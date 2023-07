Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 17 a domenica 23 luglio, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 17 LUGLIO

SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



17.00-22.00. Esposizione opera di Ernesto Gay ispirata dal romanzo di Italo Calvino ‘Il Castello dei Destini incrociati’ premiata alla Biennale di Venezia 2023 da Vittorio Sgarbi. Galleria d’arte ‘Bonbonniere’, Corso Inglesi, ingresso libero

19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con Davide Zappia (voce e chitarra). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

IMPERIA

18.30. Per la rassegna letteraria al femminile ‘Parole di donne’ realizzata dal gruppo Facebook VivImperia, aperilibro al femminile con presentazione libro ‘Connessione a rischio’ di Emanuela Mortari. Bar11, piazza Edmondo de Amicis 11, ingresso libero, consumazione a pagamento

21.00. Per la rassegna ‘Un Libro Aperto’, gli autori M. Valentini e A. Passeri presentano il libro ‘L’ultimo viaggio dell’Octavius’. Piazza Antica dell’Ospizio



21.00. Cineforum: proiezione film ‘La Voce del Padrone’ di Franco Battiato. Villa Faravelli

VENTIMIGLIA



7.00-8.45. Pratica Yoga a cura dell’Associazione Tra Terra e Cielo ASD. Forte dell’Annunziata (tutti i Lunedì e Giovedì del mese di Luglio)

10.00. In occasione del 105° anniversario della morte di Clarence Bicknell, il MAR organizza un viaggio lungo i percorsi della Val Roia con il treno delle Meraviglie alla volta del Museo di Tenda. Ritrovo nell'atrio della stazione di Ventimiglia alle 10 con partenza del treno da Ventimiglia ore 10.39, ritorno da Tenda col treno delle ore 15.50, info 0184 351181

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



BORDIGHERA



10.00-22.00. Summer Fun, Animazione Estiva sul Lungomare Argentina con Baby dance, Yoga Baby, Skateboard, Yoga, Pilates, Qi gong, Stretching, Circuito funzionale, Tango Argentino, Balli Caraibibi. Fino al 3 settembre

17.00- 19.00. Ping Pong in Giardino il lunedì e giovedì ai Giardini Lowe

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre



21.20. Per la rassegna ‘Cinema in Giardino’, proiezione film ‘Le Mans‘66 la grande sfida’. Grande schermo sotto gli ulivi dello spazio verde di via Vittorio Veneto, ingresso gratuito

RIVA LIGURE

21.15. ‘ChatGpt - Opportunità e Minacce’: conversazione con Stephan Meier (Grafic Novel) e Simona Binni. Presenta Fulvio Damele. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO



21.30. Per ‘Lunedì Bimbi’, ‘Ottopanzer Show a cura di Fem Spettacoli in piazza Baden Powell

DIANO MARINA



21.30. Diano SottoMarina 2023: incontro dal titolo ‘Posidonia oceanica del Golfo di Diano Marina’ con proiezione di video subacquei realizzati nel Golfo Dianese dai video operatori di InfoRmare e commentati in diretta dai divulgatori ambientali. Piazza Martiri della Libertà, ingresso libero

21.30. ‘Balliamoci l'Estate’: musica e animazione cura di Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Lezione gratuita di yoga con le insegnanti Alice e Daniela. Largo Scofferi (lunedì e martedì)



CERVO



19.00. Escursione nell’Anello del Ciapà di 7 km per la durata di 3 ore. Ritrovo in Piazza Castello, info ed iscrizione (obbligatoria) al 3476006939

20.30. Visita della Chiesa di S. Giovanni Battista appositamente allestita con un disegno luci immersivo e site-specific. A cura della Pro Loco Progetto Cervo

21.30. Per il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo (60ª edizione), concerto in collaborazione con il Lions Club Imperia Host con i Paradiso (Phase Duo, Roberto Olzer, Andrea Baronchelli, Joo Cho, Nicoletta Tiberini). Musiche di A. Vitali, J.S. Bach, W.A. Mozart, M. Santilli Rossi, A. Part, J. Cage, C. Mansell, Z. Preisner. Chiesa di San Giovanni Battista, ingresso libero ad offerta libera (più info)



ENTROTERRA

BADALUCCO

17.00. Mostra fotografica ‘Proverbi Fiamminghi’ di R. Pestarino, presso ‘UpArte Gallery’

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto



21.30. Latino Americano con Dj Set e animazione a cura di una coppia di ballerini (tutti i lunedì). Bowling di Diano, Via Diano San Pietro 105, info 0183 494131

DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



10.00-18.00. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13.30-14.30/18). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



21.30. Concerto della Cover Band de ‘I D-Sparsi’ con brani di Ligabue, Vasco Rossi, Zucchero, Timoria ed altri. Piazza Mauro, ingresso libero

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...

MARTEDI’ 18 LUGLIO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

9.00. Visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino lungo la Strada di San Giovanni. A cura di Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti al ‘pino’ di Piazza Colombo, info 338 1375423 (più info)



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

17.00. Visita guidata alla Sanremo della Belle Epoque a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (10 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti alla statua della Primavera in corso Imperatrice, info 338 1375423 (più info)

17.00-22.00. Esposizione opera di Ernesto Gay ispirata dal romanzo di Italo Calvino ‘Il Castello dei Destini incrociati’ premiata alla Biennale di Venezia 2023 da Vittorio Sgarbi. Galleria d’arte ‘Bonbonniere’, Corso Inglesi, ingresso libero

19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con Beatrice e Serena: Serena Lo Faro (fisarmonica) e Beatrice Orengo (voce). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



21.00. Per i Martedì Letterari’, Andrea Vitali presenta ‘Cosa è mai una firmetta’ (Garzanti) e ‘Genitori cercasi’ (Einaudi). Partecipa lo storico Matteo Moraglia. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti

21.00. ‘Unojazz&Blues 2023’: prima serata con gli Yellowjackets, band leggendaria con alle spalle 46 anni di carriera e centinaia di concerti in tutto il mondo. Opening: The Brilliant Tina Linetti’s.Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Non è possibile prenotare ma dalle 20 sarà possibile accedere all’interno (più info)

IMPERIA

10.00-16.00. Ogni terzo martedì del mese, apertura al pubblico con visite guidate delle sale e dei depositi di solito non accessibili della Biblioteca Civica Leonardo Lagorio (h 10/12-15/16)

14.30-19.00. ‘Microsoft Build 2023 After Party Imperia’: evento aperto a tutti dedicato a come utilizzare al meglio la AI generativa (tra cui i modelli GPT) all'interno delle applicazioni software. Confindustria Imperia, Viale Giacomo Matteotti 32 (più info)



21.00. Per iImperia in Armonia’, ‘Sunrise Mass’: concerto del Coro Toubar Clarire e dell’Orchestra Giovane Note Libere. Monte Calvario

