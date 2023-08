Speciale Weekend: primo fine settimana di agosto all’insegna del divertimento, della buona musica e del mangiare e bere bene

Eccoci arrivati all’articolo più atteso della settimana, con tante idee e consigli su cosa fare per passare due giorni all’insegna del divertimento, della buona musica e del mangiare e bere bene. Se lo scorso weekend era strapieno di appuntamenti questo è ancora meglio per la grande varietà e il gran numero di manifestazioni e sagre, tanto che sarà molto difficile scegliere dove andare. Intanto iniziamo con le proposte più imminenti.



A Ventimiglia Alta l’appuntamento è con l'Agosto Medievale. Spettacoli di danze, animazioni, giocoleria, musici, giochi storici, strumenti di tortura, cantastorie e le taberne a cura de ‘li Osti’ del centro storico faranno tornare i partecipanti nel passato. In via al Capo vi sarà il mercato medievale con prodotti artigianali. Questa sera dalle 18 nel centro storico andrà in scena la Notte del Corsaro Nero e delle corporazioni con ambientazioni in abito d'epoca, degustazione di piatti tipici locali con spettacoli ed animazione, attendamento medievale con strumenti di tortura e giochi storici, spettacoli di danze, giocoleria e musica. Domani dalle 18 verrà organizzata la regata dei Sestieri a Marina San Giuseppe sul lungomare Cavallotti. Si tratta di una competizione tra Sestieri cittadini con gozzi liguri sul miglio marino per l’assegnazione del Palio Marinaro. Dalle 19 dello stesso giorno, inoltre, vi sarà la Notte del Corsaro Nero e delle botteghe erranti.

Evento clou dell’estate di Ospedaletti è la ‘Sagra du Pignurin Pan e Vin’, giunta alla 54ª edizione, in programma questa sera sul Piazzale al Mare. Organizzata dai volontari locali del Descu Spiaretè con il supporto del Comune, la Sagra del Pignurin si svolge a partire dalle ore 20. Il menu prevede: piatto di pasta, porzione di pignurin con patatine, bicchiere di vino e panino a 15 euro. Previsto intrattenimento musicale con dj set.

Un evento pensato per tutta la famiglia è il Festival dei Boschi che si svolgerà a San Romolo (frazione sulle alture di Sanremo) oggi e domani, con una programmazione distribuita in entrambi i giorni dalla mattina al tardo pomeriggio.

Nella giornata odierna la cornice musicale è affidata al maestro violinista Volodja Baran, proveniente dall'Ucraina. Domenica, alle 11, spazio all'Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con il concerto ‘Viaggiar Danzando’. Le danze proseguiranno nel pomeriggio con il gruppo folk ‘Le Tre Sorelle’. Un'altra conferma sarà la ‘tavola longa’, la lunghissima tavolala che attraverserà il prato di San Romolo e che riunirà attorno a sé chiunque vorrà condividere la cena, sia la sera del sabato, che quella della domenica. In tutte e due i giorni, le sezioni dei laboratori comprenderanno attività interessanti e variegate: da quelle legate alla scoperta del territorio alle discipline olistiche; dall'artigianato ai laboratori artistici, fino agli incontri specifici per bambini e bambine, pensati per due diverse fasce d'età. Tra le novità per gli adulti, le danze di gruppo e le camminate sensoriali, l'artigianato con il riciclo del legno, il piccolo cucito e la fabbricazione di bambole di pezza. Per i bambini e le bambine, poi. giochi creativi con i colori, il parkour. la creazione di ‘muri a secco... in scatola’, la realizzazione di animali e fiori di carta, e infine lo yoga. Le escursioni saranno invece tre: una il sabato sulla via Napoleonica e due la domenica sul monte Caggio e sul monte Bignone. A legare il tema dell'anno sarà l'attore ed educatore popolare Daniel Delministro che, nella giornata di domenica, porterà in scena l'InCantastorie, ormai immancabile figura del ‘Festival dei Boschi’ (il programma nel dettaglio a questo link)

Serata di chiusura, quella di sabato, della 24ª edizione di ‘Rock in the Casbah’ in programma in piazza San Costanzo nella Pigna di Sanremo, rivelatasi anche quest’anno un successo. Ad esibirsi dalle 19 la Berben Band e dalle 21.30 gli ‘Saturday Funk Fever’ assieme ai ‘Groovy Boyz – Big G & Sir Jo’ per finire in bellezza alle 24 con The Wavers 51.



