Bordighera: ancora 20 giorni alla scadenza del bando di Servizio Civile presso il Comune

C’è tempo fino al 28 settembre per presentare la propria candidatura al progetto di Servizio Civile proposto dal Comune di Bordighera “Cittadini connessi nei Comuni della Liguria e del Piemonte”. L’opportunità è rivolta ai giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti, prevede un impegno di circa 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni alla settimana per un anno e offre un contributo economico mensile pari a 507,30 euro, un percorso di orientamento al lavoro e la certificazione delle competenze.



"L’attività comprende sia la collaborazione con gli Uffici Comunali nel processo di digitalizzazione sia la presenza in front office per affiancare e orientare i Cittadini nell’utilizzo dei servizi online erogati dalla Pubblica Amministrazione. Gli aspiranti operatori volontari possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente online sul sito https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14.00 del 28 settembre 2023; non saranno prese in considerazione altre modalità. E’ consentito candidarsi ad un solo progetto in un solo ente. Ulteriori dettagli sono disponibili nel bando a questo LINK. Per maggiori informazioni è inoltre possibile rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Bordighera (tel.: 0184 272207; mail: personale@bordighera.it) e consultare la news online sul sito istituzionale a questo LINK" - ricordano dal Comune.