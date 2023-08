Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 3 a domenica 6 agosto in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 3 AGOSTO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



9.00. ‘I parchi di Sanremo e il Museo del Fiore’: visita guidata ai parchi di Sanremo e al Museo del Fiore con la guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria, prenotazione obbligatoria al 327 0824866 (più info)



10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

17.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)



18.30. Per la rassegna BiblioTecla, presentazione libro di Fabiano Massimi ‘Se esiste un perdono’. La storia dimenticata dello Schindler britannico. Un autore di grande successo in tutta Europa. Vincitore del Prix Polar 2022. Forte di Santa Tecla, ingresso gratuito (più info)

21.00. ‘Sanremo t’inCanta’: serata dove tutti possono chiedere di esibirsi con una canzone a loro scelta iscrivendosi ai provini ‘live’ (telefono 380 7098908). Conduzione ed animazione a cura di Alex Penna e Agostino Orsino. Piazza Eroi Sanremesi, zona Monumento a Siro Andrea Carli (il 17 e 24 agosto)



21.00. ‘Rock in the Casbah 2023’: concerto di Geoffrey De Vai – Gigi Giancursi – Waste Pipes – Mangiatutto. Piazza San Costanzo, ingresso libero (più info)



21.30. Concerto di Noa con Gil Dor (chitarra) con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo. Auditorium Franco Alfano (info e prenotazioni a questo link)

IMPERIA



10.00-19.00. Mostra del fotografo Riccardo Bandiera dal titolo ‘Del flüire’con scatti che abbracciano temi cari all’autore, ovvero la memoria, la perdita e la malinconia. Infopoint ‘L’Approdo’, sul Molo lungo di Oneglia, fino al 12 agosto (dal lunedì al sabato h 10/13-16/19)

15.00-18.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



20.00. Presentazione del libro ‘Liguria in Cucina’ di Enrica Monzani in collaborazione con la libreria Mondadori di Imperia + degustazione in collaborazione con il Sindacato Assipan con Mario Ragazzo de 'L'altra Panetteria' di Imperia. A cura di Confcommercio Imperia. Infopoint ‘L’Approdo’ sul molo lungo di Oneglia, ingresso libero e gratuito, info 337104 3629



20.00. ‘Imperia in Armonia - Una Sera al Museo: apertura del Museo delle Confraternite c concerto del coro brigasco ‘I Cantauu’ diretto dal M° Carlo Lanteri. Santuario di Santa Croce al Monte Calvario

21.00. Per il festival internazionale d’organo ‘Serate organistiche leonardiane’, concerto dell’organista Waldemar Krawiec. Duomo di San Maurizio, ingresso libero

VENTIMIGLIA

9.00. Mostra’ Contemporanei/Puma Vs Monet/La Luce Dentro’. A cura di Silvia Alborno e Fabio Falone. MAR, Forte dell’Annunziata, via Verdi 41, fino al 12 agosto (chiuso lunedì)

18.00. Per Agosto Medievale, ‘Notti di Mediestate e delle Perseidi’ con rievocazione ed ambientazioni in abito storico ad opera dei Sestieri: cucina, spettacoli, visite guidate ed animazioni nelle piazzette + Mercato medievale + Esposizione abiti storici (Sala delle Volte). Centro Storico, anche domani

19.30-20.45. Lezioni di yoga al Forte a cura della Scuola Yoga Pramiti (ogni giovedì dei mesi di Luglio e Agosto. Forte dell’Annunziata, ingresso libero (locandina)



21.00-23.00. Visite guidate a tema al Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ del Forte dell’Annunziata



21.30. Cerimonia di consegna del Premio ‘Eugenio Magnani’ al Colonnello dell’Aeronautica, Emanuele Spigolon. Il Premio viene assegnato ogni anno ad un cittadino ventimigliese che si è particolarmente distinto nella sua professione a livello nazionale e internazionale. Centro Culturale Polivalente San Francesco di via Garibaldi



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

21.30. Cinema all’aperto con proiezione del film ‘Coco’. Centro Storico nella città Alta

BORDIGHERA

17.00- 19.00. Ping Pong in Giardino il lunedì e giovedì ai Giardini Lowe



17.00-19.00. Mostra con le opere di Silvio Maiano e di Eleonora Siffredi e di poesie di Bianca Tarozzi Sede dell'UCD-ANPI in via al Mercato 8, fino al 10 agosto. Ingresso libero

19.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Circuito funzionale alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre



21.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Baby Dance alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre

OSPEDALETTI

21.30. ‘Ad Ognuno il Suo’: spettacolo di Cabaret con Giulia Eleonora Musso. Piazzale al Mare

TAGGIA ARMA



9.00-13.00. 'Il Moscatello e le sue terre': escursione tra i vigneti di Moscatello e dei luoghi simbolo dal borgo di Taggia fino a Ceriana. Il tour termina con rientro a Taggia nel locale ‘Terre del Moscatello’ dove è prevista degustazione vini e prodotti tipici con possibilità di pranzo su prenotazione. Prenotazione obbligatoria, info e costi +39 320 0375820



16.00-23.00. Artigianato sotto le stelle: mercatino di artigianato artistico sul Lungomare di Arma

21.30. Luci Itineranti: parata itinerante con trampolieri luminosi e maschere danzanti sul Lungomare

RIVA LIGURE



21.15. Per la rassegna ‘Sale in Zucca2023’, presentazione libri ‘L’olio e gli altri ingredienti della nostra vita’ di Maurizio Pescari + ‘Mercanti d’olio’ di Alessandro Carassale. Dialoga con gli autori il giornalista Claudio Porchia. Piazza Matteotti, ingresso libero

SANTO STEFANO AL MARE



9.30. Snorkeling... ‘Piccoli delfini crescono’ a cura dell’Associazione Delfini del Ponente. Stabilimento Balneare Baia Azzurra

