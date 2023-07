Alla Pizzeria Senese è tempo di 'Pizze d'estate'

Lo Chef Giovanni Senese lunedì prossimo ci accompagnerà alla scoperta del nuovo menù estivo con 'Pizze d'estate', un percorso di degustazione dove presenterà cinque pizze stagionali in compagnia di aziende partner, tra cui la Armato per l’olio e con l’intervento del pediatra, scrittore e direttore del centro studi "Alfred Nobel", Gianfranco Trapani.

“ L'evento cercherà di riassumere un po' il mio pensiero – ci ha spiegato Giovanni Senese – ovvero, di portare a Sanremo sempre nuove iniziative per valorizzare la Città dei Fiori, da qui anche la futura collaborazione con il dottor Gianfranco Trapani. La serata sarà incentrata sull'approfondimento dell'alimentazione salutare, con un menù dedicato”.

La cena sarà presentata dal giornalista Claudio Porchia.

Questo il menù proposto a 50 euro bevande incluse:

FR IT TAT I N A N E R A N O





B U N R I C O R D I D I P AR M I G I ANA

Crema d i parmigiana, crema d i provola affumicata, chips d i melanzane





E S TAT E A P O R T O F I N O

Provola affumicata, pesto l i gure d i nostra produzione con pomodorino del p i ennolo DOP, stracciata d i Andria DOP, c i a l da d i fagiolino





L A M I A O R T O S I N E R G I C O

F i or d i l atte, vel l utata d i l attughino del mio orto, carote baby arrostite, pak choi fermentato a l l a salsa Ponzu, zucchine baby a l l a scapece, f i ori d i zucca, chips d i carote arancioni e g i a l l e , gel d i l upini d i Vairano





A S T I C E E A S S O LU T O D I M E L A N Z A N E

F i or d i l atte, astice a l vapore, melanzana marinata a l l a soia, pomodoro Solania semi dry, purè d i melanzana, l atte cotto affumicato, coulis d i basilico, chips d i melanzane





C E R I ANA D O P

Fior di latte, crema di zucchine trombette del mio orto e le sue chips, salsiccia di Ceriana DOP, aria di timo, mosaico di peperoncino





Abbinamento di vini incluso e curato dall'azienda Timossi con il sommelier Stefano Albenga

I posti per questa serata sono limitati, per cui vi invitiamo a prenotare in anticipo il vostro tavolo al numero 0184 189 7825.