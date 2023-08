Sanremo: inaugurata la settimana biblica del Festival Dei Verbum

Ha preso il via oggi a Sanremo, nell'ambito di una speciale settimana biblica, il Festival Dei Verbum. L'evento, in occasione del 60° dell'apertura del Concilio Vaticano II, è organizzato dalla Diocesi di Ventimiglia-Sanremo con il suo Studio Teologico Pio XI, in collaborazione e con il sostegno dell'Associazione Biblica Italiana.

Il Festival Dei Verbum proseguirà con un ricco calendario di appuntamenti fino a sabato 2 settembre. La giornata inaugurale ha visto l'apertura ufficiale, presso la sede in via Carlo Pisacane, con gli interventi del Vescovo Mons. Antonio Suetta, del Prof. Don Thomas Loffetti Lucini e del Prof. Giovanni Parise.

E' poi seguita una Lectio Magistralis del Cardinale Kurt Koch dal titolo "Dei Verbum, continuità e nuovi approfondimenti" ed una Santa Messa Pontificale presso la Basilica Concattedrale di San Siro. Questa sera, a chiusura della prima giornata, è poi in programma alle 21:15, sempre a San Siro, un concerto d'organo del musicista Don Christian Gabrieli, docente di teologia spirituale, sul tema "Cristo pienezza della rivelazione in San Giovanni della Croce".

Domani sono previsti nuovi momenti di riflessione presso la Curia Diocesana, una Santa Messa alla Chiesa degli Angeli e, alle ore 21:15, l'inaugurazione della mostra dei Maestri orafi “Caliendo”.

Il calendario completo degli appuntamenti della settimana, è scaricabile dal portale della Diocesi di Ventimiglia e dal sito www.deiverbum.it.