SAN LORENZO AL MARE



17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

18.00-22.00. Mostra ‘Rodolfo Viola. Un Mare di Colori’. Sala Beckett del Teatro dell'Albero, fino all’8 agosto

21.00. ‘Costellazioni: miti, leggende e verità - il cielo d'estate’: escursione facile e gratuita sulla ciclabile fino alla torre di Prarola con i racconti dell'esperto appassionato di costellazioni per osservare le stelle e scoprire le origini delle mitologie greche. Tempi di marcia circa 2 ore. Ritrovo alla Chiesa Parrocchiale

21.15. Teatro per bambini del Teatro del Mille Colori. Palco sul mare

DIANO MARINA

21.00. Per ‘Un Mare di Pagine’, il giornalista genovese Carlo Piano parlerà del suo libro ‘Il cantiere di Berto’ già noto come il romanzo del Ponte di Genova per il legame con il tragico crollo del 2018.. Molo delle Tartarughe, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00. Lezione gratuita di ginnastica, con gli istruttori Lorenzo e Davide. Largo Scofferi (mercoledì, giovedì e venerdì)



21.30. ‘Rovere Jazz Festival’ (8ª edizione): concerto del ‘Max Ferri Trio’ formato da Max Ferri (chitarre), William Nicastro (basso) e Giorgio Di Tullio (batteria). Piazza Rovere, fino al 6 agosto, ingresso libero



ENTROTERRA

AURIGO

21.00. FestiValdiMaro 2023: concerto ‘Il mandolino della Regina (Calace, Munier, Puccini...). Piazza concezione (più info)



BADALUCCO

17.00. Mostra fotografica ‘Proverbi Fiamminghi’ di R. Pestarino, presso ‘UpArte Gallery’



21.00. ‘Color la Baby Dance’ di Fortunello e Marbella in Piazza Marconi



BAJARDO

18.00. ‘Bajardo Jazz 2023’, presentazione della Mostra Fotografica di Umberto Germinale + docuproiezione di ‘Jazz e il nostro Territorio’ + interventi musicali di ‘Inter Play Jazz Trio’. Chiesa di San Rocco

21.00. Concerto d’apertura del ‘Bajardo Jazz 2023’con ‘Inter Play Jazz Trio’ composto da Marco Moro al Sax, Adriano Ghirardo alla Chitarra Elettrica e Marco Bottini al Basso Elettrico. Giardini ‘Sotto il Tiglio’ in Via Roma, ingresso libero

CIPRESSA



21.30. ‘Cinema in Plein air’ in piazza Mazzini



DIANO ARENTINO

21.30. Per il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo in trasferta (60ª edizione), concerto di Irène Duval, Jonian Ilias Kadesha, Sào Soulez Larivière, Luba Tunnicliffe, Steven Isserlis, Vashti Hunter. Chiesa di San Michele di frazione Borello, ingresso libero (info)

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

21.30. Festa della Birra (tutti i giovedì). Bowling di Diano, Via Diano San Pietro 105, info 0183 494131

DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)

10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)

21.30. Spettacolo di cabaret ‘Fin Qui Tutto Bene’ con il comico di Zelig Fabrizio Casalino. Piazza Mauro, entrata libera

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 338 3045512



PERINALDO



20.30 & 22.30. ‘Conoscere i Borghi del Territorio Lavanda Riviera dei Fiori’: passeggiata recitata (due turni), adatta a grandi e piccini, per conoscere Cassini e il suo Borgo. Ritrovo 10 minuti prima all’Ufficio Iat, info e prenotazioni tramite whatsapp al numero 348 7058644

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

20.00-00.30. Serata enogastronomica e danzante con ‘I Panema’ organizzata dalla Pro Seborga + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

ANTIBES



22.00. Festival di fuochi d’artificio nella baia di Juan-les-Pins e Antibes (più info)

MENTON



21.30. Festival de Musique de Menton: concerto del pianista Alexander Malofeev con musiche di J-S. Bach, S.Feinberg, A.Scriabine, F. Chopin, R.Wagner-F.Liszt. Sagrato della Basilica di Saint-Michel Archange, fino al 5 agosto (più info)

MONACO

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



21.30. Per il ‘Monte-Carlo Summer Festival 2023’, ‘Billionaire at the Sporting’ & ‘Masters of Extravaganza’: intrattenimento di alto livello e ristorazione gastronomica in modalità immersiva. Salle des Etoiles dello Sporting Club, fino al 22 agosto (più info)



21.30. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo con Lawrence Foster, direzione, Marc Coppey, violoncello. In programma: Johannes Brahms e Joseph Haydn. Corte d'Onore del Palazzo dei Principi (più info)





VENERDI’ 4 AGOSTO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

9.30-24.00. ‘L’Estate in Mare’: mercatino si hobbisti, Artigianato, produttori, enogastronomia, agroalimentare, prodotti tipici regionali e aziende agricole, shopping e idee regalo Corso Imperatrice, fino al 7 agosto

10.00. Visita guidata della Villa dove visse per alcuni anni il creatore dei premi Nobel. Il sosia di Alfred Nobel guida i partecipanti nella villa, nel parco e nel museo illustrando la storia della villa e quella dello scienziato (10 euro – ingresso villa 5 euro). Ritrovo all’ingresso di Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)



10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)

10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

21.00. ‘Rock in the Casbah 2023’: concerto di Datakill – Haji – Sfregio – Soundsick. Piazza San Costanzo, ingresso libero (più info)

21.30. Spettacolo di teatro e musica dal titolo ‘Cinque contro tutti’ di e con gli Oblivion. Auditorium Franco Alfano (info e acquisto biglietti a questo link)

