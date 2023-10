Da lunedì sarà attivo 24 ore su 24 un nuovo autovelox sull'Aurelia

A partire da lunedì sarà definitivamente operativo 24 ore su 24 l'autovelox a postazione fissa in via Madonna della Ruota a Bordighera, in direzione Ospedaletti. Tutte le eventuali violazioni saranno quindi sanzionate.

“L’obiettivo dell’amministrazione Ingenito è incrementare la sicurezza di pedoni, ciclisti ed automobilisti diminuendo in chiave preventiva le occasioni di pericolo legate all’eccessiva velocità, in un tratto della strada statale Aurelia dove purtroppo in passato si sono verificati tragici incidenti” così commentano dal Comune di Bordighera.