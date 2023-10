Ottimi risultati per il Judo Sanremo Kumiai al Trofeo Italia di Trento (foto)

Il weekend appena trascorso ha visto la società Judo Sanremo Kumiai brillare nell'ultimo appuntamento stagionale del Trofeo Italia, tenutosi a Trento presso il Palazzetto dello Sport di Ponzano Veneto. Questa prestigiosa competizione ha permesso ai giovani atleti di guadagnare punti cruciali per la ranking list nazionale e di accedere alla finale del 9 dicembre che si terrà al Palazzetto Olimpico Palapellicone di Ostia, Roma, dove si incoroneranno i campioni d'Italia Under 15.

Nella mattinata di sabato 7, il primo campione della giornata è stato Mastrorillo Andrea (classe 2010, categoria kg 46), che ha brillantemente vinto i primi tre incontri. Nonostante la perdita in semifinale, Andrea ha combattuto duramente nella finalina, conquistando un eccellente terzo posto e la medaglia di bronzo, assicurandosi l'accesso alla finale nazionale.

Il pomeriggio ha visto l'atleta Maiano Alessio (classe 2009, categoria +81) dominare sul tatami, raggiungendo la finale nonostante alcuni problemi fisici. Sebbene Alessio abbia perso per shido nella finale, il secondo posto ottenuto è stata una notevole conquista che gli ha fruttato una meritata medaglia d'argento, garantendogli la partecipazione alla sua ultima finale in questa categoria.

Domenica 8, l'attenzione si è spostata sulle atlete femminili. Elisa Bottero (classe 2010, categoria kg 40) ha raggiunto la finalina per il terzo/quinto posto. Nonostante la giovane età e l'emozione abbiano giocato a sfavore, l'esperienza acquisita sarà di grande valore per le future qualifiche regionali. A seguire, Scalzo Ginevra (classe 2010, categoria kg -70) ha combattuto con grinta nella finalina, acquisendo punti preziosi che le permetteranno di partecipare alla finale nazionale.

La performance di questi atleti ha portato la società Judo Sanremo Kumiai a piazzare tre dei quattro partecipanti ai vari trofei italiani, dimostrando un notevole talento e determinazione. La società seguirà passo dopo passo Elisa Bottero nelle varie fasi per la qualifica, confidando nel suo potenziale.

I tecnici Scalzo Andrea, Mastrorillo Giuseppe e Guarnaccia Ettore esprimono grande soddisfazione per il duro lavoro e l'impegno dimostrato dai giovani atleti della categoria esordienti B under 15. Con il pass alla finale in mano, gli atleti riprenderanno gli allenamenti intensi in settimana, mirando a ulteriori successi nella finale di dicembre.