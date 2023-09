La Polisportiva Vallecrosia Academy ospita la Coppa Italia di calcio a 5 ciechi assoluti (Foto)

La Polisportiva Vallecrosia Academy ospiterà, nel fine settimana, la Coppa Italia di calcio a 5 ciechi assoluti categoria B1. Un evento, indetto dalla Fispic, Federazione italiana sport paralimpici degli ipovedenti e ciechi, che sarà organizzato dalla società biancorossa insieme all'Asd Liguria Calcio Non Vedenti di Sanremo.

Sabato 30 settembre, nel pomeriggio, scenderanno in campo Sanremo e Firenze, che si sfideranno alle 15. A seguire, alle 17, Crema dovrà affrontare Ticina Novara. Domenica 1° ottobre, invece, al mattino andranno in scena le finali. Alle 9 vi sarà l'incontro per il terzo e quarto posto mentre alle 11 si terrà la sfida per il primo e secondo posto.

L'evento sportivo di eccezionale rilevanza nella disciplina paralimpica, che ha il patrocinio del Comitato regionale Liguria della Figc-Federazione Italiana Giuoco Calcio, verrà ospitato al campo Zaccari, in via Braie, a Camporosso.