Opere pubbliche a Ventimiglia, Scullino: "Tutti i cantieri sono fermi" (Foto)

"Tutti i cantieri delle opere pubbliche più importanti sono fermi" - denuncia l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.

"Sono fermi i lavori all'ex capannone ferroviario Eiffel, quelli al Palazzo della salute, a Calvo, in via Due Cammini, per il centro sociale, per il parcheggio di Varase, per la messa in sicurezza della strada Grimaldi, per l'allargamento di via Basso, per il nuovo marciapiede in via Tacito, per il nuovo marciapiede per il ponte Doria, per la pedonalizzazione in piazza XX settembre, per l'arredo urbano della pedonale in via Ruffini, per Vico Soprano, Bevera o per la strada di Grimaldi che è quasi due anni che ha il senso alternato" - sottolinea Scullino.

"Sono, inoltre, bloccati i progetti riguardo alla passerella, al sottopasso, al tennis e al mercato - afferma Scullino - e noi parliamo ancora di incompatibilità dei consiglieri di maggioranza".