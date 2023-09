Vacanze in Italia, le mete più richieste

In Italia, ogni momento è perfetto per intraprendere un viaggio e scoprire le meraviglie che questo Paese ha da offrire. Sia in inverno che in estate, partire per una vacanza significa allontanarsi dalla routine e dallo stress della vita quotidiana. L'Italia offre una combinazione unica di cibo delizioso, panorami mozzafiato e città affascinanti, rendendo ogni viaggio nel paese speciale e indimenticabile. Ecco quindi una lista delle migliori destinazioni turistiche in Italia, per organizzare weekend o gite fuori porta alla scoperta del Belpaese.

Le mete più gettonate in inverno

L'inverno è una stagione che offre un'ampia varietà di mete e destinazioni da scoprire, non solo per gli amanti della neve. È il momento perfetto per godersi una vacanza all'aria aperta, immersi nella cultura e in stretto contatto con la natura. In particolare, le catene montuose che attraversano l'Italia da nord a sud offrono panorami mozzafiato, pittoreschi borghi e piste da sci adatte a ogni livello di abilità.

Trenino Alto Adige. Immersi in una cornice paesaggistica incantevole, i borghi trentini di Dobbiaco e San Candido, situati nell'Alta Pusteria e vicini alla Val di Landro, sono autentici gioielli da scoprire. Con i loro affascinanti centri abitati e le rinomate piste da sci ai piedi delle maestose vette delle Tre Cime di Lavaredo, offrono un'esperienza unica. Nello stesso territorio, al confine con l'Austria, si trovano altre località incantevoli come Val Badia, Val Pusteria e Valle Aurina, che offrono una varietà di attrazioni. Una volta lasciati gli sci, si possono esplorare antichi sentieri invernali che circondano il Parco Naturale Fanes-Senes-Braies. Qui, il meraviglioso Lago di Braies, con la sua superficie che riflette le montagne circostanti, crea un'atmosfera magica.

Piemonte. Dirigendoci invece verso il Piemonte, troviamo innanzitutto il comprensorio ViaLattea, con 7 località tra cui Sestriere e Bardonecchia, che vi permetteranno di passare un'indimenticabile giornata sulla neve. Visitando il sito del comprensorio avrete anche la possibilità di vedere i prezzi degli ski pass sul sito di Vialattea in lingua inglese. Invece nelle vicinanze di Cuneo, troviamo la pittoresca località di Limone. Qui, decine di chilometri di piste innevate si prestano ad escursioni in quota a un ritmo tranquillo, anche senza una grande preparazione atletica. In queste meravigliose terre, possiamo scoprire ambienti silenziosi e incontaminati, consentendoci di immergerci completamente nella bellezza del paesaggio locale. Il Piemonte offre l'opportunità di godere appieno di tutto ciò che la natura ha da offrire, in un'atmosfera serena e incantevole.

Valle d'Aosta. Continuando verso ovest, ci immergiamo in una varietà di paesaggi e mete vacanziere affascinanti. Un'opzione suggestiva è la Valle di Cogne in Valle d'Aosta, nota per le sue montagne innevate. Qui, possiamo avventurarci con le racchette ai piedi e immergerci in paesaggi invernali di grande bellezza. I sentieri guidati sono adatti a tutti e si snodano attraverso aree boschive silenziose, offrendo un'esperienza unica nella natura. In questa cornice, potremo vivere una rilassante esperienza immersi nella bellezza naturale senza precedenti.

Lombardia. In questa regione si può godere della fantastica combinazione di sciate sulle montagne innevate seguita da un rigenerante bagno termale all'aperto. Una delle mete più affascinanti è Bormio, situata nell'Alta Valtellina. Qui, le sorgenti naturali offrono proprietà terapeutiche mentre l'acqua mantiene temperature ottimali anche durante l'inverno. È possibile immergersi in bagni termali in resort di lusso o accedere a terme pubbliche, immergendosi in acque calde mentre si ammira la vista panoramica delle cime imbiancate circostanti. Questa esperienza unica permette di combinare il divertimento sulla neve con il relax in acque termali, offrendo un equilibrio perfetto tra avventura e benessere.