Ma il fil Rouge di ogni estate sono i concerti di musica jazz e questa del 2023 non fa eccezione: ad ospitarli saranno San Bartolomeo al Mare, Bordighera e Bajardo.



Questa sera alle 21.30 in piazza Rovere a San Bartolomeo al Mare, con ingresso libero, l’appuntamento è con il ‘Rovere Jazz Festival’. Ad esibirsi il quartetto di Carla Marciano, con la preziosa collaborazione di Alessandro La Corte al pianoforte, Aldo Vigorito al contrabbasso e Gaetano Fasano alla batteria. Carla Marciano è considerata dalla critica specializzata tra i migliori talenti del jazz internazionale, apprezzata sia per la grande passionalità ed energia, quanto per la potenza espressiva.

Il Rovere Jazz Festival si concluderà domani sera con Accordi Disaccordi, un progetto italiano molto attivo nel panorama musicale nazionale e internazionale. Il trio, composto da Alessandro di Virgilio, Dario Berlucchi e Dario Scopesi, porterà in scena uno spettacolo che alterna sonorità acustiche dal gusto cinematografico ad attitudini virtuosistiche creando, attraverso un coinvolgente storytelling, una narrazione interattiva con il pubblico che si trova così a percorrere un viaggio nel mondo musicale di Accordi Disaccordi.

‘Bajardo Jazz 2023’, alla sua prima edizione, ha avuto inizio giovedì scorso e si concluderà questa sera con il concerto del gruppo ‘Prita Grealy Trio’ composto dalla cantautrice australiana Prita Grealy alla Voce e Chitarra, Lorenzo Herrnhut Girola alla Chitarra Elettrica e Luca Valenti al Basso Elettrico. Appuntamento alle ore 21 nei ‘Giardini Sotto il Tiglio’ in Via Roma,

Mentre per il ‘Bordighera Jazz’ domani sera alla Rotonda di Sant’Ampelio si esibirà il Mario Cau Trio in un concerto dal titolo ‘Zingarò’. Il trio, che calca i palcoscenici dal 2009, è composto da Mario Cau alla chitarra e voce, Marco Rovida al contrabbasso e Matteo Ricordo alla batteria. In programma brani originali alle più belle canzoni italiane e straniere, riarrangiate con una sonorità acustica di impronta manouche e gitana.

Ecco altre proposte per oggi: questa sera alle ore 21.15 a Bellissimi frazione del comune Dolcedo, nella suggestiva Piazzetta della Chiesa l’omaggio a Italo Calvino, con lo spettacolo di circo contemporaneo 'Calvino 100 - In cammino sul filo delle montagne'. Una tappa en plein air con una giovane compagnia di artisti di circo contemporaneo, per educare le giovani generazioni alla tutela ambientale in omaggio a Italo Calvino, per i 100 anni dalla sua nascita.

A Sanremo per la rassegna teatro dialettale ‘Nini Sappia’, in Piazza Borea D’Olmo ad ingresso libero, va in scena la commedia dialettale ‘Con tùtto o bén che te véuggio’ della compagnia teatrale ‘San Fruttuoso’ di Genova.

‘Viaggiar Danzando’ è il titolo del concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Loreto che si terra alle 21 all’Anfiteatro Romano di Ventimiglia (ingresso è di 3 euro per accedere al sito archeologico). Bordighera ripropone lo spettacolo itinerante (oggi e domani) con 2 partenze dalla Chiesa di Sant’Ampelio ‘Magiargè e altre storie del Mare’ (partenze h 18.30 & 19.30).

In piazza Tiziano Chierotti ad Arma di Taggia è in programma un concerto tenuto dal Gruppo Musicale ‘Nuovi Solidi’ assieme all’Orchestra Note Libere’.

