Sanremo: il cordoglio del PD per la morte di Antonio Gullo, netturbino vittima di un incidente sul lavoro

Il Partito Democratico esprime il proprio cordoglio per la morte di Antonio Gullo, il netturbino di 51 anni vittima di un incidente sul lavoro in centro a Sanremo.

Scrivono dal PD: “Il segretario provinciale del Partito Democratico Provinciale Cristian Quesada esprime il proprio profondo cordoglio per la tragica perdita dell'operatore ecologico Antonio Gullo, dipendente della società Amaie Energia. Gullo è scomparso a seguito di un brutto incidente stradale, lasciando un vuoto incolmabile nelle vite dei colleghi e di tutte le persone che lo conoscevano. Come operatore ecologico, Antonio Gullo ha dimostrato una dedizione e una correttezza impeccabili. In questo momento di grande dolore, il Partito Democratico Provinciale desidera esprimere le più sincere condoglianze alla famiglia. La sua prematura scomparsa è una tragedia che colpisce tutti coloro che hanno lavorato a stretto contatto con lui e coloro che hanno potuto beneficiare del suo impegno verso l'ambiente, per il decoro della città di Sanremo. Che la sua anima riposi in pace”.