VENTIMIGLIA

9.00. Mostra’ Contemporanei/Puma Vs Monet/La Luce Dentro’. A cura di Silvia Alborno e Fabio Falone. MAR, Forte dell’Annunziata, via Verdi 41, fino al 12 agosto (chiuso lunedì)

21.30. Visita guidata con breve introduzione storica del parco + osservazione astronomica dalla terrazza di Palazzo Hanbury a cura dell'associazione Stellaria (15 euro). Giardini Botanici Hanbury, prenotazione obbligatoria 0184 22950 (più info)

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



21.00-23.00. ‘Cartoon Fantasy’ di Alan Codanti, Pista di Pattinaggio, Solettone Sud

BORDIGHERA

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative + ‘Magic Comedy’ con Mr Paolo, uno spettacolo di circo tradizionale con magia comica. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre



21.00. ‘Bordighera Summer Fun’: lezione di Tango Argentino al Chiosco della Musica Evita Peron, fino al 3 settembre



21.00. ‘Estate con la Banda!’: concerto della Banda Borghetto San Nicolò ai Giardini Lowe



OSPEDALETTI



21.30. Nell'ambito della rassegna letteraria ‘E’ tempo di Libri’ lo scrittore Massimo Recalcati presenta ‘A pugni chiusi’ (Feltrinelli) in collaborazione con Libreria Ubik di Sanremo. Auditorium Comunale, ingresso libero



TAGGIA ARMA

9.00. Corso di BLSD (Basic Life Support – Defibrillation) aperto a tutti i cittadini. Sede della Croce Verde Arma Taggia in via Aurelia Ponente 48, info 0184 43432

21.00. Per il Festival internazionale di musica classica ‘Frequenze 20.0’ diretto dal M° Giorgio Revelli, concerto di flauto ed arpa. Flauto: Matteo Romoli (Italia), Arpa: Letizia Lazzerini (Italia). Villa Boselli, ingresso libero

21.30. Per la Rassegna Estiva Circus Time, ‘Ottopanzer’ con Gianni Risola: spettacolo di acrobazie e clowneria . Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE



21.00. Musica italiana con Francesca Furfari. Via Martiri della Libertà lato levante, ingresso libero

DIANO MARINA

21.15. ‘Diano in Musica 2023 - I martedì sera dal vivo di Diano Marina’: concerti musicali dislocati in diverse zone del centro cittadino dove tre band suoneranno contemporaneamente, due nell'isola pedonale del centro cittadino e una nell'area manifestazioni sul Molo delle Tartarughe (fino al 5 settembre)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Lezione gratuita di yoga con le insegnanti Alice e Daniela. Largo Scofferi (lunedì e martedì)



21.15. Rovere d’Oro Night Live’: concerto internazionale degli artisti invitati al Rovere d’Oro e dei migliori talenti in concorso con Claudio Mansutti, clarinetto, Federica Repini, pianoforte. Sagrato del Santuario di N.S. della Rovere, ingresso libero (più info)



ENTROTERRA

BADALUCCO

17.00 . Mostra fotografica ‘Proverbi Fiamminghi’ di R. Pestarino, presso ‘UpArte Gallery’

21.00. ‘Family Circus’ con Fortunello, Marbella, Mirtilla e Clorofilla. Campo Sportivo

COSTARAINERA

10.00. Ginnastica dolce e pilates al Parco Novaro a cura di Barbara Campanini (ogni martedì mattina fino al 15 agosto)

DIANO ARENTINO



17.00. ‘Trek & Yoga’, camminata nei sentieri, sessione di yoga e aperitivo nelle aziende agricole. Ritrovo al Centro sociale Aldo Trucco, info e iscrizioni 340-2440972 (tutti i martedì fino a settembre)

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto



DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto



TRIORA

21.00. Proiezione in anteprima del docu-video sulla Valle Argentina e dintorni ‘Wildlife in Valle Argentina, il Film’ a cura di Andrea Biondo e Magdalena Negro. Località Boschetto



FRANCIA

JUAN LES PINS

20.30 & 22.00. 62° Jazz à Juan 2023: concerto di Cory Wong (h 20.30) + Nile Rodgers & Chic (h 22). Pinède Gould (più info)

MONACO



19.30. Per ‘I Balletti di Monte-Carlo’, rappresentazione di ‘Cendrillon’ (Cenerentola) su coreografia di Jean-Christophe Maillot, Salle Garnier dell’Opéra di Monte-Carlo (più info)

21.30. ‘Scène ouverte’: palcoscenico aperto ai giovani talenti del Principato. Per tutti i tipi di pubblico. Fort Antoine (più info)



NICE



19.30. Nice Jazz Festival 2023: evento con la partecipazione di diversi grandi nomi della scena internazionale, tra cui Herbie Hancock, Juliette Armanet, Tom Jones, Matthieu Chedid - M -, Dianne Reeves Music, ecc. Théâtre de Verdur e Place Masséna (per leggere il programma cliccare questo link)





MERCOLEDI’ 19 LUGLIO



SANREMO

‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



10.00-23.00. ‘Di là dal paesaggio’: mostra di due giovani artisti italiani Luca Boffi (Alberonero) e Jacopo Valenti curata da Vittorio Parisi. sale ‘Magazzino di Levante’ del Forte di Santa Tecla, fino al 30 luglio (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

17.00-22.00. Esposizione opera di Ernesto Gay ispirata dal romanzo di Italo Calvino ‘Il Castello dei Destini incrociati’ premiata alla Biennale di Venezia 2023 da Vittorio Sgarbi. Galleria d’arte ‘Bonbonniere’, Corso Inglesi, ingresso libero



17.00. ‘Il Mondo delle Fate, da Italo Calvino a Benjamin Lacombe’: laboratorio gratuito disegnando e descrivendo le fiabe italiane di Italo Calvino e conoscere grandi illustratori contemporanei come Benjamin Lacombe. Condotto da De Melos Carlotta e Gaio Vigilante (per bambini di più di 7 anni). Villa Ormond, anche domani (richiesta prenotazione via WhatsApp 320 4659542)

19.45. Per Folies Royal 2023, Dj Time con Alessio Debenedetti (dj set). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



21.00. Proiezione documentario ‘Voci dall’Entroterra’ del filmaker sanremese Simone Caridi coadiuvato dalla guida ambientale Diego Rossi, conosciuto come Jack in the Green. Parrocchia di San Pietro, Strada Comunale San Pietro 194



21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: Piazza della Cattedrale di San Siro, città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, Santuario della Madonna della Costa, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (10 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

IMPERIA



21.15. Rievocazione Storica Pietro e Annina a cura dell’Associazione culturale sportiva Valleprino in Piazza San Giovanni e Torre a Torrazza

