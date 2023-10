Marketing territoriale: Piana “Rafforziamo l’offerta del territorio antiche vie del sale e agenzia in Liguria”

Promozione delle aree interne e prodotti tipici saranno al centro della presentazione del progetto di marketing per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio di lunedì 23 ottobre alle 17 a Borghetto d’Arroscia a cui parteciperà il vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing territoriale e allo Sviluppo dell’Entroterra Alessandro Piana.

Il progetto di Agenzia in Liguria insieme all’Associazione Antiche Vie del Sale intitolato “Valore di fare rete” nasce grazie al sostegno regionale espresso nella formula di “incubatore di DMO (Destination Management Organization)” ovvero con tutto il supporto necessario per sistematizzare le experience presenti sul territorio, organizzare lo sviluppo del prodotto turistico, rendere sempre più distintiva l’offerta esperienziale e sviluppare maggiormente la sinergia tra i Comuni e gli operatori aggregati che lavorano a rete. “L’area individuata – spiega il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana – intende valorizzare sempre più i Comuni aderenti all’Associazione Antiche Vie del Sale, creando uno storytelling efficace ed autentico per sviluppare una strategia condivisa basata sostanzialmente sui bisogni dei viaggiatori e su elementi chiave quali tradizioni, senso di comunità, saperi e sapori, sport e attività outdoor. Sarà un progetto pilota, i cui esiti determineranno anche il possibile ampliamento nel 2024 su diversi campi e svariate zone della Liguria da Ponente a Levante”.

“È una grande opportunità - evidenzia Alessandro Navone presidente delle Antiche Vie del Sale - che premia lo spirito di squadra messo in atto da Enti, Associazioni e aziende nella realizzazione di eventi, educational e manifestazioni che ci hanno visto protagonisti, non come singoli ma come associazione di comuni. Un impegno – prosegue Navone – che continuerà con la formazione di un gruppo di lavoro, coordinato dal nostro responsabile marketing e comunicazione Franco Laureri, composto di esperti, amministratori e operatori dei servizi turistici per trasformare le straordinarie eccellenze del nostro entroterra in prodotti turistici di valore per uno sviluppo economico-sostenibile del territorio”.