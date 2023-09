Incontro tra la Lega Giovani Imperia e i giovani del Rassemblement National Provence-Alpes-Cote D'azur a festa provinciale della Lega a Camporosso

Nella serata di sabato 2 settembre, nell'occasione del ritorno della tradizionale festa provinciale della Lega al Palabigauda di Camporosso, organizzata dal Segretario Provinciale Antonio Federico e dal Direttivo provinciale, la Lega Giovani Imperia ha incontrato i giovani del Rassemblement National Provence-Alpes-Cote d'Azur.

Il Segretario della Lega Giovani Imperia Andrea Bonfà ed il Segretario del Rassemblement National Jeunes PACA Gabriel Tomatis, sono intervenuti dal palco presentando i loro rispettivi movimenti, dibattendo a riguardo delle prossime elezioni europee e riconfermano il gemellaggio già avviato nel 2018.

"Siamo onorati della visita dei giovani del Rassemblement National Jeunes PACA alla BIGAUDA FEST 2023, la loro numerosa presenza con ragazze e ragazzi provenienti da Mentone, dal Var ed anche da Marsiglia testimonia la grande amicizia e collaborazione che c'è con la Lega Giovani Imperia. Per questo li ringraziamo molto e siamo molto entusiasti di poter portare avanti delle attività e degli eventi congiunti in vista delle prossime elezioni europee, le quali ci permetteranno di arrivare al governo anche a Bruxelles per migliorare e cambiare l'Europa insieme" - dichiara Andrea Bonfà.

Dello stesso avviso anche il responsabile organizzativo e Consigliere comunale di maggioranza ad Imperia Matteo Fiorentino, il Responsabile organizzativo Andrea Zanin ed il Consigliere provinciale della Lega Andrea Coppola, che a proposito dichiara: "Ritengo importante la presenza dei giovani del Rassemblement National alla festa della Lega della Provincia di Imperia: questo conferma il percorso già avviato nel 2018, quando assunsi la segreteria del movimento giovanile in questa provincia, con il gemellaggio effettuato a Mentone tra i nostri movimenti giovanili alla presenza dei due segretari nazionali, l’On. Jordan Bardella, oggi presidente di RN, e l’On. Andrea Crippa, oggi Vicesegretario del nostro Partito. Mi complimento con Andrea Bonfà per avere organizzato questa iniziativa, che ci darà la spinta per collaborare insieme in vista della prossima importante sfida rappresentata dalle elezioni europee del 2024".