Incidente presso la ciclabile alla Galeazza di Imperia, Bracco: "Criticità prevedibile!"

"L’incidente di ieri presso la ciclabile in prossimità della Galeazza è stato un fatto prevedibile, scontato per chiunque abbia visto quel tratto di strada". A dirlo il capogruppo di 'Imperia Rinasce' Ivan Bracco che spiega: "La volontà dell’amministrazione Scajola di non rinunciare a nulla ha portato a concentrare su quel breve e stretto tratto non solo la ciclabile, ma anche parcheggi, strada a doppio senso e come se non bastasse la passerella a sbalzo. Le criticità evidentemente sono molte, infatti la strada è a doppio senso solo nelle previsioni di chi l’ha ideata e voluta perché nella realtà consente solo la viabilità in senso alternato.

Inoltre, non si può non notare come la passerella abbia notevolmente penalizzato i fruitori della storica spiaggia libera della città. C’era la possibilità unica di valorizzare un luogo così caratteristico e amato, magari semplicemente pedonalizzando il tratto, una scelta che avrebbe giovato sia dal punto di vista paesaggistico, ma anche della sostenibilità che è intrinseca all’idea di ciclabile".