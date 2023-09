Sanremo: sicurezza per le squadre a Pian di Poma, polemica della Virtus e risposta del Comune (Foto)

Virtus Sanremo costretta ad ‘emigrare’ per la prima giornata del campionato di Prima Categoria a Santo Stefano al Mare e scattano le polemiche da parte della società matuziana, per l’impossibilità di utilizzo del campo a 11 di Pian di Poma, dove sono in corso i lavori per la ristrutturazione degli spogliatoi.

Dall’altra parte l’Amministrazione comunale sottolinea il fatto che, vista la necessità di dover utilizzare gli spogliatoi del rugby (all’interno del campo attiguo) è stato chiesto dalla federazione un passaggio ‘protetto’ per arbitri e squadre impegnate. Proprio per questo l’ufficio lavori pubblici di palazzo Bellevue ha predisposto un progetto e, nel frattempo sono state installate alcune transenne.

Sabato scorso, infatti, si sono disputate regolarmente alcune partite giovanili del campionati regionali. La Virtus era intervenuta sabato scorso in tono polemico: “Per non perdere la partita a causa del campo di pian di Poma non ancora in sicurezza (assurdo, ci si poteva pensare prima e questo ci causerà maggiori costi) la Virtus Sanremo dovrà disputare la prima giornata del campionato al ‘Colombera’ di Santo Stefano. A 24 ore dall'inizio del campionato nulla é in sicurezza”.

Dal canto suo l’Amministrazione ha risposto: “Abbiamo allestito uno splendido manto erboso sintetico del valore di 550mila euro. Stiamo svolgendo lavori per fare in modo che, chi utilizzerà l’impianto, possa avere spogliatoi degni di questo nome, visto che quelli utilizzati fino ad ora erano simili a container ed erano presenti da decenni. Siamo venuti a conoscenza del problema federale a poche ore dall’avvio dei campionati. Stiamo lavorando affinchè la sicurezza venga allestita al più presto”.