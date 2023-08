Noicisiamo e la Band degli Orsi insieme per i bambini del 'Gaslini' (Foto)

Cappellini, bandane, foulard, fasce di tutte le taglie per i piccoli pazienti oncologici dell’ospedale Giannina Gaslini IRCCS di Genova. A consegnarli ieri presso la Casa Rossa della Band degli Orsi, è stata l’Associazione Italiana Tumore al Seno Metastatico - Noicisiamo.

“Il tumore può togliere molto - dichiara Deliana Misale, referente per la Liguria di Noicisiamo -. Una delle cose più importanti che ha tolto a Mimma Panaccione, fondatrice della nostra associazione, e a me è stata la possibilità di diventare mamma. Forse è anche per questo che abbiamo deciso di uscire dagli schemi, ossia da quella che è la missione propria di Noicisiamo, per fare qualcosa che ci sta molto a cuore. Questa prima donazione è stata possibile grazie a una paziente che fa parte della nostra associazione, e grazie alla Band degli Orsi, che da molti anni accoglie e dà supporto ai bambini in cura presso il nosocomio pediatrico genovese. Abbiamo instaurato una collaborazione che ci permetterà nel prossimo futuro di far arrivare ai piccoli pazienti altre donazioni, tra cui parrucche e visori per la realtà virtuale”.

“Ancora oggi proviamo la stessa emozione di quando, per la prima volta, abbiamo cominciato con il nostro progetto più delicato, con le piccole Chiara e Dorotea sempre nei nostri cuori - dichiara Pierluigi Bruschettini, presidente della Band degli Orsi -. Ci rende orgogliosi aver provveduto e continuare a provvedere con forza ed entusiasmo per le donazioni di bandane, cappellini e parrucche in collaborazione con i membri dello staff dei reparti di Oncologia - Ematologia dell’Istituto G. Gaslini, Gloriana Ronda e i volontari della Band degli Orsi. Siamo lieti che la nostra Deliana Misale, con l’Associazione Tumore al seno Metastatico ci abbia dato un nuovo impulso, nuovi amici che ci accompagnano lungo questo percorso del Progetto. Tutti insieme possiamo fare ancora meglio”.

Nata il 13 ottobre 2016, l'Associazione Italiana Tumore al Seno Metastatico - Noicisiamo (Mbc Italia) è stata fondata dalla giornalista e paziente Mimma Panaccione ed è il primo sodalizio italiano di donne con tumore al seno al IV stadio. Si avvale della preziosa collaborazione di persone che già hanno vissuto l'esperienza del tumore primario al seno e di persone che non hanno mai avuto la malattia. Tra gli ultimi progetti lanciati: "Lo Psicongologo in Rete" e un percorso di Mindfulness a distanza.

"Siamo una banda di volontari – Orsi nata e cresciuta nelle stanze del Gaslini, accanto a bambine e bambini ricoverati. Volevamo regalare tempo, ma con l’aiuto di tutti la band ha fatto di più: per le famiglie del Gaslini ha creato, acquistato, allestito e curato nel corso di vent’anni molti luoghi di accoglienza gratuiti e gestiti da volontari che accolgono i genitori che arrivano da lontano, spesso improvvisamente" - fanno sapere i volontari - "Nelle stanze e nei reparti accanto ai ricoverati, formati annualmente con rigore, centinaia di volontari giovani e volontari nonni – gli Orsi Band – portano allegria e ascolto, gioco e favole della buonanotte. La Band conta su 300 volontari e mette a disposizione 12 mini appartamenti, 20 camere e un asilo nido".