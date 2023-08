Polizia di Sanremo: il SIAP denuncia 'violazioni contrattuali' e chiede l'intervento del Questore

"Ci sono continue violazioni contrattuali messe in atto dal Dirigente del Commissariato di Sanremo", è l'accusa di Bruno Grosso, segretario provinciale del SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti di Polizia) che ha chiesto un intervento del Questore, Giuseppe Peritore.

"È risaputo che il Commissariato di P.S. di Sanremo in questi anni, con l’elevato numero di pensionamenti e l’arrivo graduale ma ancora insufficienti dei nuovi agenti assunti dopo 15 anni di blocchi concorsuali, si trova sotto pressione per gli elevati carichi di lavoro. - aggiunge Grosso - Se poi la Dirigenza del Commissariato continua a non rispettare gli accordi sindacali e non rispetta l’Accordo Nazionale Quadro, ad esempio impiegando ripetutamente il personale ad effettuare orari non concordati con i sindacati, la situazione peggiora ulteriormente in modo preoccupante".

"Un ufficio dove manca una progettualità mirata ad ottimizzare le poche risorse che ci sono allo scopo di migliorare il funzionamento di uffici che purtroppo sono alla paralisi da tempo. - denuncia il sindacalista - Il Dirigente continua a dimostrare di non essere interessato ad avere un dialogo costruttivo con i sindacati nemmeno in qualità di R.L.S. (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza d.vo 81/08) dimenticandosi evidentemente di ricoprire il ruolo di Dirigente Preposto che li imporrebbe di coadiuvare il proprio Datore di Lavoro ovvero il Questore che trovandosi ad Imperia non può di certo essere presente sul posto per gestire una situazione logistica del Commissariato purtroppo al limite della fatiscenza".