Bordighera: presunte irregolarità alle elezioni, dopo il no del Tar la Procura acquisisce la documentazione

Alla fine del mese di giugno la Procura di Imperia aveva confermato che non esisteva alcun procedimento in relazione all’esposto presentato dopo le elezioni amministrative dalla lista legata a Massimiliano Bassi su presunte irregolarità al voto.

Allora la Procura aveva ricevuto un esposto per presunte irregolarità in una sezione, anche se il verbale risultava apparentemente regolare. Nel frattempo, nei giorni scorsi la prima sezione del Tar di Genova aveva respinto il ricorso presentato dalla lista Massimiliano Bassi sindaco nel quale venivano segnalate presunte violazioni che sarebbero state commesse in 9 dei 10 seggi comunali durante le elezioni del 14 maggio.

Ora, invece, la Procura ha acquisito la documentazione del seggio 8 della città delle palme sulle presunte irregolarità e, probabilmente, nelle prossime ore acquisirà anche quella del ricorso rigettato dal Tar.

L'obiettivo della Lista Bassi Sindaco era di appurare i motivi delle 76 schede nulle emerse dalle votazioni che hanno portato alla rielezione di Vittorio Ingenito, con uno scarto di soli 9 voti. Nel dispositivo della sentenza venne evidenziato come il Tar avesse respinto il ricorso in quanto in parte inammissibile e in parte infondato.