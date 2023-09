Sanremo: sostituzione dei contatori Amaie, le indicazioni dell'azienda

Amaie ha dato il via all'intervento per la sostituzione dei contatori dell'energia elettrica 1G con i nuovi 2G.

“I lavori saranno eseguiti dal personale dell'azienda o da esterni sempre muniti di cartellini di riconoscimento con fotografia - dicono dall'azienda - non sarà addebitato alcun costo da parte di Amaie né tantomeno da parte del personale incaricato della sostituzione che non è autorizzato ad incassare somme di denaro per nessun motivo né a chiedere di mostrare le bollette. La sostituzione non implica in alcun modo modifiche contrattuali per cui qualora venissero proposte da chicchessia delle modifiche contrattuali con la scusa del cambio dei contatori di energia elettrica invitiamo gli intestatari dei contratti a non aderire a tali evidenti tentativi di truffa ed eventualmente a segnalarlo alle forze dell'ordine”.