21.30. Caveman, l' uomo delle caverne’: spettacolo di cabaret con Maurizio Colombi. Teatro Ariston (più info)

23.30. ‘Noxe’: il nuovo venerdì del Bay Club con la migliore musica Reggaeton, Hip Hop & R&B. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)

IMPERIA

9.00-19.00. Mercatino Borgo Prino in via Lamboglia al Prino

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

10.00-19.00. Mostra del fotografo Riccardo Bandiera dal titolo ‘Del flüire’con scatti che abbracciano temi cari all’autore, ovvero la memoria, la perdita e la malinconia. Infopoint ‘L’Approdo’, sul Molo lungo di Oneglia, fino al 12 agosto (dal lunedì al sabato h 10/13-16/19)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

20.00. Cene in Borgo a Borgo Marina



21.00. Presentazione libro ‘L’olio e gli altri ingredienti della nostra vita’ di Maurizio Pescari dedicato all'olio dove non si parla solo di olio, ma storie di persone e di territori + degustazione di olio evo e suoi derivati a cura dei frantoiani di CNA Imperia. Infopoint ‘L’Approdo’ sul molo lungo di Oneglia, ingresso libero e gratuito, info 337104 3629

21.00. Concerto del Quartetto Novecento con Colonne sonore. Campo Sportivo Corso Allende in frazione Piani

21.00. Per ‘Musica sotto le Gru’, musica disco anni 70/80 con i Synthesia. Banchina Aicardi

VENTIMIGLIA

9.00. Mostra 'Contemporanei/Puma Vs Monet/La Luce Dentro’. A cura di Silvia Alborno e Fabio Falone. MAR, Forte dell’Annunziata, via Verdi 41, fino al 12 agosto (chiuso lunedì)

18.00. Per Agosto Mediavale, ‘Notti di Mediestate e delle Perseidi’ con rievocazione ed ambientazioni in abito storico ad opera dei Sestieri: cucina, spettacoli, visite guidate ed animazioni nelle piazzette + Mercato medievale + Esposizione abiti storici (Sala delle Volte). Centro Storico, anche domani



21.00-23.00. Visite guidate a tema al Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ del Forte dell’Annunziata

21.00. Per ‘(R)estate a Grimaldi, proiezione film ‘The Score’ (2001) con Marion Brando, Robert De Niro, Edward Norton. Terrazza panoramica ingresso libero e gratuito

21.00-23.00. ‘Estate al Museo’: Apertura serale con Ludo Disco alle 21.15, attività dedicate alle famiglie con bambini. Museo civico archeologico G. Rossi al Forte dell’Annunziata (tutti i venerdì sino al 31 agosto)



21.15. ‘Un Tango di Parole’: spettacolo musicale-teatrale di Liber Theatrum con la regia di Diego Marangon. Ecovillaggio di frazione Torri Superiore

VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA

9.30. ‘Bordighera Summer Fun’: Yoga al Chiosco della Musica Evita Peron, fino al 3 settembre

17.00-19.00. Mostra con le opere di Silvio Maiano e di Eleonora Siffredi e di poesie di Bianca Tarozzi Sede dell'UCD-ANPI in via al Mercato 8, fino al 10 agosto. Ingresso libero

18.30. ‘Bordighera Summer Fun’: Yoga Flexfitness Baby (5 – 10 anni) al Chiosco della Musica Evita Peron, fino al 3 settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre

21.15. ‘Lowe Music’: concerto di Gianluca Burzese ai Giardini Lowe

21.00. Per ‘Summer in Winter’, ‘Oceano’: spettacolo di narrazione (a pagamento), Giardini Winter

16.30. Visita guidata gratuita della cittadina con ritrovo in Piazza IV Novembre, fino al 31 agosto (martedì e venerdì pomeriggio incluso anche martedì 15 agosto)

18.00-24.00. Festival Artisti di Strada: artisti di strada itineranti coinvolgenti per grandi e piccini, artisti luminosi e mimi. Piazza Cavour e Via Soleri

TAGGIA ARMA



9.00-12.00. 'Il Moscatello e le sue terre': escursione tra i vigneti di Moscatello e dei luoghi simbolo da Taggia fino a Terzorio alla scoperta dei vigneti di Moscatello e dei segreti della coltivazione nelle caratteristiche ‘fasce’ in pietra. Il tour termina con rientro a Taggia nel locale ‘Terre del Moscatello’ dove è prevista degustazione vini e prodotti tipici con possibilità di pranzo su prenotazione. Prenotazione obbligatoria, info e costi +39 320 0375820



21.30. Musica live con la ban ‘Vedo Nero’. Darsena di Arma, info 320 8124572

RIVA LIGURE



21.15. ‘Antiqua 2023’: concerto per Organo e due trombe naturali con Matteo Pasqualini (organo), Emanuele Goggio e Simone Telandro (trombe naturali). Oratorio di San Giovanni Battista, in Via Nino Bixio 59 (ingresso a offerta libera a partire da 5 euro)

SANTO STEFANO AL MARE

18.00-24.00. ‘San Steva c'è’: mercatino dell’artigianato nel centro storico (tutti i venerdì e le domeniche fino al 3 settembre 2023, anche il 7 e 24 agosto)

20.00. ‘Dinner Show’: cena accompagnata da musica raffinata di Anyway Musica. Ristorante pizzeria Valdisogno nel porto di Marina degli Aregai, info 0184 480082 (mercoledì e venerdì di luglio e agosto)

21.30. Concerto tributo a de Gregori con la band ‘I Compagni di Viaggio’. Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

18.00-22.00. Mostra ‘Rodolfo Viola. Un Mare di Colori’. Sala Beckett del Teatro dell'Albero, fino all’8 agosto

