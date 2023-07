Riva Ligure: giovedì 3 agosto Maurizio Pescari, Franco Roi e Alessandro Carassale ospiti di Sale in Zucca

La rassegna letteraria "Sale in Zucca” rappresenta per turisti e residenti un interessante momento di incontro con autori nazionali e locali.

Incontri condotti dal giornalista Claudio Porchia, per parlare, discutere, stare insieme e confrontarsi su temi di grande attualità, con cadenza settimanale.

Dopo le oltre mille presenze dei primi quattro incontri con Matteo Bassetti, Barbara Ronchi della Rocca, Antonio Padellaro e Bruno Gambarotta, il mese di agosto parte con una riflessione sull’olio extra vergine con Maurizio Pescari, Alessandro Carassale e Franco Roi ed una finestra sulla presenza degli inglesi in Riviera con le scrittrici Laura Calosso e Paola Forneris; prosegue con la passione per il calcio dell’arbitro nazionale, Federico Marchi, e le parole e musiche di Georges Brassens con Alberto Patrucco per terminare con una serata dedicata al Moscatello di Taggia e la critica eno-gastronomica di Valerio Massimo Visintin accompagnato dall’attrice Cristina Sarti.

Il prossimo appuntamento è giovedì 3 agosto con inizio alle 21.15 con una doppia presentazione: “Mercanti d'olio” del professore Alessandro Carassale ci porterà alla scoperta dello sviluppo della rete commerciale dell’olio in particolare del Ponente ligure. Con Maurizio Pescari ed il suo “L’olio e gli altri ingredienti della nostra vita” approfondiremo le storie di persone e territori legati all’olio extra vergine di oliva. Un incontro che si annuncia molto interessante in compagnia anche di un frantoiano famoso e conosciuto come Franco Roi.

Maurizio Pescari, giornalista e scrittore, vive in Umbria. Ha un’esperienza trentennale nel settore dell’olio, del vino, dell’enogastronomia e dell’enoturismo. Anche a lui si deve la creazione di “Frantoi Aperti” e il progetto sul Turismo dell’Olio. Docente all’Università Italiana per Stranieri e all’Università dei Sapori di Perugia, è firma autorevole dell’informazione dedicata alla cultura dell’olio e all’olivicoltura.

L’incontro si concluderà con l’abbinamento di un vino ligure selezionato dal professor Vincenzo Gerbi dell’Università di Torino e l’Onav (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino). Vino, che sarà portato in degustazione grazie alla collaborazione con la cantina SanSteva di Santo Stefano al Mare.

La rassegna proseguirà nel mese di mese di agosto con questo calendario:



· 10 giovedì Laura Calosso “Grand Hotel Bordighera” e Paola Forneris “La presenza degli Inglesi a Sanremo”

· 17 giovedì Federico Marchi “Volevo fare l’arbitro” con giornalista Marco Corradi e l’attrice Graziella Tufo

· 24 giovedì Alberto Patrucco “AbBRASSENS”

· 28 lunedì serata Moscatello di Taggia

· 31 giovedì Valerio Massimo Visintin “Dietro le stelle” con attrice Cristina Sarti

Tutti gli appuntamenti si svolgono alle ore 21.15 in piazza Matteotti con ingresso libero.

'Sale in Zucca' è promossa dal Comune di Riva Ligure con il sostegno di Marina degli Aregai Resosrt, Cantine San Steva ed il contributo di Banca Caraglio