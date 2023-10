Centro prelievi mobile a Sanremo, Rizzo (M5S): "Bene il ripristino, ora sia mantenuto e diventi punto di riferimento per le periferie"

Roberto Rizzo del MoVimento 5 Stelle Sanremo, a nome della popolazione delle frazioni, ringrazia tutti quelli che si sono prodigati per la riapertura del centro prelievi mobile. Il servizio era stato invocato da Paola Arrigoni, già consigliera comunale M5S nella scorsa consiliatura, avviato dopo un lungo iter ma era stato interrotto dopo pochi mesi, a fine 2022. Rizzo, eletto nel frattempo in Consiglio Comunale, si era subito fatto portavoce dell’istanza di tutti i sanremesi con difficoltà logistiche che avevano tratto beneficio dal servizio: dopo un percorso fatto di interpellanze e un dialogo costruttivo con l’Amministrazione è emerso un impegno da parte di tutte le figure coinvolte che porta oggi alla riattivazione del centro prelievi mobile .

“Auspico che questa riapertura del servizio sia definitiva e che prosegua con regolarità in tutte le periferie: gli abitanti delle frazioni non sono cittadini di Serie B; ritengo che il centro prelievi mobile possa essere in futuro potenziato per erogare sempre più servizi di prossimità e rispondere ai bisogni di salute di chi è anziano o ha difficoltà a spostarsi verso il centro. Attraverso il dialogo costruttivo tra cittadini e Amministrazione si ottengono sempre ottimi risultati, sono queste le ‘grandi opere’ che servono realmente alla Città” è il commento del consigliere sanremese Rizzo.