18.00. Mercatino di arte e artigianato serale nel centro storico

DIANO MARINA



21.00-23.00. Apertura notturna del Museo Civico del Lucus Bormani: una passeggiata ‘al chiaro di luna’ tra le sale del Museo + alle 21. Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (tutti i mercoledì e venerdì di luglio e agosto)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00. Lezione gratuita di ginnastica, con gli istruttori Lorenzo e Davide. Largo Scofferi (mercoledì, giovedì e venerdì)



21.30. ‘Rovere Jazz Festival’ (8ª edizione): concerto del quartetto di Tiziana Cappellino al Pianoforte con Dino Cerruti (contrabbasso), Stefano Guazzo (sax), Rodolfo Cervetto (percussioni) e con Giampaolo Casati (tromba). Piazza Rovere, fino al 6 agosto, ingresso libero



CERVO

21.30. Per il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo (60ª edizione), concerto con Irène Duval, Jonian Ilias Kadesha (violino), Steven Isserlis, Vashti Hunter (violoncello), Sào Soulez Larivière (viola), Connie Shih (pianoforte). Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)

ENTROTERRA

BADALUCCO



17.00. Mostra fotografica ‘Proverbi Fiamminghi’ di R. Pestarino, presso ‘UpArte Gallery’



BAJARDO

21.00. ‘Bajardo Jazz 2023’: concerto del gruppo ‘Con… Fusi Jazz Trio’ composto da Davide Fusi al Piano, Silvano Manco al Contrabbasso e Enzo Cioffi alla Batteria. Giardini ‘Sotto il Tiglio’ in Via Roma, ingresso libero

CERIANA

21.15. Per il Festival Internazionale di Musiche della Terra (25ª edizione), concerto del trio ‘Le Tre Sorelle’ con un viaggio sonoro attraverso le regioni del sud Italia + esibizione della Compagnia ‘Sacco’, testimone del canto a bordone Cerianasco. Piazza Marconi

CIPRESSA

21.00. Per ‘Musica bei Borghi’, Viaggiar Danzando’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Loreto. Musiche di: Respighi, Sibelius, Bartók, Dvoràk, Strauss jr., Brahms, De Falla, De Abreu. Torre Gallinaro, ingresso libero

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

21.30. Musica dal vivo con Garibaldi (tutti i venerdì). Bowling di Diano, Via Diano San Pietro 105, info 0183 494131

DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)

18.00. ‘Silenzio Ombre e Luci’: inaugurazione mostra fotografica di Sandro Libra. Pinacoteca Morscio, ingresso libero, fino al 3 settembre (giovedì e venerdì h 16/19.30, sabato e domenica h 16/23)

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 338 3045512

PERINALDO

18.00. Nell’ambito della rassegna 'Seconda stella a destra' Luca Ammirati presenta il libro ‘Tutti i colori tranne uno’. Dialoga con l’Autore la giornalista Manuela Di Pietro. Al termine momento conviviale con degustazione di prodotti locali. Sala Consigliare del Comune

PORNASSIO



14.00-18.00. Mostra fotografica ‘Working Dogs’ (cani da lavoro) a cura dell'Associazione Nova Kronos in collaborazione con Leidaa con esposizione di 18 pannelli fotografici che testimoniano il lavoro svolto dai cani in aiuto all’uomo. Forte centrale di Nava, fino al 20 agosto (venerdì, sabato e domenica)

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

18.30. Festa di chiusura del Centro estivo: dalle 20.00 Cena sotto le Stelle e alle 22.00 osservazione guidata al Castello a cura dell’Associazione Stellaria (info con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

21.00. ‘Jazz au Château’: concerto di Bernard Sellam & The boyz frome the hood, Swing et Rhythm and Blues (tutti i venerdì sera d’estate fino all’8 settembre). Città alta, ingresso libero (il programma a questo link)



CANNES



14.00. Les Plages Électroniques 2023: 3 giorni di festa con musica non-stop diffusa da 7 palchi, Palais des festivals et des congrès, fino al 6 agosto (la programmazione a questo link)

MONACO



10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)

10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



21.30. Per il ‘Monte-Carlo Summer Festival 2023’, ‘Billionaire at the Sporting’ & ‘Masters of Extravaganza’: intrattenimento di alto livello e ristorazione gastronomica in modalità immersiva. Salle des Etoiles dello Sporting Club, fino al 22 agosto (più info)

20.00. Per ‘Monte-Carlo Summer Festival 2023, concerto di Mika. Salle des Etoiles dello Sporting (più info)



SABATO 5 AGOSTO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

8.00-19.00. Mercatino ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro

9.00-20.00. ‘Festival dei Boschi 2023’: escursioni, laboratori, attività sportive, degustazioni performance musicali, esibizioni del Cantastorie e stand espositivi di realtà ecologiche presenti nel territorio, Prato di San Romolo, anche domani (il programma a questo link)



9.30. Escursione da San Romolo al Pian del Re accompagnati dalla guida escursionistica Marco Macchi (10 euro). Ritrovo a San Romolo dalla pensilina dell’autobus, prenotazione obbligatoria 327 0824866 (più info)

9.30-24.00. ‘L’Estate in Mare’: mercatino si hobbisti, Artigianato, produttori, enogastronomia, agroalimentare, prodotti tipici regionali e aziende agricole, shopping e idee regalo Corso Imperatrice, fino al 7 agosto

10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.00.‘Postcards From the Future’, un progetto tra fotografia e parola liberamente ispirato al romanzo ‘Le Città invisibili’ di Italo Calvino. Di Marta Ghelma e Bruno Zanzottera. Forte di Santa Tecla, fino al 24 settembre

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

19.00. ‘Rock in the Casbah 2023’ (ultimo appuntamento): dalle 19 Berben Band + dalle 21.30 Saturday Funk Fever feat. Groovy Boyz – Big G & Sir Jo + dalle 24 The Wavers 51. Piazza San Costanzo, ingresso libero (più info)

