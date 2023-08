Come proteggere l’auto dalla grandine: Ecco alcuni consigli

La grandine è un fenomeno meteorologico che trasforma le gocce di pioggia in piccoli proiettili di ghiaccio, che raggiungono il suolo con una velocità e forza tale da causare danni significativi alla maggior parte degli oggetti che si trovano sul loro cammino. Una tempesta di grandine di grossa intensità non risparmia nulla al suo passaggio; auto, mobili da giardino, tetti, vetri delle finestre, qualsiasi oggetto esposto può diventare il bersaglio involontario di queste condizioni temporalesche ormai sempre più comuni.

Per le auto, i danni possono essere particolarmente pesanti. I chicchi di grandine, che a volte raggiungono le dimensioni di una palla da golf, possono lasciare dietro di sé una carrozzeria segnata da ammaccature e graffi. Ma non solo le auto subiscono l’ira della grandine. Mobili da giardino e attrezzature all’aperto possono rovinarsi, le tegole dei tetti possono danneggiarsi e i vetri delle finestre possono frantumarsi.Il costo di tali danni può essere significativo.

Oltre al prezzo delle riparazioni, c’è da considerare il deprezzamento degli oggetti danneggiati e, nel caso delle auto, il possibile impatto sul loro valore di rivendita.

In questo contesto, è fondamentale essere consapevoli dei rischi associati alla grandine e capire come proteggere efficacemente i propri beni. Questo articolo mira a fornire informazioni preziose su questo fenomeno meteorologico, illustrando i potenziali danni che può causare e suggerendo strategie per minimizzare l’impatto di queste tempeste di ghiaccio.

Quando la grandine diventa pericolosa per l’auto

Un temporale estivo può trasformarsi rapidamente in una bufera di grandine, con grani di ghiaccio che possono raggiungere dimensioni preoccupanti. Quando queste pallottole di ghiaccio colpiscono un’auto, possono causare ammaccature sulla carrozzeria e frantumare i vetri. La grandine rappresenta un pericolo per l’auto quando i chicchi hanno un diametro maggiore di 2 centimetri e raggiungono il suolo a una velocità molto elevata, anche superiore ai 150 km/h.

Come prevenire danni all’auto da parte della grandine

Fino a qualche anno fa la grandine passava inosservata, ma oggi la situazione è cambiata radicalmente. Le cronache mostrano con estrema frequenza immagini di strade ricoperte da uno strato bianco come se fosse neve e chicchi di grandine che sembrano noci. In questi casi la carrozzeria e i cristalli dell’auto possono subire danni significativi e quindi molto costosi, soprattutto se non il veicolo non è coperto da una assicurazione adeguata.

La grandine è un fenomeno più tipico dell’estate, determinato dall’incontro tra masse d’aria calda e umida con correnti d’aria fredda.

Nonostante questo, negli ultimi anni è sempre più frequente assistere acospicue grandinate anche in primavera o in pieno autunno, un’ulteriore testimonianza dei cambiamenti climatici in corso. Detto questo, è bene sapere che anche dei chicchi di grandine non eccessivamente grandi possono causare ingenti danni al veicolo, soprattutto se raggiungono il suolo ad una velocità sostenuta, infatti in alcuni casi può superare anche i 150 km/h.

Come ci si può fare per prevenire danni costosi alla carrozzeria e ai cristalli dell’auto? Un modo efficace è restare informati sulle previsioni meteorologiche, in particolare se si vive in zone soggette a frequenti grandinate. Tuttavia, talvolta anche le previsioni più accurate non riescono a prevedere eventi estremi, rendendo necessario agire preventivamente. A tal proposito, l’uso di un telo antigrandine per auto può fornire un livello di protezione aggiuntivo. Si tratta di un modo intelligente ed economico per evitare che il veicolo subisca danni che possono raggiungere anche diverse migliaia di Euro.

Cosa utilizzare e come proteggere l’auto dalla grandine

1. Protezioni mobili

Esistono diversi strumenti e accessori che possono contribuire alla protezione dell’auto dalla grandine. Come abbiamo visto poco sopra, i teli antigrandine per auto sono sicuramente l’opzione più interessante. La loro struttura è realizzata per assorbire l’impatto dei chicchi di grandine, proteggendo la carrozzeria dell’auto da ammaccature e graffi. Inoltre, molti di questi teli offrono anche una certa protezione contro altri elementi dannosi come il sole, la pioggia e la neve. Il loro costo è molto contenuto, infatti raramente superano i 200 Euro.