VENTIMIGLIA

9.00. Mostra’ Contemporanei/Puma Vs Monet/La Luce Dentro’. A cura di Silvia Alborno e Fabio Falone. MAR, Forte dell’Annunziata, via Verdi 41, fino al 12 agosto (chiuso lunedì)

19.00. Per ‘Albintimilium Theatrum Fest’, ‘Il Greco In Tasca Live’: lezione di greco per tutti con Stella Tramontana. Antiquarium, Area Archeologica di Nervia, Corso Genova 134, prenotazione obbligatoria 348 2624922 (più info)

21.00. Per ‘Albintimilium Theatrum Fest’, ‘il Grande Racconto del Labirinto’: Arianna, il Minotauro, Teseo, Pasifae, Fedra ed Europa. Drammaturgia di Giorgio Ieranò. con Arianna Scommegna. Musica eseguita dal vivo da Edmondo Romano. Progetto e regia Sergio Maifredi. Teatro Romano di Ventimiglia, Area Archeologica di Nervia, Corso Genova 134 (più info)



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Coloratissimi giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



BORDIGHERA



9.00. ‘Bordighera Summer Fun’: lezione di Pilates alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre

OSPEDALETTI

21.20. Cinema in Plein Air: proiezione film ‘Odio l’estate’. Auditorium Comunale

TAGGIA

21.30. Esibizione della Banda Musicale Pasquale Anfossi: concerto in onore dei festeggiamenti di Santa Maria Maddalena nel Bosco. Piazza Cavour



RIVA LIGURE



21.15. Per la rassegna Bim Bum Bam, ‘Viva Riva 2023! – La Notte Bianca dei Bambini’. Vie e Piazze cittadine



SANTO STEFANO AL MARE



20.00. ‘Dinner S how’: cena accompagnata da musica raffinata di Anyway Musica. Ristorante pizzeria Valdisogno nel porto di Marina degli Aregai, info 0184 480082 (mercoledì e venerdì di luglio e agosto)



21.30. Musica live con i ‘Lost in Blues’ in Piazza Baden Powell

DIANO MARINA

21.00-23.00. Apertura notturna del Museo Civico del Lucus Bormani: una passeggiata ‘al chiaro di luna’ tra le sale del Museo, per vivere la cultura e l'archeologia nelle sere d'estate, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (tutti i mercoledì e venerdì di luglio e agosto)



21.00. ‘Extra Omnes’: suggestiva visita guidata ‘in notturna’ alla riscoperta dei monumenti e dei luoghi storico artistici di Diano Marina. Ritrovo davanti al Museo al Palazzo del Parco, info 0183 497621



21.00. Per la rassegna ‘Due Parole in riva al mare’, Stefano Nazzi presenta ‘Il volto del male’, Mondadori. Molo delle Tartarughe, info 339 2877093 (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00. Lezione gratuita di ginnastica, con gli istruttori Lorenzo e Davide. Largo Scofferi (mercoledì, giovedì e venerdì)

21.15. Rovere d’Oro Night Live’: concerto internazionale degli artisti invitati al Rovere d’Oro e dei migliori talenti in concorso con David Fons, viola, David Apellaniz, violoncello, Oscar Oliver, pianoforte. Sagrato del Santuario di N.S. della Rovere, ingresso libero (più info)

CERVO



21.30. Per il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo (60ª edizione), concerto con Paolo Fresu & Rita Marcotulli duo. Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)

ENTROTERRA

BADALUCCO

17.00 . Mostra fotografica ‘Proverbi Fiamminghi’ di R. Pestarino, presso ‘UpArte Gallery’

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto



21.00. Per ‘Love Circus, ‘Comedy Horror Show’ con Squilibrio: spettacolo per i più piccoli (tutti i mercoledì). Bowling di Diano, Via Diano San Pietro 105, info 0183 494131



21.00. Per la 1ª edizione del ‘Premio letterario Number27’, lo scrittore Marco Bertolino presenta il libro ‘Vento Alto’. Chiesa di San Giovanni Battista



DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



19.00. Per ‘Dolceacqua Incontra’, ‘Aperitivo con l’autore’: Alessandro Carassale e Lorenzo Bagnoli presentano il loro libro ‘Riviera Italiana e Francese: Similitudini e differenze’. Enoteca Regionale (bicchiere degustazione 5 euro)

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

JUAN LES PINS

20.30-23.00. 62° Jazz à Juan 2023: concerto di Imany (h 20.30) + Angélique Kidjo (h 21.45) + Fatoumata Diawara (h 23). Pinède Gould (più info)

MONACO

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



19.30. Per ‘I Balletti di Monte-Carlo’, rappresentazione di ‘Cendrillon’ (Cenerentola) su coreografia di Jean-Christophe Maillot, Salle Garnier dell’Opéra di Monte-Carlo (più info)

NICE



19.30. Nice Jazz Festival 2023: evento musicale con la partecipazione di diversi grandi nomi della scena internazionale, tra cui Herbie Hancock, Juliette Armanet, Tom Jones, Matthieu Chedid - M -, Dianne Reeves Music, ecc. Théâtre de Verdur e Place Masséna (per leggere il programma cliccare questo link)





GIOVEDI’ 20 LUGLIO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



9.00. ‘I parchi di Sanremo e il Museo del Fiore’: visita guidata ai parchi di Sanremo e al Museo del Fiore con la guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria, prenotazione obbligatoria al 327 0824866 (più info)



10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

10.00-23.00. ‘Di là dal paesaggio’: mostra di due giovani artisti italiani Luca Boffi (Alberonero) e Jacopo Valenti curata da Vittorio Parisi. sale ‘Magazzino di Levante’ del Forte di Santa Tecla, fino al 30 luglio (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

17.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)



17.00. ‘Il Mondo delle Fate, da Italo Calvino a Benjamin Lacombe’: laboratorio gratuito disegnando e descrivendo le fiabe italiane di Italo Calvino e conoscere grandi illustratori contemporanei come Benjamin Lacombe. Condotto da De Melos Carlotta e Gaio Vigilante (per bambini di più di 7 anni). Villa Ormond (richiesta prenotazione via WhatsApp 320 4659542)

17.00-22.00. Esposizione opera di Ernesto Gay ispirata dal romanzo di Italo Calvino ‘Il Castello dei Destini incrociati’ premiata alla Biennale di Venezia 2023 da Vittorio Sgarbi. Galleria d’arte ‘Bonbonniere’, Corso Inglesi, ingresso libero



21.00. ‘Sanremo t’inCanta’: serata dove tutti possono chiedere di esibirsi con una canzone a loro scelta iscrivendosi ai provini ‘live’ (telefono 380 7098908). Conduzione ed animazione a cura di Alex Penna e Agostino Orsino. Piazza Eroi Sanremesi, zona Monumento a Siro Andrea Carli (il 20 e 27 di luglio e il 3, 17 e 24 agosto)