19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con Massimo Spinetti (piano e voce). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00.’ Saturday Summer’: serata Karaoke con animazione a cura di Alex Penna. Loft estivo del Bahama Star in via Armea 61, info e prenotazioni 380 7098908 (tutti i sabato d’estate)



21.00. ‘O Patria Mia’: concerto realizzato dalla coppia considerata ‘Ponte della Cultura tra Italia e Azerbaigian’ Kamalia Alizadeh (compositrice e pianista azerbaigiana) e Stefano Muscaritolo (compositore e chitarrista italiano) in occasione del centenario della nascita di Heyda Aliyev, carismatica figura politica dell’Azerbaigian Teatro dell’Opera del Casinò. Ingresso libero

21.00. Per la rassegna teatro dialettale ‘Nini Sappia’, commedia dialettale ‘Con tùtto o bén che te véuggio’ della compagnia teatrale ‘San Fruttuoso’ di Genova. Piazza Borea D’Olmo, ingresso libero

23.30. ‘Bay Music Saturday’: serata di divertimento al ritmo delle migliori hit del momento fino a tarda notte sotto le stelle con animazioni e performance ormai conosciute e apprezzate. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info 348 3984066 (più info)



IMPERIA

9.00-19.00. Mercatino Borgo Prino in via Lamboglia al Prino

9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



10.00-19.00. Mostra del fotografo Riccardo Bandiera dal titolo ‘Del flüire’con scatti che abbracciano temi cari all’autore, ovvero la memoria, la perdita e la malinconia. Infopoint ‘L’Approdo’, sul Molo lungo di Oneglia, fino al 12 agosto (dal lunedì al sabato h 10/13-16/19)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



18.00. Presentazione del Moscato ‘Lamantide’, novità dell'azienda agricola Fontanacorta di Pornassio, con uve coltivate a 500 metri slm, dove trova il perfetto connubio tra clima, terreno ed esposizione. A cura di CIA Imperia. Infopoint ‘L’Approdo’ sul molo lungo di Oneglia, ingresso libero e gratuito, info 337104 3629



VENTIMIGLIA

9.00. Mostra’ Contemporanei/Puma Vs Monet/La Luce Dentro’. A cura di Silvia Alborno e Fabio Falone. MAR, Forte dell’Annunziata, via Verdi 41, fino al 12 agosto (chiuso lunedì)

18.00. Per ‘Non solo Spiaggia 2023’ (18ª edizione), la scrittrice Monica Di Rocco presenta il libro ‘Ricordati di me - L’emigrazione dal Sud a Grimald’. Dialoga con l’autrice, il parroco don Diego Goso. SOMS, Via della Pace a Grimaldi Superiore

18.00. Per ‘Agosto Medievale’, ‘Notte del Corsaro Nero e delle Corporazioni: Cucina, spettacoli ed animazioni nelle piazzette + Mercato medievale. Centro Storico, anche domani

21.00. Per ‘Musica bei Borghi’, Viaggiar Danzando’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Loreto. Musiche di: Respighi, Sibelius, Bartók, Dvoràk, Strauss jr., Brahms, De Falla, De Abreu. Anfiteatro Romano (ingresso 3 euro per l’accesso al sito archeologico)

VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

21.00-24.00. ‘Fiaccolata’ a cura dell'Associazione Pescatori Amici del Mare. Lungomare Guglielmo Marconi

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

9.00. ‘Bordighera Summer Fun’: ginnastica Total Body alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre

17.00. ‘I Sentieri di Claude Monet’: facile passeggiata guidata nei luoghi dipinti da Claude Monet a Bordighera. A cura della Cooperativa Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti Ufficio Turismo IAT in Via Vittorio Emanuele 172, info 338 1375423 (più info)



17.00-19.00. Mostra con le opere di Silvio Maiano e di Eleonora Siffredi e di poesie di Bianca Tarozzi Sede dell'UCD-ANPI in via al Mercato 8, fino al 10 agosto. Ingresso libero

18.30. ‘Bordighera Summer Fun’: Skateboard (minimo 6 anni) davanti alla spiaggia libera attrezzata Wharariki (obbligatoria prenotazione via whatsapp al+39 391 7524574), fino al 3 settembre



18.30 & 19.30. ‘Magiargè e altre storie del Mare’: spettacolo itinerante con 2 partenze dalla Chiesa di Sant’Ampelio (a pagamento), anche domani

19.00. Festeggiamenti a Sasso: Serata danzante ed enogastronomica

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre

21.00. Concerto Bandistico dal titolo ‘Note D’Amare 2023’. Giardini Lowe

OSPEDALETTI

20.00. 54ª ‘Sagra du Pignurin Pan e Vin’: distribuzione di pesce da frittura (a pagamento) a cura dell’Associazione ‘U Descu Spiaretè’. Piazzale al Mare

TAGGIA ARMA

21.30. Concerto del Gruppo Musicale ‘Nuovi Solidi’ e ‘Orchestra Note Libere’. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.00. Festa del Mare: Santa Messa + Spettacolo Pirotecnico. Approdo Nautico

SANTO STEFANO AL MARE

16.30-23.00. Festa in spiaggia all’insegna del divertimento con la musica dei The Klub. Marina degli Aregai (tutti i sabati fino al 2 settembre)

19.00. Festa dello Sport a cura della A.S.D. Real Santo Stefano. Campo sportivo in Località Colombera



19.30. ‘Una Notte al Museo MURR - Un mare di eventi’: serata dedicata ai più piccoli e non solo, in collaborazione con i ‘Delfini del Ponente’ che descriveranno le bellezze del Santuario dei Cetacei + la scrittrice Patrizia Massano racconta il ‘viaggio’ di "Patty nel mondo incantato di Posidonia. Museo del Relitto Romano, Lungomare Cristoforo Colombo

