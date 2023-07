Sanremo: incendio di ieri, probabile corto circuito o surriscaldamento la causa del rogo

E’ stato un corto circuito o il surriscaldamento di una cinghia di trasmissione la causa dell’incendio che, ieri pomeriggio, ha completamente distrutto un natante di 5 metri a motore, sul quale viaggiavano il proprietario ed un amico e che, mentre si trovava al largo del porto vecchio di Sanremo, ha preso fuoco.

Una spessa colonna di fumo nero si è alzata dal natante, mentre i due sono riusciti subito a buttarsi in acqua. Subito sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto per verificare le condizioni degli occupanti ed un gommone che era nella zona e che ha recuperato i due, entrambi di Sanremo.

Oltre alla Capitaneria via mare, da terra sono entrati in azione di Vigili del Fuoco, il 118, i Carabinieri e la Polizia. La barca, una volta alla deriva, ha iniziato ad avvicinarsi alla costa trascinata dalla corrente. Con il passare dei minuti il relitto della piccola imbarcazione è finito sulla scogliera all'altezza della foce del rio San Romolo.

Fortunatamente, oltre ai due che sono stati immediatamente tratti in salvo e non hanno avuto bisogno delle cure del 118, non si è registrato alcun inquinamento in mare mentre, questa mattina sono già iniziati i lavori per il recupero del relitto. Indagini saranno ovviamente svolte in merito ma, come detto, si dovrebbe trattare di un corto circuito o un surriscaldamento del motore.