21.15. Per ‘Cinema sotto le Stelle’, ‘Calvino e il Cinema’: proiezione film ‘Lo stato dell'unione’ (1948), regia di Franck Capra. A cura dell’Associazione Pigna Mon Amour. Piazza Santa Brigida, ingresso gratuito

21.30. ‘Tra demonio e santità’: spettacolo musicale con Alberto Fortis e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Mario Menicagli Auditorium Franco Alfano (più info)



IMPERIA



15.00-18.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



21.00. Per il festival internazionale d’organo ‘Serate organistiche leonardiane’, concerto del M° Giorgio Revelli (Italia). Duomo di San Maurizio, ingresso libero



21.00. Musica sotto le Gru: concerto dei ‘Solid Rockers’, Dire Straits Tribute band. Banchina Aicardi

VENTIMIGLIA

7.00-8.45. Pratica Yoga a cura dell’Associazione Tra Terra e Cielo ASD. Forte dell’Annunziata (tutti i Lunedì e Giovedì del mese di Luglio)



9.00. Mostra’ Contemporanei/Puma Vs Monet/La Luce Dentro’. A cura di Silvia Alborno e Fabio Falone. MAR, Forte dell’Annunziata, via Verdi 41, fino al 12 agosto (chiuso lunedì)

9.00. Viaggio nel Paleolitico a cura della cooperativa Omnia. Ritrovo all’ingresso del Museo Preistorico dei Balzi Rossi (10 euro escluso biglietto Museo), info 0184 229507

19.30-20.45. Lezioni di yoga al Forte a cura della Scuola Yoga Pramiti (ogni giovedì dei mesi di Luglio e Agosto. Forte dell’Annunziata, ingresso libero (locandina)



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Coloratissimi giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



17.00- 19.00. Ping Pong in Giardino il lunedì e giovedì ai Giardini Lowe



18.00. Inaugurazione 'Beneath The Surface': mostra d'arte di artisti emergenti ed internazionali. A cura dell’associazione YAH - Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, fino al 29 luglio

19.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Circuito funzionale alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre



21.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Baby Dance alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre

21.00. Per la XIV Rassegna Touscouleurs, concerto della band ‘Um a Zero’ con canzoni di musica brasiliana. Giardini Lowe, info 0184 262882

TAGGIA ARMA



10.00-19.00. 1° Concorso Fotografico Nazionale: Mostra Fotografica ‘Tabya Foto Contest 2023’ a cura dell'Associazione Culturale ‘Digit Art in Foto’ di Taggia. Villa Boselli (h 10/12-17/19)

16.00-23.00. Artigianato sotto le stelle: mercatino di artigianato artistico sul Lungomare di Arma

20.30. ‘Magic Comedy con Mister Paolo’: spettacolo per bambini con gonfiabili gratuiti. Piazza Farini a Taggia

RIVA LIGURE



21.15. ‘Preludium’: Concerto di musica italiana in Piazza Matteotti



SANTO STEFANO AL MARE



9.30. ‘Snorkeling… piccoli delfini crescono’ a cura dell’associazione Delfini del Ponente. Stabilimento balneare ‘Il Vascello’

SAN LORENZO AL MARE



17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

21.15. Teatro per bambini con il Teatro del Mille Colori. Palco sul mare

DIANO MARINA

21.00. Per ‘Un Mare di Pagine’, la scrittrice e giornalista Laura Guglielmi presenta il suo libro ‘Italo Calvino e Sanremo, alla ricerca di una città scomparsa’. Dialoga con l’autrice il giornalista Marco Vallarino. Piazza Martiri della Libertà, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00. Lezione gratuita di ginnastica, con gli istruttori Lorenzo e Davide. Largo Scofferi (mercoledì, giovedì e venerdì)



21.15. Rovere d’Oro Night Live’: concerto internazionale degli artisti invitati al Rovere d’Oro e dei migliori talenti in concorso con Lorenzo Famà, pianoforte, Gandhi Saad, violino, Nicole Costoli, pianoforte. Sagrato del Santuario di N.S. della Rovere, ingresso libero (più info)

ENTROTERRA

BADALUCCO

17.00 . Mostra fotografica ‘Proverbi Fiamminghi’ di R. Pestarino, presso ‘UpArte Gallery’

COSTARAINERA



17.00. Arteterapia al Parco Novaro con Monica Di Rocco a cura dell’Associazione Gocce di Natura

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

21.30. Festa della Birra (tutti i giovedì). Bowling di Diano, Via Diano San Pietro 105, info 0183 494131

DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



15.30-19.30. ‘Antologica Polaroid’: mostra fotografica di Franco Tavaroli. Pinacoteca Morscio, fino al 30 luglio (giovedì e venerdì h 15.30/19:30, sabato e domenica h 10/12.30-15.30/23)

10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



PERINALDO

21.00. ‘Il sol dell'avvenire è tramontato a Goli-Otok e a Mariupol’: spettacolo teatrale con G. Caccamo. Chiostro del Convento dei Frati



PIETRABRUNA



19.30. Concerto dei ‘Black beat’ con musica soul e ceno con paella. Piazza del Paese



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agost

20.00-00-30. Serata enogastronomica e danzante con ‘Mike e i Simpatici’ organizzata dalla Pro Seborga + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

JUAN LES PINS

20.30 & 22.00. 62° Jazz à Juan 2023: concerto di Youn Sun Nah (h 20.30) + Melody Gardot & guests (h 22). Pinède Gould (più info)

MONACO

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



19.30. Per ‘I Balletti di Monte-Carlo’, rappresentazione di ‘Cendrillon’ (Cenerentola) su coreografia di Jean-Christophe Maillot, Salle Garnier dell’Opéra di Monte-Carlo (più info)

21.30. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Fabien Gabel con Gil Shaham, violino. In programma: Gustav Mahler, Erich Wolfgang Korngold, Josef Strauss e Maurice Ravel. Corte d'Onore del Palazzo dei Principi (più info)

NICE



19.30. Nice Jazz Festival 2023: evento musicale con la partecipazione di diversi grandi nomi della scena internazionale, tra cui Herbie Hancock, Juliette Armanet, Tom Jones, Matthieu Chedid - M -, Dianne Reeves Music, ecc. Théâtre de Verdur e Place Masséna (per leggere il programma cliccare questo link)





VENERDI’ 21 LUGLIO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

10.00. Visita guidata della Villa dove visse per alcuni anni il creatore dei premi Nobel. Il sosia di Alfred Nobel guida i partecipanti nella villa, nel parco e nel museo illustrando la storia della villa e quella dello scienziato (10 euro – ingresso villa 5 euro). Ritrovo all’ingresso di Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)

10.00-23.00. ‘Di là dal paesaggio’: mostra di due giovani artisti italiani Luca Boffi (Alberonero) e Jacopo Valenti curata da Vittorio Parisi. sale ‘Magazzino di Levante’ del Forte di Santa Tecla, fino al 30 luglio (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)