SAN LORENZO AL MARE

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592



18.00-22.00. Mostra ‘Rodolfo Viola. Un Mare di Colori’. Sala Beckett del Teatro dell'Albero, fino all’8 agosto

20.00. Festa latina a cura della ProLoco. Spazio manifestazioni

DIANO MARINA



21.00. Visita guidata alle Sezioni Archeologica e Risorgimentale ripercorrendo oltre 100 mila anni di storia con una selezione di reperti dal Paleolitico sino ai moti garibaldini. Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info 0183 497621



21.30. Spettacolo di cabaret cin Gianpiero Perone e I Senso D'Oppio. Presentano Carmine Esposito ed Enrico Balsamo. Molo delle Tartarughe, ingresso libero fino ad esaurimento posti

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.30. Lezione gratuita di Zumba a cura di Arsenio Turro Carbonell. Piazza Torre Santa Maria (ogni sabato)

21.30. ‘Rovere Jazz Festival’ (8ª edizione): concerto del quartetto di Carla Marciano, con la collaborazione di Alessandro La Corte al pianoforte, Aldo Vigorito al contrabbasso e Gaetano Fasano alla batteria. Piazza Rovere, fino al 6 agosto, ingresso libero

ENTROTERRA

BADALUCCO

7.30. Escursione guidata al Santuario del Monte Carmo in occasione dei festeggiamenti della Madonna della Neve. A cura di Ass. Cugini dei Sentieri. Partenza da Piazza Duomo

17.00. Mostra fotografica ‘Proverbi Fiamminghi’ di R. Pestarino, presso ‘UpArte Gallery’

17.00. Vernissage della mostra ‘Donne e motori’ di A. Celia e F. Biancheri. UpArte Gallery, fino al 26 agosto

17.30. Visita guidata gratuita del paese con guida turistica qualificata. Partenza da Piazza Duomo

BAJARDO

18.00. ‘Bajardo lectures, Università d'Estate in Castel Bajardo, ‘Lectura Dantis: Oh, Simon Mago’ (Inferno, canto XIX). Relatore Marco Innocenti. Declamazione Max Carja. Chiesa Vecchia

21.00. ‘Bajardo Jazz 2023’: concerto del gruppo ‘Prita Grealy Trio’ composto dalla cantautrice australiana Prita Grealy alla Voce e Chitarra, Lorenzo Herrnhut Girola alla Chitarra Elettrica e Luca Valenti al Basso Elettrico. Giardini ‘Sotto il Tiglio’ in Via Roma, ingresso libero

COSTARAINERA

9.00-12.00. Corso sul fiori di Bach al Parco Novaro a cura dell’associazione Gocce di Natura

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

21.30. Dj Set (ogni sabato di luglio e agosto). Bowling di Diano, Via Diano San Pietro 105, info 0183 494131

21.30. Serata musicale con esibizione delle band Mystic79 & I Mercenari. Piazza Monsignor Massone

DOLCEACQUA

10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



16.00-23.00. ‘Silenzio Ombre e Luci’: inaugurazione mostra fotografica di Sandro Libra. Pinacoteca Morscio, ingresso libero, fino al 3 settembre (giovedì e venerdì h 16/19.30, sabato e domenica h 16/23)

20.00. ‘Carnevale Estivo’ con i Dusäigöti: Serata Gastronomica e Danzante a tema in Piazza Mauro

DOLCEDO

21.15. Spettacolo di circo contemporaneo dal titolo 'Calvino 100 - In cammino sul filo delle montagne' messo in scena dalla compagnia ‘Collettivo 6tu’. Piazzetta della Chiesa della frazione di Bellissimi (più info)

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 338 3045512

PERINALDO



10.00. Festa della Lavanda nel Centro Storico

21.00. Concerto della band ‘Progetto Italiano: basso, batteria, chitarra,sax, voce. Enoteca ‘DiVino e ...’

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



PORNASSIO



14.00-18.00. Mostra fotografica ‘Working Dogs’ (cani da lavoro) a cura dell'Associazione Nova Kronos in collaborazione con Leidaa con esposizione di 18 pannelli fotografici che testimoniano il lavoro svolto dai cani in aiuto all’uomo. Forte centrale di Nava, fino al 20 agosto (venerdì, sabato e domenica)

SEBORGA



10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

20.00-00.30. Serata enogastronomica e danzante con l’orchestra ‘Rossella’ organizzata dalla Pro Seborga + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

CANNES



14.00. Les Plages Électroniques 2023: 3 giorni di festa con musica non-stop diffusa da 7 palchi, Palais des festivals et des congrès, fino al 6 agosto (la programmazione a questo link)

MENTON



21.30. Festival de Musique de Menton: concerto del pianista Alexandre Kantorow con l’Orchestre Sinfonica Varsavia. Musiche di L.V. Beethoven, B. Bartok. Sagrato della Basilica di Saint-Michel Archange (più info)

MONACO

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



21.30. Per il ‘Monte-Carlo Summer Festival 2023’, ‘Billionaire at the Sporting’ & ‘Masters of Extravaganza’: intrattenimento di alto livello e ristorazione gastronomica in modalità immersiva. Salle des Etoiles dello Sporting Club, fino al 22 agosto (più info)

22.00. Serata con Fuochi d'artificio, seguiti da uno spettacolo serale di cabaret, a cura del Municipio di Monaco. Port Hercule



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT



21.30. ‘La Grande Notte Veneziana 2023’: Saint-Jean Cap-Ferrat rende omaggio alla famosa città italiana con sfilata con maschere e costumi veneziani, fiaccolata, sbandieratori e gruppi carnevaleschi, spettacolo pirotecnico e una grande festa da ballo. Avenue Jean Mermoz (più info)





