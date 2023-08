Sanremo: zona Foce senza acqua, le associazioni di categoria "Chi pagherà per il danno?"

"È inammissibile che i lavori, specialmente in questo periodo di alta stagione, avvengano senza un adeguato preavviso"



Confcommercio, Confartigianato e Confesercenti sul piede di guerra per la sospensione dell'acqua in zona Foce a Sanremo. Stamattina per alcune ore, fino alle 13.20 un guasto alla rete idrica ha lasciato le attività della zona a secco, un bel problema per il comparto commerciale e gli stabilimenti balneari.

"Un grave disagio per cittadini, turisti e attività produttive. In maniera inaspettata e senza alcun preavviso, sono stati effettuati alcuni lavori sulle tubature da parte di Rivieracqua, che hanno comportato la sospensione dell’erogazione di acqua. - affermano le tre associazioni di categoria - Questo ha causato ulteriori disagi per numerose attività produttive in un’estate difficile, nell’ambito della fornitura di acqua potabile, con gravi ripercussioni e danni economici".



"Ad essere penalizzate tutte le attività (alberghi, stabilimenti balneari, pubblici esercizi, ecc) che non erano state avvisate di questi interventi e quindi non si sono potute preparare a tale situazione. Chiediamo che ci sia un coordinamento sula comunicazione tra il Comune e la società Rivieracqua senza ci siano rimbalzi di responsabilità. La domanda infine è: chi pagherà il disservizio causato?"