10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

17.00-22.00. Esposizione opera di Ernesto Gay ispirata dal romanzo di Italo Calvino ‘Il Castello dei Destini incrociati’ premiata alla Biennale di Venezia 2023 da Vittorio Sgarbi. Galleria d’arte ‘Bonbonniere’, Corso Inglesi, ingresso libero

19.00. ‘Confābŭlātĭo vulgāris’: apericena e musica con la band Blue note Jazz group con interventi del Professor Salvatore La Mendola, dello scrittore Aldo Viano, del sociologo Diego Costacurta e di Alessandro Palex Prevosto + presentazione libro di Diego Costacurta ‘Le stanze del misantropo’. Floriseum, corso Cavallotti 113, ingresso libero

19.45. Per Folies Royal 2023, Musica Time con Diego Genta e Selena Gaslini (duo piano e voce). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



20.00. Ballo delle Debuttanti 2023: serata fiabesca con un gran Gala organizzato dalla Scuola Danza Città dei Fiori e con la partecipazione degli allievi dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile di Genova. Villa Nobel, info 0184 501017

21.00. Presentazione del libro ‘Matti per il calcio’ di Davide Bellini con intrattenimento musicale. Ospite l’ex calciatore Filippo Galli. Piazza Borea D’Olmo

23.30. ‘Noxe’: il nuovo venerdì del Bay Club con la migliore musica Reggaeton, Hip Hop & R&B. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



20.00. Cene in Borgo a cura del CIV Borgo Marina

21.30. Per ‘Teatro al Chiostro’, la Compagnia de ‘Il Teatro dell’Albero’ porta in scena lo spettacolo ‘Sinceramente Bugiardi’ di Alan Ayckbourn. Regia di Dalila Cozzolino. Piazza Santa Chiara al Parasio, ingresso a offerta (più info)

VENTIMIGLIA

9.00. Mostra’ Contemporanei/Puma Vs Monet/La Luce Dentro’. A cura di Silvia Alborno e Fabio Falone. MAR, Forte dell’Annunziata, via Verdi 41, fino al 12 agosto (chiuso lunedì)

21.00. Per ‘(R)estate a Grimaldi, concerto per organo e percussioni. Chiesa SS. Pietro e Paolo, ingresso libero e gratuito

21.00-23.00. ‘Estate al Museo’: Apertura serale con Ludo Disco alle 21.15, attività dedicate alle famiglie con bambini. Museo civico archeologico G. Rossi al Forte dell’Annunziata (tutti i venerdì sino al 31 agosto)

21.00. ‘Corri per Fabiola’ (5ª terza edizione della manifestazione organizzata per ricordare Fabiola Brancato): corsa di 10 o 5 km e Baby marathon. Evento promosso dall’Associazione ‘Noi4You’. Ritrovo presso Belvedere Resentello con iscrizioni dalle h 19.30 (più info)



21.15. ‘Un Tango di Parole’: spettacolo musicale-teatrale per la regia di Diego Marangon con Francesco Lapenna fisarmonica, Laura Sibilla e Stella Perrone voci poetiche, Barbara Piombo e Diego Marangon voci narranti, Roberta Fusaro e Antonio Perrone ballerini tanghero. Terrazza del Forte dell'Annunziata, info & prenotazioni 338 6273449

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Coloratissimi giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA

9.30. ‘Bordighera Summer Fun’: Yoga al Chiosco della Musica Evita Peron, fino al 3 settembre

10.00. 'Beneath The Surface': mostra d'arte di artisti emergenti ed internazionali. A cura dell’associazione YAH - Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, fino al 29 luglio

18.30. ‘Bordighera Summer Fun’: Yoga Flexfitness Baby (5 – 10 anni) al Chiosco della Musica Evita Peron, fino al 3 settembre



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre



21.00. BordiJazz summer edition: concerto del Max Gallo Trio alla Rotonda di Sant’Ampelio

OSPEDALETTI



21.30. Spettacolo di ballo a cura di Lumi Eventi. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA

10.00-19.00. 1° Concorso Fotografico Nazionale: Mostra Fotografica ‘Tabya Foto Contest 2023’ a cura dell'Associazione Culturale ‘Digit Art in Foto’ di Taggia. Villa Boselli (h 10/12-17/19)

21.30. 1° Festival delle Tribute Band: Tributo degli ‘Abba Fever’. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE



21.15. Per ‘Sale in Zucca 2023’, il giornalista Antonio Padellaro presenta il libro ‘Confessioni di un ex elettore’. Dialoga con l’autore Claudio Porchia. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE



20.00. ‘Dinner S how’: cena accompagnata da musica raffinata di Anyway Musica. Ristorante pizzeria Valdisogno nel porto di Marina degli Aregai, info 0184 480082 (mercoledì e venerdì di luglio e agosto)

21.30. ‘Radio Uau’: serata disco con Dj in piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

DIANO MARINA

19.00. ‘Evviva l'Estate’: sagra enogastronomica a cura della Famia Dianese con intrattenimento musicale dei ‘Long Island’. Villa Scarsella, fino al 23 luglio

21.00-23.00. Apertura notturna del Museo Civico del Lucus Bormani: una passeggiata ‘al chiaro di luna’ tra le sale del Museo + alle 21. Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (tutti i mercoledì e venerdì di luglio e agosto)



21.30. ‘Balliamoci l'Estate: musica e animazione cura di Gianni Rossi con allestimento di maxi schermo. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00. Lezione gratuita di ginnastica, con gli istruttori Lorenzo e Davide. Largo Scofferi (mercoledì, giovedì e venerdì)

21.15. Rovere d’Oro Night Live’: concerto internazionale degli artisti invitati al Rovere d’Oro e dei migliori talenti in concorso con Floraleda Sacchi, arpa. Sagrato del Santuario di N.S. della Rovere, ingresso libero (più info)

CERVO



21.30. Per il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo (60ª edizione), concerto ‘Shadows - omaggio a Chet Baker’ con Fabrizio Bosso, Julian Oliver Mazzariello, Massimo Popolizio. Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

BADALUCCO

17.00. Mostra fotografica ‘Proverbi Fiamminghi’ di R. Pestarino, presso ‘UpArte Gallery’

17.30 . Visita gratuita del paese con guida turistica qualificata. Partenza da Piazza Duomo

BAJARDO

17.00 . Inaugurazione mostra 'Due secoli di eleganza maschile’ al Castello di Bajardo

CIPRESSA



19.00 . ‘Blrrharley’ alla Torre Gallinaro

CIVEZZA



21.00. Teatro dialettale della Compagnia stabile di Sanremo. Piazza del paese

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

21.30. Musica dal vivo con i Mercenari (tutti i venerdì). Bowling di Diano, Via Diano San Pietro 105, info 0183 494131

DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



15.30-19.30. ‘Antologica Polaroid’: mostra fotografica di Franco Tavaroli. Pinacoteca Morscio, fino al 30 luglio (giovedì e venerdì h 15.30/19:30, sabato e domenica h 10/12.30-15.30/23)