DOMENICA 6 AGOSTO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



9.00-20.00. ‘Festival dei Boschi 2023’: escursioni, laboratori, attività sportive, degustazioni performance musicali, esibizioni del Cantastorie e stand espositivi di realtà ecologiche presenti nel territorio, Prato di San Romolo (il programma a questo link)

9.30-24.00. ‘L’Estate in Mare’: mercatino si hobbisti, Artigianato, produttori, enogastronomia, agroalimentare, prodotti tipici regionali e aziende agricole, shopping e idee regalo Corso Imperatrice, fino al 7 agosto

10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.00.‘Postcards From the Future’, un progetto tra fotografia e parola liberamente ispirato al romanzo ‘Le Città invisibili’ di Italo Calvino. Di Marta Ghelma e Bruno Zanzottera. Forte di Santa Tecla, fino al 24 settembre



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

11.00. Per ‘Musica bei Borghi’, Viaggiar Danzando’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Loreto nell’ambito del ‘Festival dei Boschi. Musiche di: Respighi, Sibelius, Bartók, Dvoràk, Strauss jr., Brahms, De Falla, De Abreu. Frazione di San Romolo, ingresso libero

13.00-19.00. ‘PicNic’: festa in spiaggia con un evento che trasforma il pranzo in musica e spettacolo per tutto il pomeriggio di tutte le domeniche. Beach Party dalle h 16. Boca Beach, Corso Guglielmo Marconi 99, info ‎+39 324 804 7852 (più info)

19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con Angela Vicidomini e Alessio Briano (duo voce e tastiere). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00. ‘That’s Amore’: aperitivo a buffet, con show cooking e in compagnia della musica delle migliori hit anni ’80, 90 e 2000 (h 20) + dalle 23, lunga notte di musica commerciale. Bay Club, Corso Trento Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)

21.00. Fiesta Latina con Salsa Bachata, Kizomba, Reggaeton, Merengue, Cha Cha Cha (ingresso + drink 10 euro). Bahama Star, via Armea 91, info e prenotazioni 328 3390866 (ogni domenica d’estate)

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



18.00. “Il branda della barca’: laboratorio con degustazione gratuita a cura dell’Ittiturismo Patrizia di Sanremo (Legacoop Liguria). Infopoint ‘L’Approdo’ sul molo lungo di Oneglia, ingresso libero e gratuito, info 337104 3629

21.00. Per ‘Musica sotto le gru’, ‘Talents!!’: concerto di A. Mora, M. Maffezzoli, C. Secchi. Banchina Aicardi

VENTIMIGLIA



8.00. Escursione da Casterino ai laghi della val Masca accompagnati dalla guida escursionistica Marco Macchi (10 euro). Ritrovo presso la stazione dei treni di Ventimiglia, info 327 0824866 (più info)

8.00. ‘Desbaratu’: giornata commerciale a cura della Confcommercio di Ventimiglia. Centro cittadino

9.00. Festa del Bambino: escursioni in barca per bambini 6-12 anni. Circolo nautico intemelio al Porto Cala del Forte

18.00. Per ‘Agosto Medievale’, ‘Regata dei Sestieri’: competizione tra i Sestieri cittadini con gozzi liguri sul miglio marino per l’assegnazione del Palio Marinaro. Lungomare cittadino

19.00. Per ‘Agosto Medievale’, ‘Notte del Corsaro Nero e delle Corporazioni: Cucina, spettacoli ed animazioni nelle piazzette + Mercato medievale. Centro Storico

21.00-23.00. Mostra’ Contemporanei/Puma Vs Monet/La Luce Dentro’. A cura di Silvia Alborno e Fabio Falone. MAR, Forte dell’Annunziata, via Verdi 41, fino al 12 agosto (chiuso lunedì)

21.00-23.00. ‘Estate al Museo’: Apertura serale Al Brillar di Stelle: visite guidate a tema e a ‘lume di candela’ alle 21.15. Museo civico archeologico G. Rossi al Forte dell’Annunziata (tutti le domeniche sino al 31 agosto)

21.00. Per ‘(R)estate a Grimaldi, musica a cura de ‘I Mercenari’. Terrazza panoramica, ingresso libero e gratuito

21.15. Per ‘HanburycheSpettacolo!’23, ‘Punti di Vista’: spettacolo teatrale di Liber Theatrum per la regia di Diago Marangon. Giardini Hanbury a La Mortola, info 338 6273449

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

9.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Stretching alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre

17.00-19.00. Mostra con le opere di Silvio Maiano e di Eleonora Siffredi e di poesie di Bianca Tarozzi Sede dell'UCD-ANPI in via al Mercato 8, fino al 10 agosto. Ingresso libero

19.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Qi Gong al Chiosco della musica Evita Peron, fino al 3 settembre



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre

18.30 & 19.30. ‘Magiargè e altre storie del Mare’: spettacolo itinerante con 2 partenze dalla Chiesa di Sant’Ampelio (a pagamento), anche domani

21.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Balli caraibici. Chiosco della musica Evita Peron, fino al 3 settembre

21.00. Per ‘Bordighera Jazz’, ‘Zingarò’: concerto del Mario Cau Trio. Rotonda di Sant’Ampelio

TAGGIA ARMA

8.00-20.00. ‘U Rebaxiu’: manifestazione commerciale organizzata dalla Confcommercio di Arma di Taggia dove i commercianti propongono i loro articoli con prezzi al ribasso + Spettacoli itineranti a tema circense h 16.30/18.30 e postazione truccambimbi h 16.30/19.30. Via Stazione, Via Blengino, Via Boselli e Via Magellano

