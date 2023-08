Sanremo: in moto in pieno giorno con un tasso alcolico cinque volte superiore al limite, denunciato 35enne

Quando gli agenti della Polizia Locale hanno visto il responso dell’alcol test non credevano ai loro occhi: 2,27. Cinque volte superiore al limite consentito. Il tutto in pieno pomeriggio, nel centro di Sanremo.

Così un 35enne della zona è stato denunciato per guida in stato di ebrezza dopo essere stato sorpreso in sella alla propria moto durante un controllo di routine in piazza Cesare Battisti. Il primo test ha dato come risultato 2,27, il secondo 2,19. Subito è scattato il ritiro della patente con sospensione oltre alla denuncia. Ora l’uomo dovrà comparire di fronte al giudice che stabilirà la sanzione pecuniaria.

Sempre lo stesso giorno e sempre allo stesso posto di controllo, gli agenti hanno denunciato un altro guidatore che si trovava al volante con un tasso alcolico di 1, il doppio del limite consentito. Anche per lui è scattato il ritiro e la sospensione della patente oltre alla denuncia per guida in stato di ebrezza.

La Polizia Locale di Sanremo è impegnata in queste settimane in una serie di controlli sul territorio che vanno dal corretto conferimento dei rifiuti alla sicurezza stradale. Le operazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni e andranno avanti il giorno e la notte. Previsti, oltre agli alcol test, anche servizi con l’autovelox per il controllo della velocità nelle zone che troppo spesso sono state teatro di gravi incidenti per il mancato rispetto dei limiti.