21.30. ‘Altavia, Storie di Cielo, Terra e Mare’: proiezione documentario al Castello dei Doria, entrata libera

PERINALDO

18.00. Marta Vincenzi presenta il libro ‘L'eredità di Marianne’. Piazza del paese

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA



CAGNES-SUR-MER

21.00. ‘Jazz au Château’: ‘Good morning Billie’, concerto della Lucie Guillem & Band: Jazz vocal et instrumental (tutti i venerdì sera d’estate fino all’8 settembre). Città alta, ingresso libero (il programma a questo link)

CANNES

22.00. Festival d’arte pirotecnica con la partecipazione della Rozzi Famous Fireworks (Etats-Unis). Baia della città (più info)

JUAN LES PINS

20.30. Concerto finale del 62° Jazz à Juan 2023: concerto dell’American Gospel Jr. Pinède Gould, gratuito si invito (più info)

MONACO



10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)

18.30. Meeting Internazionale di Atletica Leggera Herculis EBS, Wanda Diamond League 2023, organizzato dalla Federazione Monegasca di Atletica Leggera. Stade Louis II (più info)



20.00. Per il Monte-Carlo Summer Festival 2023 la maestria unica e impareggiabile di Michael Jackson torna sul palcoscenico con ‘The Magic of Michael Jackson’. Salle des Etoiles dello Sportin Club (più info)



21.30. ‘Dans le cerveau de Maurice Ravel’: spettacolo di teatro e musica a cura della Compagnia Espace Commun. Fort Antoine (più info)

NICE

19.30. Nice Jazz Festival 2023 (ultimo giorno): evento musicale con la partecipazione di diversi grandi nomi della scena internazionale, tra cui Herbie Hancock, Juliette Armanet, Tom Jones, Matthieu Chedid - M -, Dianne Reeves Music, ecc. Théâtre de Verdur e Place Masséna (per leggere il programma cliccare questo link)





SABATO 22 LUGLIO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00-23.00. ‘Di là dal paesaggio’: mostra di due giovani artisti italiani Luca Boffi (Alberonero) e Jacopo Valenti curata da Vittorio Parisi. sale ‘Magazzino di Levante’ del Forte di Santa Tecla, fino al 30 luglio (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)



19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con Massimo Spinetti (piano e voce). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00.’ Saturday Summer’: serata Karaoke con animazione a cura di Alex Penna. Loft estivo del Bahama Star in via Armea 61, info e prenotazioni 380 7098908 (tutti i sabato d’estate)



20.30. Dinner Show con spettacolo di cabaret di Ale e Franz. Roof Garden del Casinò Municipale, info 184 5951



21.00. ‘Tütu in famija’: rassegna teatro dialettale ‘Nini Sappia’ della Compagnia Stabile Città di Sanremo. Piazza Borea D’Olmo

23.30. ‘Bay Music Saturday’: serata di divertimento al ritmo delle migliori hit del momento fino a tarda notte sotto le stelle con animazioni e performance ormai conosciute e apprezzate. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info 348 3984066 (più info)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.00-22.00. Esposizione opera di Ernesto Gay ispirata dal romanzo di Italo Calvino ‘Il Castello dei Destini incrociati’ premiata alla Biennale di Venezia 2023 da Vittorio Sgarbi. Galleria d’arte ‘Bonbonniere’, Corso Inglesi, ingresso libero

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



21.00. Musica sotto le Gru: concerto dei ‘Make it Burn’ con musica POP internazionale e italiana. Banchina Aicardi



21.30. Per ‘Teatro al Chiostro’, la Compagnia Teatrale ‘Ramaiolo in Scena’ in Funny Money’ di Ray Cooney. Regia di Alessandro Manera. Piazza Santa Chiara al Parasio, ingresso a offerta (più info)



VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

9.00. Mostra’ Contemporanei/Puma Vs Monet/La Luce Dentro’. A cura di Silvia Alborno e Fabio Falone. MAR, Forte dell’Annunziata, via Verdi 41, fino al 12 agosto (chiuso lunedì)

18.00. Per ‘Non solo Spiaggia 2023’ (18ª edizione), Daniela Cassini presenta ‘Italo Calvino, il partigiano Santiago’. Dialoga con l’autrice Elisa Veronesi dell’Università di Nizza. Intermezzi musicali dell’arpista Claudia Lorenzi. SOMS, Via della Pace a Grimaldi Superiore, ingresso gratuito

21.00. ‘Le 4 Stagioni’: concerto inaugurale della Settimana Vivaldiana Nazionale. Dirige il M° Roberto Allegro. A cura dell’Associazione Musicale Antonio Vivaldi. Centro Polivalente S. Francesco

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



21.00-24.00. Serata Danzante a cura dell'Associazione ‘Le 5 Torri’. Pista di Pattinaggio, Solettone Sud

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

9.00. ‘Bordighera Summer Fun’: ginnastica Total Body alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre



10.00. 'Beneath The Surface': mostra d'arte di artisti emergenti ed internazionali. A cura dell’associazione YAH - Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, fino al 29 luglio

17.00. ‘I Sentieri di Claude Monet’: facile passeggiata guidata nei luoghi dipinti da Claude Monet a Bordighera. A cura della Cooperativa Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti Ufficio Turismo IAT in Via Vittorio Emanuele 172, info 338 1375423 (più info)



17.30. La Confraternita du Pan Bagnau di Bordighera, in concomitanza con la festa di Santa Maria Maddalena, prepara un pan Bagnau da record di 20 Metri di lunghezza in piazza Giacomo Viale

18.30. ‘Bordighera Summer Fun’: Skateboard (minimo 6 anni) davanti alla spiaggia libera attrezzata Wharariki (obbligatoria prenotazione via whatsapp al+39 391 7524574), fino al 3 settembre



18.30 & 19.30. Teatro itinerante ‘Magiargè e altre storie del Mare’ (2 gruppi). Partenza dalla Chiesa di S. Ampelio, anche domani

19.00. Festa POPolare S. Maria Maddalena nel Centro Storico

19.00. Festeggiamenti a Sasso con la ‘Festa da Campornia’: Serata danzante ed enogastronomica

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre



21.15. Musical concerto ‘Disney Musical Fantasy’, un viaggio per grandi e piccini nel magico mondo Disney. Giardini Lowe

OSPEDALETTI



20.00. ‘Mangiamu in te Ciasse’: evento a cura dell’Associazione ‘U Descu Spiaretè’ nella Piazze del centro (consumazione a pagamento)