Un’altra soluzione sempre più diffusa è l’ombrello antigrandine per auto. Questo dispositivo, simile a un ombrello gigante, si può installare sul tetto dell’auto in modo da offrire una copertura completa al veicolo. SI tratta di una soluzione alternativa ai teli antigrandine ma, in caso di forte vento, l’ombrello potrebbe danneggiarsi facilmente.



Un’altra alternativa è costituita dal telo antigrandine gonfiabile. Questo tipo di telo, una volta gonfiato, crea una sorta di barriera d’aria tra la grandine e la superficie del veicolo, riducendo la possibilità che la grandine causi danni. Questi teli offrono un livello di protezione leggermente superiore a quello offerto dai teli antigrandine classici ma hanno un costo decisamente più elevato, infatti spesso e volentieri raggiungono i 350-400 Euro.

2. Protezioni fisse

Le coperture antigrandine, come le tettoie e le reti, rappresentano una difesa efficace contro i pericoli rappresentati dalla grandine. Queste strutture, progettate specificamente per resistere all’urto dei chicchi di grandine, possono fare la differenza tra un veicolo indenne e uno gravemente danneggiato.

Le tettoie antigrandine sono strutture solide, spesso realizzate in acciaio o altri materiali resistenti. Vengono installate sopra l’area di parcheggio dell’auto, offrendo una barriera fisica contro la grandine. Possono essere di dimensioni variabili, in grado di proteggere un solo veicolo o più auto contemporaneamente. Mentre la loro installazione può richiedere un certo investimento, la protezione che offrono è di lunga durata e di alta qualità.

Le reti antigrandine, d’altra parte, sono più flessibili e possono essere installate in vari modi, a seconda delle necessità. Possono essere montate su una struttura preesistente, come un gazebo, o possono essere configurate come un tunnel che copre l’auto. Le reti sono generalmente realizzate in materiali resistenti e duraturi, in grado di assorbire l’impatto dei chicchi di grandine.

Entrambe queste soluzioni, pur avendo ciascuna i propri vantaggi, offrono un livello elevato di protezione contro la grandine. Oltre a prevenire i danni alla carrozzeria e ai cristalli dell’auto, possono anche proteggere componenti vitali del veicolo come i fanali e gli specchietti retrovisori. Inoltre, proteggono l’auto non solo dalla grandine, ma anche da altre intemperie, come pioggia, neve e raggi UV.

Considerando l’investimento finanziario rappresentato da un’auto e l’importanza di mantenerla in buone condizioni, l’adozione di una copertura antigrandine può rappresentare una strategia di prevenzione saggia e lungimirante.

Come proteggere l’auto dalla grandine mentre si viaggia

La grandine può ridurre la visibilità, rendere le strade scivolose e, nel caso di chicchi di grandine di dimensioni maggiori, causare danni ai veicoli. Come conseguenza, quando ci si trova in auto durante una grandinata, la priorità principale deve essere garantire la sicurezza di sé stessi e degli altri utenti della strada.

La prima cosa da fare è ridurre la velocità e aumentare la distanza dall’auto che ci precede. Questo non solo permette al conducente di mantenere il controllo del veicolo in condizioni di guida difficili, ma offre anche più tempo per reagire a eventuali imprevisti. Inoltre, aumentare la distanza dal veicolo che precede può prevenire incidenti dovuti alla frenata improvvisa.

Se le condizioni di guida diventano troppo pericolose, è importante cercare un luogo sicuro dove fermarsi. Questo potrebbe essere un parcheggio coperto, un ponte o qualsiasi altra struttura che offra protezione dalla grandine. In assenza di un rifugio, è preferibile accostare al lato della strada, accendere le luci di emergenza e aspettare che la tempesta passi. In alternativa, per ridurre al minimo la possibilità di danni, puoi coprire il veicolo con un telo antigrandine come quelli che ti abbiamo consigliato in precedenza.

Quale polizza assicurativa copre i danni causati dalla grandine?

Un altro aspetto cruciale della protezione del veicolo è assicurarsi di avere la giusta copertura assicurativa. La grandine può causare danni significativi a un’auto, e senza la giusta copertura assicurativa, il costo delle riparazioni può raggiungere costi molto elevati.

La maggior parte delle polizze di assicurazione base non coprono i danni causati da eventi atmosferici come la grandine. Per essere coperti per tali danni è necessario sottoscrivere una copertura assicurativa per eventi atmosferici e naturali che può essere con o senza franchigia. In quest’ultimo caso, l’assicurazione rimborserà l’ammontare totale dei danni.