Friuli Venezia Giulia. Avventurandoci nei territori del meraviglioso Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, ci immergiamo in un'area ricca di boschi, natura incontaminata e affascinanti borghi montani. Luoghi come Frisanco, Andreis e Poffabro si trasformano in un'atmosfera incantata durante il periodo natalizio, adornati con luminose decorazioni e presepi. All'interno della suggestiva Val Colvera, si possono percorrere numerosi sentieri di trekking e tracce innevate, permettendoci di immergerci completamente nella meravigliosa natura dolomitica. Qui, potremo godere di panorami mozzafiato e sperimentare una connessione autentica con l'ambiente circostante.

Le mete più gettonate in estate

Passiamo dunque ad un'altra accurata selezione di località meravigliose in Italia, soprattutto nel periodo estivo. Esperienze indimenticabili e luoghi dove riconnettersi con la natura che il nostro Belpaese offre in abbondanza. Ecco le migliori mete italiane in estate.

Ventotene. Un'isola incantevole dell'arcipelago pontino offre paesaggi di rocce, spiagge e natura incontaminata, ideale per una fuga rilassante e per godersi il mar Tirreno lontano dallo stress delle località balneari affollate di auto e turisti. In passato sede di una casa di detenzione, oggi questa piccola isola è diventata un luogo colorato ed esclusivo per una vacanza al mare in pieno relax. Oltre alle incantevoli baie nascoste e alle acque cristalline, c'è la possibilità di visitare diversi siti archeologici che testimoniano l'antica civiltà romana. Il Museo Storico Archeologico, la Torre Borbonica, Villa Giulia e Santo Stefano sono solo alcune delle attrazioni che arricchiscono il patrimonio storico e culturale di quest'isola. Qui, oltre a rilassarsi sulla spiaggia e a godersi il meraviglioso mare blu, si può immergersi nella storia e nell'antica cultura romana, aggiungendo un tocco di cultura a questa destinazione di mare.

Parco Nazionale del Gran Paradiso. Il Parco Nazionale del Gran Paradiso è una delle gemme preziose che incarna al meglio la bellezza delle montagne italiane. Situato a cavallo tra la Valle d'Aosta e il Piemonte, con una superficie di oltre 70.000 ettari, questo paradiso naturale abbraccia paesaggi alpini di una rara bellezza, con maestose montagne, laghi e una ricca flora e fauna alpina. Tra le sue meraviglie incontrastate ci sono gli imponenti stambecchi, che dominano con fierezza questi territori. Il Parco Nazionale del Gran Paradiso è anche una meta ideale per gli amanti dell'escursionismo, con centinaia di sentieri che attraversano le valli del parco. È possibile percorrere questi sentieri a piedi durante l'estate o con le ciaspole in inverno, quando i percorsi sono coperti da un candido manto di neve. Indipendentemente dalla stagione, la bellezza intatta e selvaggia del parco incanterà gli escursionisti, offrendo loro un'esperienza avvincente tra le maestose montagne e la natura incontaminata.

Cilento. Il Parco Nazionale del Cilento, Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO e uno dei più vasti parchi nazionali in Italia con i suoi circa 181.000 ettari, offre un trionfo di paesaggi naturali, biodiversità e antiche testimonianze della Magna Grecia. Situato nella parte meridionale della Campania, tra la costa tirrenica e l'Appennino Campano-Lucano, questo parco permette di esplorare meraviglie di arte e storia, come le vestigia delle colonie greche di Paestum e la splendida Certosa di Padula. Oltre a questi tesori culturali, il parco custodisce anche una vasta varietà di specie animali e vegetali protette. Tra le specie che vi si possono incontrare ci sono l'aquila reale e circa tremila specie botaniche diverse, come olivi, boschi di cerro, acero e castagno, faggi, betulle e abeti bianchi. Il Parco Nazionale del Cilento offre quindi un connubio perfetto tra la storia antica e la bellezza naturale, offrendo ai visitatori l'opportunità di immergersi in un ambiente straordinario e di scoprire le meraviglie di un territorio ricco di fascino e di storia millenaria.

La Costa degli Dei. La costa degli Dei, situata nella zona meridionale della regione Calabria, offre oltre 55 chilometri di litorale caratterizzato da sabbia dorata e finissima. Questa incantevole area costiera è punteggiata da baie e promontori che si immergono in un mare cristallino. La vegetazione rigogliosa e i pittoreschi borghi costieri su colline completano il quadro. Località come Pizzo Calabro, Briatico, Zambrone, Parghelia, Vibo Marina, Joppolo, Nicotera e, in particolare, Tropea e Capo Vaticano offrono panorami marini mozzafiato, borghi pittoreschi e un entroterra ricco di scoperte da fare.