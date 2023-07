Sanremo: proseguono i controlli contro i 'furbetti' dell'immondizia, ieri sera altre multe (Foto)

Nuova serata di controlli, ieri, ad opera degli agenti della Polizia Municipale e degli operatori dei Rangers d’Italia, per la verifica del conferimento dei rifiuti e la pulizia in ‘pronto intervento’ per casi di immondizia abbandonata, a Sanremo.

Proprio per questo è infatti attiva la squadra di Amaie Energia, che provvede a rimuovere eventuali situazioni di abbandono dei sacchetti in modo selvaggio, nelle diverse zone della città. La situazione è decisamente migliorata, secondo quanto evidenziato dagli operatori, rispetto alle prime uscite delle squadre, nei primi giorni di luglio.

In totale sono state elevate quattro sanzioni, tutte nelle zone periferiche ma è stato costante il monitoraggio che proseguirà per tutta l’estate, in modo da offrire una maggiore qualità del servizio. Ieri sera erano due gli agenti della Municipale e 8 quelli dei Rangers, che hanno battuto a tappeto la città fino a notte inoltrata.