Coop a Ventimiglia, Amarella alla Panetta: "Abbiamo ben chiari i ruoli dell'amministrazione comunale"

"L'imprudenza non sta nell'aver portato in consiglio comunale una pratica che aveva tutti i requisiti per essere portata essendo stata istruita dagli uffici comunali ma sta nell'averla sostenuta, dall'ex assessore all'Urbanistica Panetta e dall'allora sindaco Scullino, avendo considerato un interesse pubblico che gran parte della maggioranza aveva già ai tempi sottolineato non ci fosse" - dice Gabriele Amarella, segretario cittadino di Forza Italia e consigliere comunale di Ventimiglia replicando all'intervento dell'ex assessore e attuale consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta sulla 'pratica Coop'.