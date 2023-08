Il ruolo della dieta nell'infiammazione intestinale in cane e gatto

L'infiammazione intestinale è un problema comune sia nei cani che nei gatti e può essere causata da diversi fattori, tra cui anche l'infezione da parvovirus. In questo articolo ci concentreremo sulla parvovirosi canina, una grave forma di enterite virale che colpisce i cani. È importante notare che i ceppi di parvovirus che colpiscono i cani e i gatti sono diversi e clinicamente specifici per ogni specie.

Il parvovirus del cane: un nemico resistente

Il parvovirus del cane (Cpv-2, Canine parvovirus) è il virus responsabile della parvovirosi del cane . È stato identificato per la prima volta nel 1978 negli Stati Uniti e si è diffuso rapidamente in tutto il mondo. I parvovirus sono virus a DNA senza envelope ed è per questo che il parvovirus canino è particolarmente resistente nell'ambiente esterno, potendo sopravvivere fino a oltre un anno. È inoltre resistente all'azione di disinfettanti e detergenti. Pertanto, è fondamentale adottare misure di igiene ambientale, come l'uso di ipoclorito di sodio diluito (comunemente conosciuto come "candeggina"), per prevenire la trasmissione indiretta attraverso oggetti contaminati.

La parvovirosi canina si trasmette principalmente per contatto diretto da un cane infetto a un altro, attraverso il contatto oro-fecale. Tuttavia, date le caratteristiche di resistenza del virus, può anche essere trasmesso attraverso oggetti contaminati. È quindi importante mantenere un'adeguata igiene ambientale e isolare i cani malati e i loro oggetti da altri cani sani.

È importante notare che la parvovirosi può anche essere trasmessa per via intrauterina La parvovirosi del cane è una grave malattia virale chiamata anche enterite virale, che può colpire cani di tutte le razze. Il virus responsabile è il parvovirus del cane (Cpv-2, Canine parvovirus), che è particolarmente resistente nell'ambiente esterno, sopravvivendo per oltre un anno. La trasmissione avviene principalmente per contatto diretto da un cane infetto a un altro tramite le feci, ma può anche avvenire attraverso oggetti contaminati. Le razze più suscettibili all'infezione sono quelle non vaccinate, soprattutto i cuccioli durante la "finestra di vulnerabilità", ovvero il periodo in cui possono essere infettati dal virus di campo senza essere ancora immunizzati dal vaccino. L'introduzione di cani infetti in ambienti affollati come canili, rifugi, esposizioni o negozi che vendono animali aumenta il rischio di diffusione della malattia, così come lo stress, la scarsa igiene ambientale e le parassitosi intestinali. I segni clinici della parvovirosi nel cane includono vomito, diarrea emorragica, letargia, anoressia, disidratazione e perdita di peso. Nei casi più gravi, soprattutto nei cuccioli, possono verificarsi complicazioni come setticemia, ipoglicemia, convulsioni, shock e morte. Una volta che il cane è stato diagnosticato con la parvovirosi, è fondamentale una corretta gestione clinica e terapeutica. Non esistono trattamenti specifici risolutivi, quindi la terapia si basa principalmente sul supporto e la cura dei sintomi. Questo può includere fluidoterapia, correzione delle alterazioni elettrolitiche, somministrazione di farmaci per controllare le infezioni batteriche secondarie e supporto alimentare enterale. È importante anche prendere in considerazione l'uso di prebiotici e probiotici, che possono contribuire a migliorare il microbiota intestinale e il benessere dell'intestino del cane.

Il ruolo della dieta nell'infiammazione intestinale

Quando si tratta di gestire l'infiammazione intestinale causata dalla parvovirosi del cane, la dieta riveste un ruolo fondamentale. Una dieta appropriata può aiutare a ridurre l'infiammazione, a favorire la guarigione dell'intestino e a migliorare i sintomi associati alla malattia.

La prima cosa da fare è consultare il veterinario per ottenere una dieta specifica per il cane affetto da parvovirosi. In genere, viene consigliato un alimento facilmente digeribile, ad alto contenuto di nutrienti e povero di fibre. Questo perché l'intestino danneggiato ha bisogno di sostegno nutrizionale per guarire e recuperare.

È importante evitare alimenti crudi o di dubbia provenienza, in quanto possono contenere batteri dannosi che possono peggiorare i sintomi. Inoltre, è necessario evitare eventuali allergeni alimentari che potrebbero causare ulteriori irritazioni intestinali.

La frequenza e la quantità delle razioni alimentari devono essere gestite con attenzione. In alcuni casi, potrebbe essere necessario somministrare piccoli pasti frequenti per evitare sovraccaricare l'intestino. Il veterinario può anche consigliare l'uso di integratori specifici che favoriscono la salute intestinale, come prebiotici e probiotici.

Ricorda che la nutrizione è un fattore chiave nel processo di guarigione e recupero del cane affetto da parvovirosi. Seguire attentamente le indicazioni del veterinario e fornire una dieta adeguata può aiutare a ridurre l'infiammazione intestinale e a migliorare la salute complessiva dell'animale.