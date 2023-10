A Imperia il corso dell'Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Olio di Oliva

Confesercenti organizza un corso per la formazione professionale delle aziende del territorio, organizzato insieme all'Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Olio di Oliva (O.N.A.O.O.). Il corso degustazione olio di oliva è gratuito ed è diretto a tutti i titolari di partita Iva e i loro dipendenti.

Il corso della durata di 16 ore che si svolgerà ogni venerdì dalle 9 alle 11 ha come obiettivo quello di incrementare il livello conoscitivo e la professionalità delle aziende del settore legate al territorio e alla cultura e tradizione dell'olio di oliva (principalmente tutte le attività del settore della ristorazione, ma non solo).

Il corso è a numero chiuso (12 persone massimo) dunque è consigliato prenotarsi il prima possibile.

I docenti che terranno le lezioni sono, oltre alla parte dell’assaggio svolta da Marcello Scoccia responsabile della Scuola O.N.A.O.O. e capo panel, per l’influenza della tecnologia Beniamino Tripodi, responsabile commerciale Centro Nord del Gruppo Pieralisi Spa, per l’etichettatura degli oli da Francesco Macchiavello già direttore ICQRF Nord Ovest per e per la chimica degli oli da Matilde Tura dell'Università di Bologna.

Il luogo delle lezioni sarà in via Tommaso Schiva, 29 a Imperia, nella sala Panel della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Il calendario delle lezioni verrà ufficializzato nelle prossime settimane al raggiungimento del numero di iscrizioni necessarie (minimo 9, massimo 12).

Il programma del corso sarà suddiviso con i temi:

1° giorno: Presentazione del corso e di O.N.A.O.O. - Dr. Lucio Carli, Presidente O.N.A.O.O. COI Il metodo ufficiale per l'assaggio degli oli di oliva e introduzione alla tecnica di assaggio

2°giorno: La valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva: descrittori negativi

3° giorno: Influenza della tecnologia sulle caratteristiche qualitative e organolettiche dell’olio di oliva

4° giorno: La valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva: oli Nazionali

5° giorno: Composizione e analisi chimica degli oli di oliva in cucina

6° giorno: Prova pratica di assaggio con descrizione delle caratteristiche organolettiche: oli Mediterraneo

7° giorno: La classificazione e la normativa comunitaria e internazionale

8° giorno: Prova pratica di assaggio con descrizione delle caratteristiche organolettiche: olio Extra Mediterraneo

Gli interessati possono prenotarsi tramite email scrivendo a: cescot.imperia@catliguria.it oppure su WhatsApp al numero 335 599 4976