della Giovanna), Soumahoro (75’ Toma), Valenti (63’ Boix), Picone, Chianese, Giacchino (75’ Sow), Graziani Gabriel (63’ Losio), Ghiardelli, Favale. A disposizione: Dosio, Manicone, Delledonne, Graziani Thomas. Allenatore Marco Sesia.

SANREMESE: Bohli, Legal (46’ Bregliano), Pellicanò (74’ Bechini), Maglione, Silenzi (53’ Gagliardi), Tordini, Cesari (63’ Mauro), Larotonda, Pietrelli (53’ Scariano), Biagini, Gatto. A disposizione: Grotta, Taddei, Bastita, Santanocito. Allenatore Gabriele Giannini.

ARBITRO: Daniele Aronne di Roma 1

ASSISTENTI: Gennantonio Martone di Monza, Andrea Manzini di Voghera

RETI: 12’ Soumahoro, 16’ Valenti, 34’ Giacchino; 54’ Picone (rigore)

NOTE: giornata mite, terreno in buone condizioni. Spettatori 500 circa, con rappresentanza ospite. Ammoniti Gatto, Graziani G., Valenti, Gagliardi, Pellicanò. Angoli 5-2 per l’Asti. Recupero 1’ pt, 1’ st.

ASTI - Nona di andata, al Bosia di fronte Asti e Sanremese. I biancorossi, quarti in classifica, devono riscattare la sconfitta esterna con la Fezzanese. Stesso discorso per i matuziani, reduci dal pesante 0-5 di domenica scorsa con l’Alcione. Diversi gli ex da una parte e dall’altra: nell’Asti gioca il centrale Manes, a Sanremo nella stagione 2019/20; nella Sanremese Legal e Taddei hanno trascorsi recenti nelle fila dei galletti. Mister Giannini lascia in panchina Bregliano, Taddei e Gagliardi e rilancia dal primo minuto la coppia Legal – Tordini in difesa. A centrocampo giostrano Pietrelli, Maglione e Larotonda; in avanti Gatto titolare dall’inizio con Silenzi e Pellicanò.



Al 4’ primo spunto della Sanremese oggi in completo rosso: azione sulla sinistra di Gatto che mette in mezzo, para Brustolin.

Passa un minuto e l’Asti in maglia bianca replica con un’azione di Favale che innesca Picone, il cross del numero 10 viene bloccato a terra da Bohli.

Al 7’ conclusione alta dal limite di Picone.

Al 12’ l’Asti passa in vantaggio: cross dalla destra di Chianese, colpo di testa di Soumahoro nel cuore dell’area, palla in rete. Asti – Sanremese 1-0!

I padroni di casa trovano anche il raddoppio subito dopo. Al 16’, sugli sviluppi di un corner, un tiro sporco dal limite di Ghiardelli arriva in area tra i piedi di Valenti che ha tutto il tempo di controllare e battere per la seconda volta Bohli. Asti – Sanremese 2-0!

Al 18’ la Sanremese va vicina al gol con un colpo di testa di Maglione, Brustolin respinge.

Al 25’ punizione di Gatto dalla sinistra, Chianese di testa alza e mette in corner.

Al 27’ cross di Gatto per Pellicanò in area, l’arbitro su segnalazione del guardalinee ferma il gioco per posizione irregolare dell’attaccante matuziano.

Al 29’ ci prova ancora Gatto, palla alta.

Al 30’ tiro dal limite di Picone, para a terra Bohli.

Al 34’ l’Asti trova addirittura il tris: Giacchino controlla in area e con un gran tiro a giro manda la palla all’incrocio. Asti – Sanremese 3-0!

Al 37’ conclusione dal limite di prima intenzione di Larotonda, para Brustolin.

Il primo tempo si chiude con i padroni di casa in vantaggio per 3-0.

Nella ripresa mister Giannini effettua subito un cambio: entra Bregliano, Legal resta negli spogliatoi.



Tra il 49’ e il 50’ l’Asti va due volte alla conclusione: prima un colpo di testa di Gjura su assist di Favale termina alto, poi un tiro di Picone viene parato da Bohli.

Al 53’ Giannini effettua due cambi: entrano Gagliardi e Scariano, escono Silenzi e Pietrelli che ha rimediato una botta al ginocchio destro.

Un minuto dopo l’Asti trova il poker: Gagliardi atterra in area Graziani e l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri Picone spiazza Bohli e arrotonda ulteriormente il punteggio. Asti – Sanremese 4-0!

Al 57’ Pellicanò viene strattonato in area da Brustolin ma l’arbitro invece di indicare il penalty ammonisce incredibilmente per simulazione il numero 7 in maglia rossa.

Al 60’ Asti ancora vicino al gol con Picone, la cui conclusione sottomisura viene deviata sopra la traversa.

Al 63’ quarta sostituzione nella Sanremese: entra Mauro, esce Cesari.

Al 70’ Soumahoro per Giacchino che va alla conclusione, para Bohli.

Al 74’ quinto cambio nella Sanremese: esce Pellicanò, entra Bechini.

Al 75’ punizione di Favale dalla media distanza, Bohli si tuffa e respinge.

All’82’ ancora Asti pericoloso con Boix che tenta il pallonetto invece di servire Picone, palla sul fondo.

La gara si chiude dopo un minuto di recupero. L’Asti vince nettamente per 4-0. Per la Sanremese ancora una gara da dimenticare. Domenica i matuziani ospiteranno il Vado.