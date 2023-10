Taggia: nuovo bando del Comune per i buoni affitto, c'è tempo fino al 17 novembre

La giunta comunale di Taggia ha approvato il nuovo bando per la concessione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (buoni affitto). L’iniziativa è rivolta ai cittadini con contratto di locazione regolarmente registrato ed in possesso di ricevute dei pagamenti effettuati nel 2022.

I richiedenti residenti nel Comune di Taggia dovranno presentare un valore ISEE del nucleo familiare non superiore a 16.700 euro.

I termini di apertura del bando decorrono dal 18 ottobre al 17 novembre (entro le 13) per complessivi 30 giorni consecutivi.

Le domande devono essere redatte sull’apposito modulo, pubblicato e scaricabile dal sito del Comune di Taggia (www.taggia.it) oppure da ritirarsi anche presso il Palazzo Comunale allo Sportello Accoglienza (ingresso) e devono essere riconsegnate, debitamente compilate e obbligatoriamente corredate da tutta la documentazione richiesta, pena l’esclusione della domanda, entro le 13 del 17 novembre, esclusivamente secondo le seguenti modalità: tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno, che deve essere spedito al Comune di Taggia – Via S. Francesco n. 441 - 18018 Taggia (IM), entro il termine di scadenza del bando di cui sopra (farà fede la data del timbro postale di spedizione, non saranno comunque accolte le istanze pervenute oltre i 15 giorni consecutivi computati dal giorno successivo a quello di scadenza del bando). Sulla busta dovrà essere chiaramente indicato “Bando affitti 2022”; per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo comune.taggia.im@certificamail.it con oggetto “Bando affitti 2022”; consegna a mano dell’istanza completa di tutta la documentazione obbligatoria, presso l’Ufficio Servizio Socio Educativi del Comune di Taggia.

Gli impiegati del Servizio Socio Educativi presteranno la necessaria assistenza – previo appuntamento concordato telefonicamente - per la compilazione delle istanze nelle seguenti giornate: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.

La documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda, pena la non validità della stessa, è la seguente: fotocopia del contratto di locazione; fotocopia della ricevuta di registrazione del contratto all’Agenzia delle Entrate, ed eventuali successivi rinnovi; fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente; fotocopia del codice fiscale del richiedente; fotocopia delle ricevute di pagamento/versamento canoni di locazione riferiti alle mensilità del 2022; fotocopia rilasciata dalla banca o posta recante il codice IBAN del richiedente (non verranno accettati codici IBAN scritti a mano o non intestati ai richiedenti); fotocopia del titolo di soggiorno per i cittadini non appartenenti all’UE.