Sanremo: il prato di San Romolo nuovamente preda degli incivili, degrado e sporcizia ovunque (Foto)

Il degrado e la sporcizia nei luoghi di ritrovo e di vacanza sono problemi, da sempre, di tutti i territori. E, al 90%, sono responsabilità di incivili e maleducati che non hanno la più pallida idea di cosa sia il senso civico e la manutenzione del patrimonio pubblico.

Purtroppo, uno di questi luoghi che spesso trattiamo è il prato di San Romolo, piccola località a 600 metri sul mare nell’immediato entroterra di Sanremo. Luogo utilizzato da decenni da residenti e turisti per le classiche ‘gite fuori porta’ è il primo avamposto montano, raggiungibile in 20 minuti di auto dalla città dei fiori e che è anche utilizzato per classici barbecue al fresco o momenti di svago per le famiglie.

Tra l’altro, proprio nel prossimo fine settimana si svolgerà a San Romolo il ‘Festival dei boschi’, una due giorni di laboratori e divertimento sul prato della località. Le foto che vi proponiamo oggi ci regalano una zona che non è ben tenuta, con raccoglitori dell’immondizia stracolmi, bagni pubblici sporchi e rimasugli di barbecue, che non sono stati rimossi da chi li ha creati.

Un peccato, un vero peccato dover ritornare sempre su questo tipo di problema che, ripetiamo, è riscontrabile ovunque. Ma, in questo caso, la denuncia ci arriva da San Romolo e noi ve la proponiamo perché riteniamo corretto informare chi ci segue su quanto accade attorno alle città della nostra provincia.

La maleducazione e la scarsa attenzione verso la ‘cosa pubblica’ è registrabile ogni giorno, tra conferimento dell’immondizia e discariche abusive e dimostra quanto, la maggioranza delle persone, pensi di poter fare quello che vuole. Ancora una volta possiamo dirvi “Complimenti… incivili!”