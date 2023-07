Diga in valle Argentina: Ministero apre alle richieste dei sindaci, avanti con i piccoli invasi

Diga in valle Argentina, Roma apre per rimodulare il finanziamento e ascoltare i sindaci del territorio. È il principale risultato della riunione fiume di 2 ore che si è svolta questa mattina in comune a Taggia.

"È stato un momento positivo di confronto. - hanno detto i sindaci al termine dell'incontro - Il Ministero ha dimostrato di voler ascoltare le istanze del territorio. Nostro obiettivo quello di orientare scelte progettuali che potrebbero avere ricadute epocali sulla nostra valle. Quindi, abbiamo confermato ancora una volta il 'No' alla grande diga in qualsiasi punto del torrente Argentina. In compenso siamo aperti a soluzioni tecniche che guardino all'approvvigionamento idrico e alla produzione di energia elettrica, con il massimo rispetto per i territori che rappresentiamo".