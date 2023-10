Ventimiglia: droga nei fustini del detersivo, sequestrati 50 kg di cocaina al confine

Sulla base di quanto emerso i due albanesi, S.I. di 37 anni e G.A. di 33 anni, ferma restando la presunzione d’innocenza, sono stati tratti in arresto congiuntamente dalla Polizia di Frontiera e dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Ventimiglia. L'arresto è scattato per produzione, traffico internazionale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, oltre ad una denuncia per ricettazione, con il contestuale sequestro della sostanza stupefacente e di tutto il materiale rinvenuto.

Un risultato importante nell'ambito della lotta al traffico di droga che entra in Italia passando dal confine. L'attività rientra nel dispositivo interforze direttamente coordinato sotto il profilo tecnico dal Questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore, così come disposto dal Prefetto d’Imperia Valerio Massimo Romeo nell’ambito delle Riunioni Tecniche di Coordinamento delle Forze di Polizia, anche alla luce della recente visita a Ventimiglia del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Segretario di Stato On. Nicola Molteni.