Ventimiglia: rissa di fronte al Teatro Comunale, extracomunitario picchiato con calci e pugni

Purtroppo non si tratta di un fatto sporadico ma che accade spesso a Ventimiglia. Le immagini raccontano di una rissa in pieno centro, in via Aprosio di fronte al Teatro Comunale.

E’ piena notte quando alcuni extracomunitari si affrontano per motivi ovviamente non noti. Uno viene colpito più volte a calci e pugni ed è riverso a terra. Gli aggressori lo insultano e non si fermano, almeno fino a quando da un terrazzo vicino, una donna urla.

“Basta, basta, chiamo la Polizia” si sente nel video. E gli aggressori fuggono via. Purtroppo una notte di ordinaria follia, una delle tante che i ventimigliesi sopportano.