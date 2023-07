Primo esodo per le vacanze: nel pomeriggio 6 km di coda tra Bordighera e il confine di Stato

E’ la zona del confine di Stato, sull’Autostrada dei Fiori, quella più soggetta oggi a traffico intenso, in una giornata considerata già da esodo per le vacanze.

Questa mattina qualche incolonnamento si è registrato nella zona del savonese, a dimostrazione del fatto che in molti si stanno spostando verso la riviera di Ponente per iniziare un periodo di villeggiatura.

Ma, in questo pomeriggio di sabato le code più importanti si registrano al confine, tra Bordighera e la barriera di Ventimiglia, dove gli incolonnamento hanno raggiunto i 6 km.

Si procede molto lentamente verso la Francia, tra chi si sta spostando dall’Italia per raggiungere la Costa Azzurra e tra chi, come ogni sabato, è venuto nella nostra provincia per fare shopping e sta rientrando a casa.

Per ora la situazione è abbastanza tranquilla e non si registrano fortunatamente incidenti.