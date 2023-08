Ospedaletti dà l'ultimo saluto a Flavio Parrini, ex sindaco e consigliere provinciale

Questa mattina alla chiesa di Cristo Risorto a Ospedaletti in tanti hanno dato l’ultimo saluto a Flavio Parrini . L’ex sindaco e consigliere provinciale è morto il 21 agosto, a 83 anni.

È stato uno dei grandi protagonisti della scena amministrativo politica tra fine anni ‘90 e primi 2000. Venne eletto per due mandati consecutivi con ampio consenso, salvo poi doversi dimettere nel 2003 a causa di una inchiesta giudiziaria che si chiuderà per intervenuta prescrizione diversi anni più tardi. Si ricandidò come sindaco di Ospedaletti nel 2014 arrivando terzo con 15% di consensi. Sotto le sue amministrazioni venne avvallato il progetto del porto di Baia Verde.