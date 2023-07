Sanremo: ritirato lo sciopero dopo l’incontro tra l’Assessore Donzella, confartigianato ed i tassisti

A seguito di una riunione svolta in Comune a Sanremo con l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella, è stata ritirata la minaccia di sciopero avanzata nei giorni scorsi dai tassisti della città. All’incontro, richiesto dalla Confartigianato, hanno partecipato Claudio Delle Monache (Presidente Confartigianato Taxi), Franco De Lunghi (Presidente Consorzio Taxi) e Barbara Biale (Direttore provinciale di Confartigianato).

Lo stato di agitazione era legato alla situazione disagio, oggetto di molte segnalazioni, per i numerosi interventi in corso sulla rete stradale urbana, con conseguente appesantimento del traffico soprattutto nelle vie centrali. Tutto questo aveva infatti causato lunghe code e aumento dei tempi di percorrenza, a danno non solo a cittadini e turisti per i loro spostamenti, ma anche di tutti coloro che lavorano e della stessa utenza. Un problema che ha interessato sia chi lavora direttamente su strada, per esempio taxi e trasporto merci, sia tutti gli artigiani che offrono un servizio a domicilio alla clientela.

La Confartigianato aveva quindi inviato una lettera ufficiale in Comune, chiedendo i motivi per i quali tali lavori fossero stati fissati proprio in questo periodo dell’anno, e se non fosse possibile almeno alcuni di essi programmarli in un orario notturno, evitando quindi di intasare le strade negli orari di punta.

L’assessore Massimo Donzella ha accolto le istanze presentate, impegnandosi a valutare per ogni lavoro la possibilità di posticiparlo in un periodo con minore affluenza di turisti in città, o di effettuarlo nelle ore serali quindi con minore presenza di vetture nelle strade del centro. Dopo questo impegno, è stata ritirata la minaccia di sciopero da parte dei tassisti cittadini.