TAGGIA ARMA



10.00-19.00. 1° Concorso Fotografico Nazionale: Mostra Fotografica ‘Tabya Foto Contest 2023’ a cura dell'Associazione Culturale ‘Digit Art in Foto’ di Taggia. Villa Boselli (h 10/12-17/19)

21.30. Carnevale Estivo: sfilata colorata con musica, balli e intrattenimento con le ballerine brasiliane di Katy Silva. Presentata Gianni Rossi e musica a cura di Dj Prince. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

22.15. Spettacolo Pirotecnico in Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE



19.00. Festa dello Sport a cura della ASD Real Santo Stefano. Campo sportivo località Colomberia

SAN LORENZO AL MARE

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

22.00. Festa patronale di Santa Maria Maddalena e fuochi d'artificio sul mare

DIANO MARINA



15.00. Visita guidata alle Sezioni Archeologica e Risorgimentale ripercorrendo oltre 100 mila anni di storia con una selezione di reperti dal Paleolitico sino ai moti garibaldini. Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60

18.00. Festa patronale di San Giacomo 2023 in frazione Diano Calderina: Santa Messa e a seguire processione con la partecipazione della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’

19.00. ‘Evviva l'Estate’: sagra enogastronomica a cura della Famia Dianese con intrattenimento musicale dei ‘Libero Arbitrio’. Villa Scarsella, fino al 23 luglio

21.30. Spettacolo comico dell'artista Beppe Braida. Presenta Carmine Esposito. Molo delle Tartarughe, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.30. Lezione gratuita di Zumba a cura di Arsenio Turro Carbonell. Piazza Torre Santa Maria (ogni sabato)

21.15. Rovere d’Oro Night Live’: concerto internazionale degli artisti invitati al Rovere d’Oro e dei migliori talenti in concorso con Javier Garcia Moreno, chitarra. Sagrato del Santuario di N.S. della Rovere, ingresso libero (più info)

CERVO



17.00-22.00 . ‘Emozioni Liquide’: secondo incontro di scrittura emozionale e counseling a cura di Nicoletta Sasso, docente di lettere presso il Liceo Vieusseux di Imperia. Parco del Ciapà ( i dettagli a questo link



ENTROTERRA

BADALUCCO

17.00 . Mostra fotografica ‘Proverbi Fiamminghi’ di R. Pestarino, presso ‘UpArte Gallery’

BAJARDO



18.00 . ‘Bajardo lectures, Università d'Estate in Castel Bajard0, presentazione del libro ‘La memoria ritrovata Dalle mondine alle maestre di campagna’ di Paolo Giardelli. Introduce Mauro Laura. Chiesa Vecchia

CAMPOROSSO



19.30 . Terza edizione dello ‘Shock Metal Fest, Rock Party Edition’ con la partecipazione di numerose band. Arena del Palabigauda ( per leggere nel dettaglio il programma cliccare questo link

CIPRESSA



19.00 . ‘Blrrharley’ alla Torre Gallinaro

CIVEZZA



9.30. Per ‘CondiVivere a Civezza’, yoga della risata con Anna Cerri e Viviana Maestri con il racconto del potere benefico della risata ed i vantaggi nel riportarla nel proprio quotidiano. Agriturismo OltreMare, info 338 3382168

COSTARAINERA

18.00 . Per la 2ª edizione della rassegna ‘Letture al Parco Novaro’, incontro con la scrittrice Sabrina Barbetta autrice del nuovo libro ‘Mosè, il Gattino Intelligente’ con lettura animata e il teatrino Kamishibai. Parco del Benessere G.F. Novaro, via Aurelia zona Piani Paorelli, info 351 910 4008



20.00 . Cena di vicinato a cura di ‘Quelli del Geco’. Piazza Vittorio Emanuele II

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

21.30. Dj Set (ogni sabato di luglio e agosto). Bowling di Diano, Via Diano San Pietro 105, info 0183 494131



DOLCEACQUA



10.00-23.00. ‘Antologica Polaroid’: mostra fotografica di Franco Tavaroli. Pinacoteca Morscio, fino al 30 luglio (giovedì e venerdì h 15.30/19:30, sabato e domenica h 10/12.30-15.30/23)

10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



PORNASSIO



17.00. ‘Pornassio – Fronte del Don, solo andata’: incontro organizzato dal Gruppo Fronte del Don, con il patrocinio del Comune di Pornassio. Forte Centrale di Nava



SEBORGA



10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

20.00-00.30. Serata enogastronomica e danzante con l’orchestra ‘Domenico Cerry’ organizzata dalla Pro Seborga + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



16.00. Convegno in collaborazione con il Parco Regionale delle Alpi Liguri dal titolo ‘Il Lupo e la Strega, convivenza tra uomo e lupo in Alta Valle Argentina’. Località Boschetto (più info)

FRANCIA

CAGNES SUR MER

20.30-24.00. Promenade en fête: intrattenimenti musicali, animazione gratuita per bambini e fuochi d'artificio sul mare alle 22.15. Lungomare cittadino (più info)

MONACO

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)

22.00. Serata di Fuochi d'artificio, seguiti da una serata con DJ, organizzata dal Municipio di Monaco. Port Hercule, ingresso libero



DOMENICA 23 LUGLIO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

10.00-23.00. ‘Di là dal paesaggio’: mostra di due giovani artisti italiani Luca Boffi (Alberonero) e Jacopo Valenti curata da Vittorio Parisi. sale ‘Magazzino di Levante’ del Forte di Santa Tecla, fino al 30 luglio (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

13.00-19.00. ‘PicNic’: festa in spiaggia con un evento che trasforma il pranzo in musica e spettacolo per tutto il pomeriggio di tutte le domeniche. Beach Party dalle h 16. Boca Beach, Corso Guglielmo Marconi 99, info ‎+39 324 804 7852 (più info)

17.00-22.00. Esposizione opera di Ernesto Gay ispirata dal romanzo di Italo Calvino ‘Il Castello dei Destini incrociati’ premiata alla Biennale di Venezia 2023 da Vittorio Sgarbi. Galleria d’arte ‘Bonbonniere’, Corso Inglesi, ingresso libero

19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time dei ‘Sound Fusion’ con Luca Griotto (voce e tastiera) e Cristina Silvestro (violino). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



21.00. Fiesta Latina con Salsa Bachata, Kizomba, Reggaeton, Merengue, Cha Cha Cha (ingresso + drink 10 euro). Bahama Star, via Armea 91, info e prenotazioni 328 3390866 (ogni domenica d’estate)

21.00. ‘Unojazz&Blues 2023’: seconda serata con i ‘Nine Below Zero’, band che ha sempre saputo distinguersi, anche in tempi di esplosione punk, grazie al loro amore per il Chicago blues. Opening: The Siderwinder.Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Non è possibile prenotare ma dalle 20 sarà possibile accedere all’interno (più info)

