Mercoledì 2 agosto scatta il Sanremese Day: la squadra si presenta alla città

La Sanremese Calcio comunica il programma della presentazione della prima squadra che si terrà mercoledì prossimo 2 agosto alle ore 17.30 nella splendida cornice del centro della nostra città.



– Ore 17.30: raduno davanti all’ingresso principale del Casinó Municipale per le foto di rito con dirigenza, giocatori e staff tecnico.



– Ore 18.00: passeggiata lungo via Matteotti per raggiungere il teatro Ariston per altre foto di rito; poi la squadra si sposterà in Piazza Bresca per incontrare i tifosi presso il “Big Food Sanremo” e il Ristorante Pizzeria “Controvento”, degustare gli stuzzichini gentilmente offerti e brindare insieme all’anno sportivo che ci aspetta, quello dei 120 anni (1904-2024).



– Ore 19.00: presentazione ufficiale nella Sala Biribissi del Casinó Municipale; incontro con autorità, partner istituzionali e commerciali e ospiti, alla graditissima presenza dell’assessore allo sport della Regione Liguria, Dottoressa Simona Ferro. La serata si concluderà con un mini rinfresco in compagnia.