Wondershare Filmora: scopriamo come funziona il programma per modificare video del momento

L’editing video è un’attività sempre più diffusa, data la centralità dei contenuti multimediali per la comunicazione di aziende, creativi e semplici utenti social. Si tratta di un processo in grado di rendere un girato più accattivante e in grado di impattare in modo più efficace sul pubblico, così da accrescerne l’engagement.

Naturalmente, per ottenere contenuti multimediali accattivanti è necessario avvalersi di un buon software: con l’editor video adatto, infatti anche un videomaker amatoriale e chiunque abbia la passione per il montaggio video, può ottenere risultati davvero sorprendenti.

Si tratta di risorse come Wondershare Filmora, un editor video completo, in grado di soddisfare a 360 gradi le esigenze di professionisti e amatoriali, grazie alle numerose funzionalità che mette a disposizione. È disponibile per Windows e macOS e può essere utilizzato anche da mobile, grazie alla pratica applicazione per Android e iOS.



Le caratteristiche principali di Filmora Wondershare

Filmora Wondershare rientra tra i migliori software per editing video professionali del momento innanzitutto perché, rispetto ad altri programmi simili, è semplice da utilizzare, grazie a un’interfaccia intuitiva e user friendly.

Si tratta di una pratica drag&drop con la quale è possibile inserire tutti gli elementi desiderati nella timeline trascinandoli nella posizione ideale. È sufficiente creare un nuovo progetto in base al contesto di destinazione – per esempio un reel per Instagram o un video per Facebook – per avere la certezza della risoluzione e del formato ideali.

In aggiunta, oltre alle numerose funzionalità video editing basilari e avanzate, che vanno dagli effetti speciali alle funzioni AI, il software mette anche a disposizione risorse per l’editing audio: un editor all-in-one con cui è possibile modificare i contenuti multimediali a 360 gradi.



Da FilmStock ai plug-in FX

Tra le caratteristiche più apprezzate di Filmora Wondershare è possibile annoverare la possibilità, offerta dal software, accedere alle librerie di FilmStock, in aggiunta ad altre librerie musicali e video gratuite, e di completare la piattaforma con diversi plug-in.

Nel dettaglio, è possibile arricchire le proprie opere con effetti speciali ed effetti audio di grande impatto grazie a Boris FX e NewBlue FX.



Audio ducking, Registrazione Schermo e Ritratto AI

Tra le funzionalità più avanzate di Filmora Wondershare è possibile annoverare l’audio ducking per ridurre il rumore di fondo, la regolazione della velocità per velocizzare un video e avere il massimo controllo dei fotogrammi, la sincronizzazione automatica audio/video, la sintesi vocale dei sottotitoli e l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale.

La funzione di Registrazione Schermo consente, inoltre, di registrare lo schermo e creare video e tutorial per YouTube e di riprendere tutta l’area del PC e della webcam, con la possibilità di modificare e ruotare il video in tempo reale con gli strumenti integrati.

Con il ritratto AI è possibile rimuovere lo sfondo di un ritratto con il riconoscimento automatico, mentre lo Schermo Verde può sostituire il colore verde standard con qualsiasi sfondo, personalizzando il video con la massima facilità.



Massima versatilità con la modalità istantanea e le maschere

Creare un video non richiede necessariamente esperienza e competenza. Con la Modalità Istantanea di Filmora, infatti, è sufficiente inserire tutti gli elementi multimediali desiderati, affinché il software realizzi automaticamente un video, basta scegliere lo stile tra la grande varietà di modelli proposti: vlog, slideshow, reportage di viaggio e tanto altro.

Fantasia e inventiva non hanno limiti grazie alle funzioni di mascheratura, draw mask e fusione, che permettono di disegnare maschere personalizzate ed ottenere sovrapposizioni ed effetti suggestivi.



I prezzi e i piani del video editor Filmora

Wondershare Filmora è disponibile con diversi piani acquisto tra cui scegliere, in base all’uso, alle preferenze e al budget a disposizione.

Nel dettaglio, è possibile optare per il piano trimestrale, dal costo di 26,99 euro, per quello annuale, il cui prezzo è pari a 49,99 euro, e per quello perpetuo, che richiede una spesa unica di 79,99 euro.

In alternativa, è possibile scoprire tutte le funzionalità messe a disposizione dal software usufruendo della versione di prova, così da effettuare un acquisto del tutto consapevole: una peculiarità che permette a Filmora di essere annoverato anche tra gli editor video online gratuiti migliori del momento.



Quali sono i requisiti di sistema necessari per installare Filmora

Attualmente, Filmora Wondershare richiede per l’installazione il sistema operativo Window 7 o superiore, un processore Intel i3 o superiore e una velocità di 2GHz o superiore.

È inoltre consigliata la presenza di un CPU Intel di sesta generazione o superiore, in grado di gestire video HD e 4K.

Risulta fondamentale il supporto di una RAM di 4 almeno GB e 10 GB di spazio su supporto di memoria, preferibilmente SSD. Infine, è necessaria una connessione web stabile per registrare il software così come per scaricare gli effetti e accedere ai servizi FilmStock.