Sanremo: nuova segnaletica per strada Borgo Tinasso, c'è il camminamento per i pedoni ma durerà? (Foto)

Dopo tante lamentele di alcuni residenti il Comune di Sanremo ha realizzato un lavoro tanto atteso (forse non da tutti) in strada Borgo Tinasso, popolosa zona della città dei fiori sopra il quartiere del Borgo.

Questa notte, infatti, come annunciato dai cartelli apposti nei giorni scorsi è stata realizzata la segnaletica orizzontale con l’inserimento del camminamento a bordo strada per i pedoni. Questi, infatti, sia quelli diretti alla chiesa che nei diversi condomini presenti in zona (tra cui anche le case popolari) erano costretti a pericolose ‘gimkane’ tra le auto parcheggiate o a transitare letteralmente in mezzo alla strada.

Come si può vedere dalle foto, alcune scattate questa mattina alle 8 e altre in tarda mattinata, al momento il camminamento sta resistendo alla tentazione di parcheggiare in divieto, come avvenuto regolarmente (giorno e notte) fino a ieri. Al momento solo tre automobilisti ‘maleducati’ hanno lasciato il proprio mezzo in divieto.

Bisognerà capire cosa accadrà nei prossimi giorni, ovvero se gli automobilisti rimarranno indisciplinati parcheggiando in divieto (e sul camminamento) oppure se finalmente la strada sarà più semplicemente percorribile, soprattutto quando transitano mezzi di grandi dimensioni. Molte sono state le lettere inviate in merito al nostro giornale, tra chi vorrebbe la situazione di questa mattina e chi invece sostiene di non sapere dove parcheggiare l'auto.

Una delle soluzioni, più volte sottolineata sarebbe quella di sistemare al meglio il cortile delle case popolari ora invaso dalle radici dei pini marittimi e con un asfalto in pessime condizioni. Contestualmente sarebbe anche utilizzabile il piazzale adiacente le stesse abitazioni, poco utilizzato dai residenti.

E’ ovvio che servirà un controllo più attento da parte della Polizia Municipale per conservare questo aspetto della via, come accade oggi primo giorno dall’instaurazione della nuova segnaletica.