21.30. ‘La Piazza si fa Cinema’: proiezione del film ‘Elvis’: la pellicola narra la vita del celebre Elvis Preslev ed il suo complicato rapporto con il manager Colonnello Tom Parker, dall'ascesa alla fama mondiale, passando per la relazione con la moglie Priscilla Presley. Via sul Lido Lungomare

21.30. La Compagnia Teatrale ‘Scaccomatto’ in collaborazione con Sorridi con Pietro Onlus, presenta ‘Lupus in Fabula’, commedia ambientata nel magico mondo del e fiabe e delle favole. Uno spettacolo aperto a tutti, che farà sorridere grandi e piccini. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.15. Per BimBumBam, Cinema all’aperto con proiezione film d’animazione ‘Dumbo’. Piazza Ughetto, ingresso libero

SANTO STEFANO AL MARE



9.00. Fiera Patronale sul Lungomare



18.00-24.00. ‘San Steva c'è’: mercatino dell’artigianato nel centro storico (tutti i venerdì e le domeniche fino al 3 settembre 2023, anche il 7 e 24 agosto)

21.00. Festa Patronale: Santa Messa e Processione + Fuochi d'artificio a seguire

SAN LORENZO AL MARE

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

18.00-22.00. Mostra ‘Rodolfo Viola. Un Mare di Colori’. Sala Beckett del Teatro dell'Albero, fino all’8 agosto

DIANO MARINA



​8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato (ogni prima domenica del mese). Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà

21.30. Concerto ‘Tributo a Lucio Battisti’ a cura della band ‘I Nuovi Solidi’ accompagnati dall'Orchestra ‘Note Libere’ di Sanremo. Evento benefico raccolta fondi a favore dell'Associazione ENEA Onlus per la ricerca sul Neuroblastoma. Villa Scarsella

SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.30. ‘Rovere Jazz Festival’ (ultima serata dell’8ª edizione): concerto del Trio ‘Accordi Disaccordi’ formato da Alessandro Di Virgilio e Dario Berlucchi alle chitarre e da Dario Scopesi al contrabbasso. Piazza Rovere, fino al 6 agosto, ingresso libero



ENTROTERRA

APRICALE

21.15. ‘Shakespeare by Night’: spettacolo a stazioni di Emanuele Conte prodotto da Fondazione Luzzati Teatro della Tosse in un nuovo allestimento che permetterà al pubblico di raggiungere gli angoli meno conosciuti del borgo (25 euro, Under14 10 euro), fino al 16 agosto (info e biglietti a questo link)

BADALUCCO

17.00. Mostra fotografica ‘Proverbi Fiamminghi’ di R. Pestarino, presso ‘UpArte Gallery’

21.00. Presentazione del libro di Aldo Calmarini ‘L'età dei giochi’ (Philobiblon). Relatore Antonio Panizzi. Giardin du Prevostu

BAJARDO

21.15. Concerto live ‘Essere o non essere questo è il mio essere...’ della Berberi Band (cantautorato italiano). Giardini del Tiglio

CARPASIO

16.00. Pomeriggio dedicato alla Cultura e alle antiche tradizioni che per secoli hanno contraddistinto l'antico Borgo e che rivivono ai giorni nostri grazie all'associazione ‘Felice Lavanda’. Museo della Lavanda

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

CIPRESSA

10.00. Festa di Ns. Signora degli Angeli ai Piani di Cipressa e Piani Paorelli

CIVEZZA

20.00. Serata cubana con musica live e servizio ristorante

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

DOLCEACQUA

10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



15.00. Visita guidata nel paese di Dolceacqua dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Al termine degustazione prodotti tipici. Ritrovo davanti all’ufficio IAT, info e prenotazioni 0184 206 666



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)

16.00-23.00. ‘Silenzio Ombre e Luci’: inaugurazione mostra fotografica di Sandro Libra. Pinacoteca Morscio, ingresso libero, fino al 3 settembre (giovedì e venerdì h 16/19.30, sabato e domenica h 16/23)

LUCINASCO



10.00-18.00. Per tutto il periodo estivo, visite guidate al complesso museale della Parrocchia di Lucinasco (h10/12-16/18)



MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 338 3045512

PERINALDO

21.45. Deep Sky: osservazione astronomica di Nebulose. Galassie, Stelle doppie, Ammassi stellari. Osservatorio G.D. Cassini (più info)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



PIGNA

17.30. Presentazione del noir medioevale ‘Rosa Carne’ del giornalista-scrittore Angelo Verrando. Dialoga con l’autore la consigliera comunale alla Cultura Patrizia Boido. piazza Umberto I

PORNASSIO



14.00-18.00. Mostra fotografica ‘Working Dogs’ (cani da lavoro) a cura dell'Associazione Nova Kronos in collaborazione con Leidaa con esposizione di 18 pannelli fotografici che testimoniano il lavoro svolto dai cani in aiuto all’uomo. Forte centrale di Nava, fino al 20 agosto (venerdì, sabato e domenica)



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



10.30. Visita guidata del centro storico a cura di Raffaella Astende con partenza da Palazzo Stella



VALLEBONA

19.00. Concerto d’organo del Maestro Michele Croese all'organo Agati. chiesa Parrocchiale di San Lorenzo

FRANCIA

CANNES

14.00. Les Plages Électroniques 2023: ultimo di 3 giorni di festa con musica non-stop diffusa da 7 palchi, Palais des festivals et des congrès (la programmazione a questo link)

MONACO

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



21.30. Per il ‘Monte-Carlo Summer Festival 2023’, ‘Billionaire at the Sporting’ & ‘Masters of Extravaganza’: intrattenimento di alto livello e ristorazione gastronomica in modalità immersiva. Salle des Etoiles dello Sporting Club, fino al 22 agosto (più info)



21.30. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Jaap van Zweden con David Fray, pianoforte. In programma: Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven. Corte d'Onore del Palazzo dei Principi (più info)





