Servizio idrico provinciale, dalla Regione Liguria quasi mezzo milione per i pozzi del Roya

Il Presidente della Regione Giovanni Toti ha ufficializzato alla Provincia il contributo di 490mila euro per il consolidamento della falda acquifera sotterranea al fiume Roya e per la creazione di un canale di collegamento tra il “lago di Varase” e il corso del fiume.

Le risorse, finalizzate alla funzionalità dei pozzi ad uso potabile del Roja. In particolare il finanziamento erogato dal Dipartimento della Protezione civile prevede la creazione di 'briglie' in materiale sciolto per il consolidamento della falda acquifera sotterranea (200mila euro), l’esecuzione di 'grattage' (raschiatura) per il consolidamento della falda acquifera sotterranea” (90mila euro), la creazione di un canale di collegamento idrico tra il 'lago di Varase' e il corso del fiume Roya (200mila euro) al fine della riattivazione della falda acquifera sotterranea. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine dell’anno e nei primi mesi del 2024.

Gli interventi e l’apposito finanziamento sono stati richiesti dalla struttura che fa capo al Commissario ad acta, il Presidente della Provincia Claudio Scajola e al subcommissario Cecilia Brescianini, per migliorare l’approvvigionamento idrico compromesso in seguito agli eccezionali eventi meteorologici di inizio ottobre del 2020 (tempesta Alex).

Il Presidente Claudio Scajola commenta con soddisfazione: "Ringrazio la Regione per le risorse attribuite. Si tratta di un importante aiuto per migliorare le condizioni della principale fonte di approvvigionamento del Ponente".