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

21.15. Concerto per l’Emilia con Leonardo Fiaschi e Aleandro Baldi. Banchina Aicardi

VENTIMIGLIA

18.00-24.00. ‘Sulle Orme del Corsaro Nero’: Ambientazioni, spettacoli ed eventi a tema per famiglie nel Centro Storico

21.00-23.00. Mostra’ Contemporanei/Puma Vs Monet/La Luce Dentro’. A cura di Silvia Alborno e Fabio Falone. MAR, Forte dell’Annunziata, via Verdi 41, fino al 12 agosto (chiuso lunedì)

21.00-23.00. ‘Estate al Museo’: Apertura serale Al Brillar di Stelle: visite guidate a tema e a ‘lume di candela’ alle 21.15. Museo civico archeologico G. Rossi al Forte dell’Annunziata (tutti le domeniche sino al 31 agosto)

21.15. Per il 25° Festival Organistico Internazionale, ‘Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria, concerto d’organo di Michael Utz (D). Evento a cura dell’associazione culturale ‘Rapallo Musica’. Cattedrale di S. Maria Assunta, ingresso libero

VALLECROSIA



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Coloratissimi giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA



9.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Stretching alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre



10.00. 'Beneath The Surface': mostra d'arte di artisti emergenti ed internazionali. A cura dell’associazione YAH - Young Art Hunters. Hotel Piccolo Lido, Lungomare Argentina 2, fino al 29 luglio

18.30 & 19.30. Teatro itinerante ‘Magiargè e altre storie del Mare’ (2 gruppi). Partenza dalla Chiesa di S. Ampelio, anche domani

19.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Qi Gong al Chiosco della Musica Evita Peron, fino al 3 settembre



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre



21.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Balli caraibici. Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre

OSPEDALETTI

21.30. ‘Ospedaletti…Ricorda’: ‘Papetti for ever’ con l’Orchestra Sinfonica di Bordighera. Omaggio al Maestro Fausto Papetti nel 100° anniversario della nascita. Auditorium Comunale

TAGGIA



9.00. ‘Cross Country - XCU Challenge 2023’: Manifestazione sportiva di ciclismo mountain bike. Centro storico di Taggia

10.00-19.00. 1° Concorso Fotografico Nazionale: Mostra Fotografica ‘Tabya Foto Contest 2023’ a cura dell'Associazione Culturale ‘Digit Art in Foto’ di Taggia. Villa Boselli (h 10/12-17/19)



17.00-24.00. Fiera promozionale ‘Color lavanda’: artigianato artistico con prodotti derivati dalla lavanda. Via Curlo e Piazza Farini

18.00. Festeggiamenti di Santa Maria Maddalena del Bosco: i festeggiamenti iniziano il sabato pomeriggio con ‘la partenza’ dei Maddalenanti da piazza Cavour per l'Eremo. La domenica mattina, dopo le funzioni religiose e il pranzo, rientro in Taggia con sfilata nelle vie cittadine e ritrovo in Piazza Cavour con il tradizionale ‘Ballo della Morte’ e con un festoso lancio di fiori di lavanda



18.00-24.00. In diretta dalla piazza Radio 88 Sanremo. Piazza Tiziano Chierotti

21.15. ‘La piazza si fa cinema’: proiezione film ‘Il Silenzio Grande’ di Alessandro Gassman (2021). Via Lido sul Lungomare di Arma

SAN LORENZO AL MARE

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

RIVA LIGURE

21.15. Per BimBumBam, Cinema all’aperto con proiezione film d’animazione ‘Baby Boss 2- Affari di famiglia’. Piazza Ughetto, ingresso libero

DIANO MARINA



​19.00. ‘Evviva l'Estate’: sagra enogastronomica a cura della Famia Dianese con intrattenimento musicale dei ‘Wavers – 51’. Villa Scarsella

SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.15. Rovere d’Oro Night Live’: Finale del Concorso Internazionale e premiazioni.. Sagrato del Santuario di N.S. della Rovere, ingresso libero (più info)

CERVO



21.30. Per il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo (60ª edizione), concerto del BQ – Baritone Sax Quartet: Candle Light Concert. Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)

ENTROTERRA

BADALUCCO

17.00 . Mostra fotografica ‘Proverbi Fiamminghi’ di R. Pestarino, presso ‘UpArte Gallery’

BAJARDO



21.00. Concerto ‘Dalla Liguria a Nashville e ritorno’ con Lorenzo Piccone, chitarra e altri strumenti. Chiesa Vecchia

CIPRESSA



12.00. Blrrharley alla Torre Gallinaro

CIVEZZA

20.00. ‘Shakespeare by night’: spettacolo teatrale itinerante con gli attori del Teatro della Tosse. Ingressi scaglionati ogni 20 minuti per 30/40 persone. Il primo alle 20. l'ultimo alle 23. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

COSTARAINERA



21.00. Concerto di musica classica a cura del duo Kristina Gjonej, al pianoforte, e Monica Russo, soprano. Zona Chiesa di Sant’Antonio

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

DOLCEACQUA



10.00-23.00. ‘Antologica Polaroid’: mostra fotografica di Franco Tavaroli. Pinacoteca Morscio, fino al 30 luglio (giovedì e venerdì h 15.30/19:30, sabato e domenica h 10/12.30-15.30/23)

10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



21.30. Per ‘Cinema al Castello’, proiezione film ‘Il Boemo’. Castello dei Doria, ingresso libero

LUCINASCO



10.00-18.00. Per tutto il periodo estivo, visite guidate al complesso museale della Parrocchia di Lucinasco (h10/12-16/18)

16.00. ‘Concerti sul Lago’ (8ª edizione): concerto della ‘Compagnia Corale di Imperia’ diretta da Vittoria Bessone dal titolo ‘Canti tra tradizione e fede’. Con brani di J. Desprez, P.de La Rue, L. Halmos, A Scarsi, A. Makor (prima esecuzione assoluta dell'Ave Maria del Maro). Chiesa della Maddalena, ingresso libero

PERINALDO



20.00. Per Perinaldo Festival 2023, cena plastic free a cura dellpassociazione Volontari di Perinaldo. Piazza San Niccolò, fino al 31 luglio (più info)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

TRIORA



10.00. Festival dei Boscaioli con dimostrazione di intaglio, pranzo con sugeli e spezzatino alla ligure e a seguire gara di taglio con motosega e asce. Località Verdeggia

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)



20.30. Per ‘Monte-Carlo Summer Festival 2023’, concerto di Sting ‘My Songs’. Sporting Club, Salle des Étoiles (più info)



21.30. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Ottavio Dantone con Giuliano Carmignola, violino, Matthieu Petitjean, oboe. In programma: Joseph Martin Krau, Jean-Sébastien Bach e Wolfgang Amadeus Mozart. Corte d'Onore del Palazzo dei Principi (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate