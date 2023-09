Categoria 4 tempi, Mistretta del Moto Club Enduro Sanremo vince il campionato italiano Coppa Italia Fmi (Foto)

Simone Mistretta del Moto Club Enduro Sanremo del presidente Romano Capacci ha vinto il campionato italiano Coppa Italia Fmi nella categoria 4 tempi, andato in scena il 9 e 10 settembre scorsi a Boario Terme (Bs) in Lombardia.

Il giovane sanremese, dopo due giorni di gara, è riuscito a primeggiare nella sua categoria al campionato organizzato dal Motoclub Sebino. Soddisfatto il presidente del motoclub sanremese Romano Capacci: “Un ottimo risultato per il nostro pilota che ha affrontato cinque gare in tutta Italia durante l’anno”.

Mistretta tornerà in sella alla sua moto per rappresentare la Liguria, nella squadra Trofeo, al prossimo Trofeo delle Regioni Enduro che andrà in scena domenica 8 ottobre a Montecalvo Irpino (Av).