Il Molo delle Tartarughe a Diano Marina ospita uno spettacolo di cabaret con Gianpiero Perone e i ‘Senso D'Oppio’.



Passando alle Sagre enogastronomiche di oggi sono ospitate in Frazione Sasso di Bordighera, a San Lorenzo al Mare, a Pompeiana (oggi e domani) e Seborga ma non dimentichiamo il ‘Carnevale Estivo’ di Dolceacqua con una serata Gastronomica e Danzante a tema.

Domani da evidenziare la 53ª ‘Sagra del Turtun’ di Castel Vittorio. A partire dalle ore 16 nella piazza principale del paese i giurati individueranno i vincitori, sulla base di punteggi attribuiti in base a forma, colore, gusto, profumo, consistenza e bellezza delle caratteristiche ‘rughe’. Dalle 17 ha inizio la sagra con distribuzione del Turtun in piazza XX Settembre. Il ‘Turtun’ è il testimone di una cucina contadina semplice, quando le donne utilizzavano e combinavano con grande maestri ingredienti poveri, ma ricchi di gusto e profumo. Nel forno a legna ancora caldo, dopo aver cotto il pane, le donne sistemavano i Turtun senza utilizzare la teglia e apponendo le iniziali per facilitarne il riconoscimento a cottura ultimata.

‘Punti di vista’ è il titolo dello spettacolo messo in scena domenica sera dagli attori dei ‘Liber Theatrum’ nello splendido scenario dei Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia, in frazione La Mortola Inferiore. Un lavoro teatrale curioso e particolare, liberamente ispirato al geniale testo francese ‘Esercizi di stile’ di Raymond Queneau. Un breve episodio di vita quotidiana ambientato nella Parigi degli anni '40 diventata una raccolta di ben 99/novantanove piccoli racconti, che sono in realtà lo stesso, identico, episodio scritto e riscritto continuamente sempre in maniera diversa.

La Compagnia Teatrale ‘Scaccomatto’ presenta ‘Lupus in Fabula’ in Piazza Tiziano Chierotti ad Arma di Taggia, commedia ambientata nel magico mondo del e fiabe e delle favole. Uno spettacolo aperto a tutti, che farà sorridere grandi e piccini.

Altri quattro spettacoli musicali si terranno oggi a Imperia, Ventimiglia, Diano Marina, Bajardo.

Per ‘Musica sotto le gru’ in Banchina Aicardi a Imperia si esibiranno i ‘Talents’. Nella terrazza panoramica di Grimaldi a Ventimiglia concerto de ‘I Mercenari’. Mentre a Villa Scarsella di Diano Marina si terrà il concerto ‘Tributo a Lucio Battisti’ a cura della band ‘I Nuovi Solidi’ accompagnati dall'Orchestra ‘Note Libere’ di Sanremo. Si tratta di un evento benefico raccolta fondi a favore dell'Associazione ENEA Onlus per la ricerca sul Neuroblastoma. I Giardini del Tiglio a Bajardo ospiteranno un concerto di cantautorato italiano dal tiolo ‘Essere o non essere questo è il mio essere...’ con la Berber Band.

Ultimo, ma non per questo meno interessante, è l’evento itinerante previsto sino al 16 agosto ad Apricale nell’ambito della Rassegna ‘E le stelle stanno a guardare’ proposto dal Teatro della Tosse di Genova.

Ad animare le strade e le piazze quest’anno sarà ‘Shakespeare by night’ di Emanuele Conte, un omaggio teatrale a Shakespeare e ai suoi personaggi di straordinaria attualità, un percorso notturno, magico e segreto nell’essere umano, dove coraggio, bellezza e amore convivono con dubbi, ambiguità e violenza, in una lotta continua tra luci ed ombre. Sarà un percorso del tutto inedito, che consentirà al pubblico di raggiungere gli angoli meno conosciuti di questo storico borgo dell’imperiese.



Per conoscere tutti i dettagli degli eventi proposti e leggerne molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo