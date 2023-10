Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 22 ottobre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 22 OTTOBRE



SANREMO

8.00. ‘Royal Golf Challenge Sanremo 2023’ (gara individuale di 2 giorni - 36 buche – Stableford): Gara al Golf Club degli Ulivi + Premiazione (più info)



9.00-19.00. Edizione straordinaria del tradizionale Mercato dell'Antiquario nel porticato del Palafiori ed in Piazza Colombo



9.00. 7° torneo giovanile internazionale softball - Freesby yup in memoria di Fulvia Pavone. Torneo Under 13 presso il diamante di Pian di Poma

10.00-18.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Evento fotografico dedicato ai Diritti Umani. Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 5 novembre (il programma a questo link)

10.00-18.00. ‘Perchè è la vita’: mostra fotografico di Manuela Podda in collaborazione con Fabio Moscatelli (ingresso 5 euro, ridotto 3 euro). Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 29 ottobre (più info)

10.00-19.00, Mostra di Eleonora Siffredi e Silvio Maiano con la partecipazione della poetessa Bianca Tarozzi. Museo Civico di Palazzo Nota, piazza Alberto Nota 2, fino al 25 ottobre (da martedì a domenica h 10/12-15/19)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)



12.00-22.00. ‘Vini in Villa’: evento dedicato al mondo del vino e al dialogo tra operatori del settore della ristorazione, del food&beverage e le cantine vinicole con degustazioni guidate e laboratori del gusto. Villa Ormond



18.00. Concerto benefico a favore dei rifugiati ucraini a cura dell’Inner Wheel del Club di Sanremo con esibizione della cantante lirica e pianista Nadiia Kavaa, soprano, e dal violinista Volodymyr Baran. Chiesa Luterana in corso Garibaldi 37



IMPERIA

10.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



10.00. Mostra ‘I Volti della città’. Evento a cura del Movimento Pro Sanctitate di Imperia. Parrocchia Sacra Famiglia, fino al 1 novembre



10.30. Speciale visita accompagnata a Villa Grock adatta a grandi e piccini: i partecipanti potranno ‘immergersi’ in un mondo fantastico, alla scoperta di un palazzo dall’architettura bizzarra che richiama il mondo circense, lo stile rococò e déco italiano e cenni asiatici e persiani (biglietto di ingresso 6 euro intero, 4 euro ridotto + 4 euro visita accompagnata)



14.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)

15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 e alle 21 ‘show delle stelle’ con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi



16.30. In occasione del Centenario della fondazione della Città, la Sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri organizza un’adunanza scientifica con intervento della professoressa Iose Silvano sul tema ‘I primi passi per l’ unione amministrativa dei Comuni di Porto Maurizio e Oneglia’. Sala riunioni della sede della Sezione in Palazzo Guarnieri, in Piazza Pagliari 4, ingresso gratuito



20.30. ‘100 anni del planetario moderno’: conferenza curata da Walter Riva, presidente del Comitato Antikythera e direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi + osservazione della luna in occasione della International Observe the Moon Night, la notte internazionale dedicata all'osservazione della Luna promossa dalla Nas. (solo planetario intero 12 €, ridotto 7,50 €; planetario + museo 15 €, ridotto10 €)



BORDIGHERA



11.00 & 17.00. Due visite guidate in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



17.00-19.00. Mostra di fotografie ‘Bordighera dall'Alto’ di Salvatore Russo, Sede dell'UCD/ANPI, via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 29 ottobre



SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00-17.00. ‘Aspettando Halloween’ (4ª edizione): avventura lungo un percorso di circa 800 metri, pieno di sorprese e personaggi di fantasia che condurranno i giovani visitatori alla Grotta della Strega. Con i Supereroi per i Bambini, il mago Alex, Sabina - dell'Associazione Terra di Confine - e i suoi rapaci, i Vigili del Fuoco con Pompieropoli (il percorso ludico educativo rivolto ai più piccoli) e la Karibe Band con il suo show musicale. Località Pairola



ENTROTERRA



BAJARDO

10.00. Mercatino ‘Profumo di carta’ per le strade del paese con Artigianato e Produzioni del territorio + ‘Le pulci...di montagna: simpatico mercatino in cui si potranno trovare oggetti di ogni stile e epoca. Dalle ore 15 avrà inizio la castagnata collettiva di montagna accompagnata dal vin brulé intorno al fuoco. Per i bambini presenti i giochi gonfiabili

CAMPOROSSO

10.00. 6ª Stracamporosso - Memorial Monica Ligustro: gara non competitiva di 7,5 Km a cura dell’Associazione Culturale Eventi Benefici (omaggio a tutti i partecipanti + Rinfresco e premiazione a fine corsa). Raduno dalle ore 8.00 presso il Palatenda di Bigauda, info 345 8517448 (più info)

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. Mostra fotografica ‘Obiettivo Teatro’ dedicata alla 3° rassegna di teatro amatoriale ‘Autunno/Inverno’. Saletta espositiva ‘U carruggio dritu’ di Via Meloria, fino al 28 ottobre

MONTEGROSSO PIAN LATTE

10.30. Per la Solennità della Madonna delle Grazie, SS Messa Solenne, in parrocchia, nel pomeriggio alle 15.30, Vespro Solenne e processione con la partecipazione dalla Cantoria Parrocchiale di Montegrosso affiancata dalla Cantoria Parrocchiale di Mendatica, dalla Banda Musicale di Pompeiana e dalle Confraternite dei paesi limitrofi + Concorso di Torte Dolci e Salate aperto a tutti con premiazione presso la Sala Consigliare del Comune

PONTEDASSIO

10.30. Terzo Torneo di bocce quadre (gara di bocce quadre, cubetti di legno colorati e tutti spigoli) + Alle 12.30 pranzo a base di polenta e cinghiale e altre gustose specialità + dalle ore 14.00 falò e castagnata (evento assicurato anche in caso di maltempo). Piazza del paese, info 371 3733942

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

VALLEBONA

9.00. 35ª Festa d’autunno con Marcia Panoramica (34a edizione) di 10 Km non competitiva e con ristoro. Raduno e iscrizioni a il Centro Sportivo ‘Fabio Taggiasco’. A mezzogiorno, degustazione dei piatti tipici con buon vino e nel pomeriggio altri divertimenti con giochi e animazioni, pesca di beneficienza, grande tombolata , degustazione di caldarroste e frutta di stagione

9.00-12.30. ‘Pittura ad Acquarello’ con filo conduttore ‘Il colore come possibilità di conoscenza del mondo dietro la natura e dentro se stessi’. Evento a cura di Claudia Sala. Locali dell’Asilo Bambini Felici, info al 320 2761185



FRANCIA

MONACO

11.00. Luna park di Monaco a Port Hercule, fino al 19 novembre

12.30. 7° ‘E-Rallye Monte-Carlo’: premiazione dell’ottava prova del Campionato del Mondo FIA Eco Rally Cup. Principato di Monaco (il programma)

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

18.00. Concerto sinfonico ‘Omaggio a Rachmaninoff’. Direttore: Tomáš Netopil, pianoforte: Francesco Piemontesi. Programma: Janáček, Rachmaninoff, Dvořák. Auditorium Rainier III (più info)







